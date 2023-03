Arkkitehti Rafael Viñoly on kuollut, muistetaan ”kuoleman­säteen” aiheuttaneista lasi­rakennuksistaan

Uruguayssa syntynyt Rafael Viñoly muistetaan mielipiteitä jakavista maamerkeistään.

Tunnettu arkkitehti Rafael Viñoly on kuollut. Hän kuoli torstaina 2. maaliskuuta sairaalassa New Yorkissa. Hän oli kuollessaan 78-vuotias, syntynyt Uruguayn Montevideossa vuonna 1944. Asian vahvisti Viñolyn poika.

Asiasta kirjoittavat muun muassa The New York Times ja The Guardian.

Viñoly perusti arkkitehtitoimistonsa New Yorkiin vuonna 1983. Viñoly suunnitteli yli 600 rakennusta ympäri maailmaa – toimistoja, asuintaloja, konserttisaleja, hotelleja, stadioneja ja lentokenttiä.

Vaikka Viñolyn nimi ei ollut yhtä tunnettu kuin vaikka I.M. Pein tai Frank Gehryn, hänen työnsä muokkasi suurkaupunkien kaupunkikuvaa ja näkyi kymmenille miljoonille ihmisille, luonnehtii The Washington Post.

Viñolya ei tunnettu tietyn tyylin edustajana, mutta hänellä oli usein tapana käyttää lasia luodakseen valoa hohtavia sisätiloja.

Viñolyn toimisto suunnitteli paljon rakennuksia Yhdysvaltoihin. Euroopassa hänen tunnetumpia töitään on Lontoon ylöspäin levenevä ja kaartuvaseinäinen Walkie Talkie -rakennus osoitteessa Fenchurch Street 20.

Jotkut Viñolyn rakennuksista ovat herättäneet kritiikkiä. Esimerkiksi Walkie Talkie -rakennuksen lasiseinä heijasti auringonvaloa niin, että se sulatti lähistölle parkkeeratun Jaguar-auton muoviosia. Paikallinen kahvila väitti paistaneensa sen synnyttämässä kuumuudessa kananmunan.

Efektiä alettiin kutsua ”kuolemansäteeksi”. Sama ongelma toistui toisessa Viñolyn suunnittelemassa rakennuksessa, Las Vegasin Vdara-hotellissa, jonka uima-altaalla sulivat muovimukit.