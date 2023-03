Ranskalaisnäyttelijä kertoo komedian olevan virkistävä poikkeama mukavuusalueelta.

Marion Cotillardia ei tunneta komedioista. Nyt hänet kuitenkin nähdään Kleopatrana sekoilufarssissa Asterix ja Obelix lohikäärmeen valtakunnassa.

Aluevaltaukseen on selkeitä taustasyitä. Näytellyt Asterix-elokuvat ovat Ranskassa jättituotantoja, joihin on saatu hassuttelemaan maan suurimpia tähtiä. Lisäksi Lohikäärmeen valtakunnan on ohjannut Cotillardin puoliso Guillaume Canet, joka myös näyttelee Asterixin roolin.

Guillaume Canet

Toisaalta: Asterix on ranskalaisen kulttuurin ydintä, Cotillard summaa pariisilaishotellissa, jonne Ranskan elokuvavientiorganisaatio Unifrance on järjestänyt haastattelun.

”Isäni oli Asterix-fani, ja meillä oli kaikki albumit. Luin niitä veljieni kanssa. Asterix oli kaikille tuttu”, Cotillard kertoo.

Albumeista hän mainitsee suosikikseen Asterix ja Kleopatran.

”Pidin Kleopatran hahmon auktoriteetista ja asenteesta.”

Elokuvan Kleopatra on suurten eleiden diiva, joka näyttää Vincent Casselin näyttelemälle Caesarille kaapin paikan ja lähtee salskean rakastajan matkaan.

Kunnon farssin tekeminen oli hauskaa, Cotillard vakuuttaa.

”Komediassa on erityinen rytmi, erityinen reitti, josta totuudellisuutta etsitään”, hän sanoo.

”Komedia ei ole mukavuusaluettani. Se on vaikeampaa kuin draama, nuorallakävelyä, jossa tasapaino on niin pienestä kiinni.

Jalkapallolegenda Zlatan Ibrahimovic innostui elokuvaroolistaan.

Roomalaisen Antiviruksen pienessä, mutta alleviivatun muikeassa roolissa nähdään Zlatan Ibrahimovic. Yhteistyö oli Cotillardin mukaan riemukasta.

”Pyysin selfien hänen kanssaan”, näyttelijä sanoo ja nauraa.

”Zlatan on luonut jumaloidun julkisen imagon, joka on hänelle vain peliä. Hän on ihana tyyppi, jolla on paljon itseluottamusta, mutta myös kyky olla läsnä.”

Kun Canet tavoitteli Zlatania, monilla oli epäilyksensä. Jalkapallolegenda ei ole aiemmin näytellyt elokuvassa. Hänen sieppaamistaan rooliin pidettiin mahdottomana, Cotillard väittää.

”Zlatan innostuikin heti. Hän nimenomaan halusi tehdä pilaa omasta imagostaan.”

Katastrofi oli lähellä, kun Zlatan loukkaantui muutama päivä ennen kuvauksiensa alkua. Cotillard kuvailee Canetin ehtineen menettää toivonsa.

”Mutta Zlatan todella halusi mukaan. Lopulta hän ei kuunnellut lääkäreitä, jotka kielsivät häntä liikkumasta, ja tuli kuvauksiin.”

Eikä Zlatanin vetovoima rajoittunut kuvauksiin. Cotillard kertoo ensi-illan olleen Zlatan-show.

”Siellä oli kolmekymmentä näyttelijää, mutta kaikki puhuivat vain Zlatanista!”

Perjantaina ensi-iltaan tuleva Asterix ja Obelix lohikäärmeen valtakunnassa nähdään Suomessa suomeksi dubattuna. Kleopatrana kuullaan Maria Ylipäätä ja Antiviruksena Tim Sparvia.

Tänä vuonna Cotillard nähdään myös elokuvassa Lee. Siinä Kate Winslet näyttelee valokuvaajaa ja kuvajournalistia Lee Milleriä. Tapahtumat sijoittuvat 1920–1940-luvuille.

”Näyttelen muotitoimittaja Solange d'Ayenia, joka oli Millerin ystävä. Olen onnekas, kun sain roolin, sillä Kate on parhaita näyttelijöitä”, Cotillard sanoo.

”Olen ihaillut häntä jo siitä asti kun näin hänet ensimmäisessä elokuvassaan Taivaalliset olennot.”

Myös Cotillardin suuri läpimurtoelokuva, hänelle parhaan näyttelijän Oscarin tuonut Pariisin varpunen – Edith Piaf (2007) oli pitkälti 1900-luvun alkupuolelle sijoittuva elämäkertatarina. Yhteyksiä ei näyttelijän näkökulmasta silti juuri ole.

”Draaman maailmassa jokainen työ, jokainen elokuva on uusi alku. Eli uusi haaste”, Cotillard sanoo.

”Voinko tavoittaa jotain uutta, edes sitä mitä edellytetään? En voi tietää. Eikä minulla ole valtaa päättää vapaasti, mitä elokuvia teen. Saan valita siitä, mitä tarjotaan.”

Juuri siksi Kleopatran rooli oli nautinto.

”Sain mahdollisuuden vapauttaa sisäisen klovnini.”

Obelixina on Gilles Lellouche (vas.) ja Asterixina Guillaume Canet.

Asterix ja Obelix lohikäärmeen valtakunnassa on järjestyksessään viides näytelty Asterix-elokuva.

Tuotannot ovat jättimäisiä, ja niin on niiden menestyskin, etenkin Ranskassa.

Roolitukset ovat jättitähtien piirileikkiä, jossa pikkuosat täytetään sopivan tutuilla ja vähän vinoilla valinnoilla. Neljässä edellisessä elokuvassa alkaen vuodesta 1999 Obelixina nähtiin Gerard Depardieu. Asterixin näyttelijä vaihtui: oli Christian Clavier, sitten Clovis Cornillac ja Edouard Baer.

Nyt Obelixina on Gilles Lellouche ja Asterixina Guillaume Canet. Näyttelijänä suosittu Canet myös ohjasi elokuvan.

Kun Marion Cotillard nähdään Vincent Casselin näyttelemää Caesaria kyykyttävänä Kleopatrana, ranskalaisyleisö tunnistaa silmäniskun. Casselin silloinen puoliso Monica Bellucci näytteli Kleopatraa elokuvassa Asterix ja Obelix: Tehtävä Kleopatra (2002).

78 miljoonaa maksanut Asterix olympialaisissa (2008) nousi kaikkien aikojen kalleimmaksi eurooppalaiseksi elokuvaksi. Caesarina nähtiin Alain Delon ja Akvavitixia näytteli Vincent Casselin isä Jean-Pierre Cassel. 3D:nä levitetty Asterix ja Obelix Britanniassa (2012) ei enää ollut yhtä mojova hitti, ja ehkä siksi jatkoa saatiin odottaa 11 vuotta.