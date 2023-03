Sir David Attenborough’n juontama uusi sarja käynnistyy Britanniassa tulevana sunnuntaina.

Luonto-ohjelmien rakastettu juontaja, ympäristöaktivisti ja kirjailija Sir David Attenborough on nyt 96-vuotiaana saanut valmiiksi todennäköisesti viimeisen ohjelmansa – ainakin sellaisen, jossa hänet nähdään kohteessa paikan päällä. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.

Kuvauksissa ilmeni useita vaaratilanteita, ohjelman tuottajat kertovat The Guardianin mukaan.

Britanniaan ja Irlantiin sijoittuvaa ohjelmaa kuvattiin kolmen vuoden ajan paikoin hyvin haastavassa maastossa, kuten Skomerin saarella Walesin länsirannikolla. Kaksi viikkoa ennen kuvausten aloittamista ilmeni, että viereisen saaren linnuilla oli todettu lintuinfluenssaa – mikä tarkoitti, että sitä olisi hyvin todennäköisesti myös Skomerin linnuilla.

Lintuinfluenssan tarttuminen ihmiseen on hyvin epätodennäköistä, mutta jos se tarttuisi Attenborough’hun, hän kuolisi, asiantuntija kertoi ohjelman tuottajalle. Tämän vuoksi alkuperäinen suunnitelma kuvata Attenborough lintujen keskellä peruttiin, ja välimatka pidettiin turvallisena.

Omat haasteensa toivat myös jyrkät, 68 askelman portaat, jotka Attenborough joutui Skomerilla kiipeämään useaan otteeseen. Tässä hänellä oli varmuuden vuoksi tukenaan lääkäri ja defibrillaattori.

Tulevana sunnuntaina BBC One näyttää Britanniassa ensimmäisen jakson Attenborough’n viisiosaisesta Wild Isles -sarjasta. Attenborough on uransa aikana matkustanut ympäri maailmaa, Papua-Uusi-Guinealta Tšernobyliin ja Keniaan, mutta nyt alkava sarja on ensimmäinen, jossa hän keskittyy Britannian ja Irlannin luonnonhistoriaan.

Ohjelman toivotaan herättävän brittien huomiota lähiluontoa uhkaavaan katoon, kertoo Wild Isles -sarjan tieteellisenä asiantuntijana toiminut tohtori Philip Wheeler BBC:n mukaan.

Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, koska Wild Isles tulee katsottavaksi Suomessa.