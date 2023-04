90-vuotias muotoilija jatkaa edelleen työskentelyä Kauniaisissa, mutta viime kesän jälkeen se ei ole enää tuntunut samalta.

Harva lähes 90-vuotias pääsee omaa elämäntyötään juhlistavan näyttelyn avajaisiin. Muotoilija Yrjö Kukkapuro pääsi: tuttu keltainen lippalakki vilahteli satojen avajaisvieraiden keskellä, kun kaikki halusivat päästä onnittelemaan näyttelyn itseoikeutettua tähteä.

Espoon Emma-museossa maaliskuun alussa yleisölle avautunut Taikahuone-näyttely esittelee Kukkapuron värikästä ja aina ajassa kiinni ollutta suunnittelua. Esille pääsevät kaikki klassikko-Kukkapurot: Karusellit, Ateljeet, Remmit ja muut. Näyttely ulottuu postmodernistisimpien kokeilujen kautta aivan uusimpiin tuoleihin. ”Työn alla oleviin, melkein”, Kukkapuro itse lisää.

Muotoilija on istahtanut Kauniaisten-ateljeensa keskellä tuoliin – omaansa, tietysti, vuonna 1976 valmistuneeseen Fysioon.

Miltä näyttely Kukkapuron itsensä silmään näytti?

”Aika mukavalta”, hän toteaa, vaatimattomaan tapaansa. ”Vähän juhlavahan se on, mutta ehkä se sopii tähän elämänvaiheeseen.”

Emman näyttely esittelee Yrjö Kukkapuron muotoilun monet vaiheet.

Näyttelyssä Yrjö Kukkapuron tuolit asettuvat keskusteluun esimerkiksi Matti Kujasalon, Lars-Gunnar Nordströmin ja Kristian Krokforsin teosten kanssa. Yhtä luontevasti ne löytävät jutun juurta kuitenkin myös esimerkiksi Jacob Dahlgrenin ja Mari Sunnan kaltaisten nuorempien tekijöiden teosten kanssa.

Kukkapuro onkin kuin taiteilija, joka vain toteuttaa itseään tuolien, pöytien ja valaisimien keinoin.

Kuvataiteilijakin hänestä olisi nimittäin voinut tulla. Hän innostuu muistelemaan, miten hänen opettajansa, taidemaalari Unto Pusa (”sellainen kuuluisa hesalainen taiteilija”), rohkaisi nuorta piirtelijää hakemaan Ateneumiin, ja tämähän lähti. Kävi kuitenkin niin, että Kukkapuro myöhästyi ensimmäiseltä vuosikurssilta. Seuraavaa syksyä odotellessaan hän ajatteli menevänsä mainospiirtäjäkouluun, mutta töitä löytyikin Paul Bomanin huonekaluyrityksen piirustuskonttorista. Tyylihuonekalujen piirtäminen johti sisustusarkkitehtuurin opintoihin, ja Ateneumin portaikosta löytyi sitten Irmelikin. Kihloihin mentiin kahden viikon päästä.

”Sattumaahan tämä kaikki on”, Kukkapuro toteaa. ”Mutta en ole harmitellut.”

Taide oli Kukkapurojen perheessä Irmelin homma. Taidegraafikko Irmeli Kukkapuro (1934–2022) tunnettiin erityisesti puupiirrosgrafiikastaan.

”Hän oli kyllä esikuvani taiteellisessa tekemisessä”, Kukkapuro sanoo. ”Joka ikinen väripilkku ja muu, se oli hänen luomistyötään, ja siihen oli mahdotonta sanoa muuta kuin että onpa mahtava. Hieno ja ihana! Ei voinut moittia tai neuvoa.”

Pariskunta asui ja teki samassa tilassa töitä, vuosikymmenien ajan, toistensa näköpiirissä. Tällä puolella Yrjö, tuolla seinustalla Irmeli, nurkassa Yrjön assistentti tietokoneensa kanssa.

”Ja niin ollaan työskennelty oikeastaan vieläkin, mutta nyt kun Irmeli lähti sinne kauemmas, niin hän ei nyt enää...”, Kukkapuro pitää tauon, ”tule työskentelemään.”

Irmeli Kukkapuro kuoli kesällä 2022.

”Kyllä se muutti kaiken, kun jäin yksin”, Yrjö Kukkapuro sanoo mietteliäänä.

Aviopari Irmeli ja Yrjö Kukkapuro asui ja teki samassa tilassa töitä, vuosikymmenien ajan, toistensa näköpiirissä. Nyt Yrjö Kukkapuro jatkaa työntekoa yksin, sillä Irmeli kuoli kesällä 2022. Tuolien sivuilla on edesmenneen vaimon graafisia töitä.

Kukkapuron tytär Isa huikkaa taka-alalta, että isä voisi kertoa uusista uniikkituoleista, jotka on toteutettu tulevia 90-vuotisjuhlia varten.

Yrjö Kukkapuro kertoo, että Irmelin kanssa oli ollut joskus puhetta yhteisprojektista. ”Toteutin sitten hänen toiveensa jälkikäteen”, hän sanoo.

Nyt Kukkapuron istuu vähäeleiseen vanerituoliin, jonka sivuihin on liisteröity Irmeli Kukkapuron alkuperäisiä grafiikanlehtiä.

”Kyllä Irmelin viimeistelemät tuolit ovat parhaat.”

Katselemme yhdessä ulkona lumesta pilkottavaa Kain Tapperin veistosta. Pronssiveistos on saanut ajan mittaan vähän patinaa, Kukkapuron vuonna 1968 valmistunut studio on sekin saanut vähän patinaa, ja niin on tainnut saada myös muotoilija. Kuulo on vähän heikentynyt, ja väsymys saattaa iskeä. Kaikki kolme kuitenkin jatkavat eloaan ja oloaan.

”Kun täytin 65 vuotta, kutsuttiin ystäviä sellaiseen eläkeläisjuhlaan. Kuvittelin, että lopetan työnteon. Vuosia meni, tuli 70 ja tuli 80, ja nyt toivottavasti kohta tulee 90 vuotta täyteen.”

Kukkapuro kertoo työskentelevänsä edelleen. Hän luonnostelee paperille, ja assistentti piirtää puhtaaksi.

”Kyllä se aika pieneksi on nyt talvella varsinkin jäänyt”, hän myöntää.

Ehkä keväällä sitten taas enemmän, sitten kun studion suurista ikkunoista näkyy taas vihreys.

”Mulla on muutama prototyyppi tuolla, niin rupean vähän levittelemään niitä täällä.”