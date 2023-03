Ne olivat pitkät aplodit.

Kun Ujuni Ahmed, 35, kymmenen vuotta sitten seisoi Helsingissä Q-teatterin Puoli-Q-näyttämön lavalla kirkkaissa valoissa ja katsoi yleisöä, hän näki eturivissä istuvien naisten pyyhkivän silmiään. Somalitaustaisten naisten kertomuksiin elämästä Suomessa perustuva näytelmä Mikä elämä! oli juuri päättynyt.

Kassandrateatterin ohjelmistoon kuuluneen esityksen ennakkonäytöksen päätyttyä eturivin naiset tulivat halaamaan Ahmedia, tarinan keskeistä näyttelijää. Sillä hetkellä Ahmed tajusi, että näytelmä oli tehnyt heille saman kuin hänelle itselleen: he olivat tunnistaneet asioita, joista oli vaikea puhua.

Samanlaisia reaktioita saatetaan nähdä ensi syksynä Kansallisteatterissa. Silloin ensi-iltansa saa näytelmä Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin. Se kertoo Suomessa kasvaneesta maahanmuuttajaperheen tyttärestä, joka etsii omaa tietään vapauteen keskenään ristiriitaisten yhteisöjen puristuksessa. Tarina on Ahmedille tuttuakin tutumpi, sillä se kertoo hänen omasta elämästään.

Se on eräänlainen taitekohta myös 150-vuotiaan Kansallisteatterin historiassa, koska sen suurella näyttämöllä ei tätä ennen ole koskaan nähty somalitaustaisen ihmisen tarinaa, eikä päärooleissa afrikkalaistaustaisia naisia. Suomen tunnetuimpiin ihmisoikeusaktivisteihin lukeutuvaa Ahmedia itseään ei silti nähdä näyttämöllä, vaan rooleihin on valittu näyttelijät Safiya Abukar, 20, sekä Emilia Neuvonen, 37.

”Tämähän on ihan tosi huikeaa. Tuntuu, etten vieläkään ole sisäistänyt sitä, miten isossa ja tärkeässä jutussa saan olla mukana. Tuntuu etuoikeutetulta olla täällä niin taidokkaiden ihmisten kanssa tekemässä näin tärkeää juttua”, nuorta Ujuni Ahmedia näyttelevä Safiya Abukar sanoo.

”Kansallisteatterin suurelle näyttämölle pääseminen herättää nöyryyttä. Se on suuri juttu, olen tosi innoissani”, sanoo aikuista Ahmedia esittävä Emilia Neuvonen.

Ujuni Ahmed on Suomen Penin sananvapauspalkinnolla palkittu yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän on tullut tunnetuksi ihmisoikeustyöstä, jota hän on tehnyt erityisesti vähemmistöön kuuluvien tyttöjen ja naisten puolesta.

On hyvin tavallista, että vähemmistötaustaisiin ja maahanmuuttajiin liittyvät esitykset ja näytökset päätyvät teattereiden pienille näyttämöille, Ahmed sanoo.

”Nämä ovat näitä maahanmuuttajien juttuja, ajatellaan, eivätkä ne nouse teemojensa kautta yhteiskunnalliseksi taiteeksi tai kysymykseksi”, hän sanoo.

”Vähättelemättä millään tavalla kulttuurikeskusten työtä, mutta usein esitykset saattavat olla myös niissä. On huikea avaus, että iso laitosteatteri, yksi merkittävimmistä, tekee näin”, Neuvonen toteaa.

Esimerkiksi vuonna 2006 Kansallisteatterissa sai ensi-iltansa Pirkko Saision identiteettiä ja ihonväriä käsittelevä näytelmä Sorsastaja, joka perustui neljän tummaihoisen suomalaisnäyttelijän kokemuksiin, mutta sitäkin esitettiin pienemmässä Willensaunassa.

Syksyllä nähtävän esityksen ohjaajan ja dramatisoijan Satu Linnapuomin mukaan myös suunnittelevaan työryhmään on esiintyjien lisäksi valikoitunut taiteilijoita, joilla on juuret Suomen ulkopuolella, kuten koreografiasta vastaava Ima Iduozee ja ohjaajan assistenttina toimiva Isadora Brown.

Esityksen ohjaa Satu Linnapuomi.

Näytelmä Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin pohjautuu suurelta osin Ahmedin ja Elina Hirvosen viime vuonna julkaistuun samannimiseen teokseen (WSOY). Kirja kertoo riipaisevasti siitä, millaista kaksoiselämää Ahmed joutui viettämään, koska ei suostunut hänelle ulkopuolelta asetettuihin vaatimuksiin ja odotuksiin. Hän esimerkiksi riisui huivinsa päästyään metrolla tarpeeksi kauas tutuista aikuisista, meni salaa tanssitunneille ja kävi jopa salaa lukiota.

Kansallisteatterin näyttämöteoksen kerrotaan olevan puheenvuoro kaikkien niiden puolesta, jotka tahtovat tanssia, ajatella ja elää itsenäisinä ja vapaina, sekä niiden puolesta, joilta yhteiskunta on ummistanut silmänsä. Esityksessä otetaan kirjan suhteen taiteellisia vapauksia ja tuodaan tarinaan mukaan myös fiktiivisiä elementtejä.

”Tarinan kautta näyttämöllä tulee nähdyksi monen ihmisen elämä. En koe, että se on vain minun tarinani”, Ujuni Ahmed sanoo.

Ujuni Ahmed työskentelee tätä nykyä Kriisivalmiusjärjestön puheenjohtajana ja ihmisoikeuskouluttajana, ja on parhaillaan Kansallisteatterin kotikirjailija. Hän on puhunut kunniaan liittyvää väkivaltaa ja rajoittamista vastaan sekä ajanut Suomessa erillislakia tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi.

”Toivon teatteriesityksen herättävän poliittista keskustelua, koska siinä käsitellään myös poliittisia, yhteiskunnallisia ja vaikeitakin aiheita.”

Keväällä 2021 eduskunnan lakivaliokunta antoi oikeusministeriölle tehtäväksi selkeyttää tyttöjen sukuelinten silpomista koskevaa lainsäädäntöä. Pyyntö perustui käsittelyssä olleeseen kansalaisaloitteeseen, jonka ajamisessa Ahmedilla on ollut tärkeä rooli.

Päivä, jolloin aloite luovutettiin eduskunnalle, oli Ahmedille merkittävä. Se muistutti häntä siitä, että myös hänen näköisillään tytöillä on mahdollisuus vaikuttaa, tulla kuulluiksi ja muuttaa maailmaa.

Viime helmikuussa oikeusministeriö kuitenkin julkaisi työryhmän mietinnön, jossa rikoslakiin ei yllättäen esitetäkään muutoksia. Työryhmän perusteluiden mukaan nykyisen sääntelyn muuttamiseen liittyisi ongelmia, jotka koskevat etenkin silpomisen määrittelyä, lasten asemaa ja sukupuolten yhdenvertaisuutta.

Ahmed järkyttyi. Ongelman ydin on hänen mukaansa jo vuosikymmenten ajan ollut siinä, että vähemmistötyttöihin ja -naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa nimenomaan poliittinen kysymys, ei ihmisoikeuskysymys.

”Päätös kertoo siitä, että meillä vähemmistöön kuuluviin tyttöihin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset ovat erillään muusta naisiin kohdistuvan väkivallan muodoista.”

Ujuni Ahmed (edessä) on monille esikuva. Hän on puhunut paljon kunniaan liittyvää väkivaltaa ja rajoittamista vastaan sekä ajanut Suomessa erillislakia tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi. Safiya Abukar (keskellä) ja Emilia Neuvonen ovat löytäneet hänen tarinastaan monenlaista samaistumispintaa.

Ahmedin mukaan Suomessa ei ymmärretä, miten paljon töitä täytyy tehdä saadakseen tämänkaltaiset asiat ylipäänsä etenemään. Se vaatii paitsi kampanjointia omassa yhteisössä myös kampanjointia suomalaista yhteiskuntaa, vihapuhetta, yhteisöllistä väkivaltaa ja rasismia vastaan.

”Sitä ei nähdä vaan ajatellaan, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa. Kaikille se ei ole turvallista eikä edes vaihtoehto.”

Odottamaton käänne on Satu Linnapuomin mukaan aiheuttanut väistämättä jonkun verran muutoksia myös esityksen dramaturgiaan.

”Olin tosi pöyristynyt myös siitä, että mietinnön valmistelleen työryhmän pöytäkirja ei ole vieläkään julkinen, vaikka meillä on vaalikevät ja äänestäjillä pitäisi olla oikeus tietää, ketkä ovat vesittäneet lain läpimenon.”

Ujuni Ahmed ihmettelee myös sitä, miten vähällä huomiolla asia on kuitattu. Yhteiskunnallista keskustelua ei hänen mukaansa syntynyt: hiljaa olivat niin päättäjät kuin mediakin.

”Enemmistön hiljaisuus tuntuu olevan kantava teema silloin, kun asia koskee vähemmistö- ja maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaa kunniaan liittyvää väkivaltaa”, Ahmed sanoo.

”Toivon tämän esityksen myötä tulevan esille, miltä tuntuu elää sen hiljaisuuden keskellä.”

Koe-esiintymisen kautta näytelmään valituille Safiya Abukarille (vas.) ja Emilia Neuvoselle pesti Kansallisteatterin näytelmässä Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin on heille isoin teatterirooli tähän mennessä.

Koe-esiintymisen kautta näytelmään valituille Neuvoselle ja Abukarille pesti Kansallisteatterin esityksessä on tähän mennessä isoin teatterirooli. Molempien tausta on harrastajateatteriryhmissä. Muun muassa musiikkiteatteriryhmä Shedhelsingissä mukana ollut Abukar pääsi viime syksynä Ylioppilasteatteriin.

Yhdeksänvuotiaana näyttelemisen aloittanutta Neuvosta on voinut nähdä muun muassa uusimmassa Harjunpää-sarjassa (2022). Hänet tunnetaan ehkä kuitenkin paremmin laulaja-lauluntekijä Emiliannena.

Ujuni Ahmedin henkilökohtaisista kokemuksista kumpuavan kirjan lukeminen on tarjonnut kummallekin monenlaista samaistumispintaa, vaikka jotkut asiat erottavatkin heitä taustojensa kautta. Ujuni Ahmed tuli Suomeen Somaliasta kolmevuotiaana. Neuvosen juuret ovat puolestaan Sambiassa, josta hänet on adoptoitu, ja Abukarilla on suomalainen äiti ja somalialainen isä.

”Kirja on kirjoitettu auki rehellisesti omista kokemuksista, ja moni asia kiteytyy tekstissä hyvin. Minäkin koin joskus olevani tosi yksin niiden asioiden kanssa, joita kävi läpi”, Neuvonen sanoo.

Kansallisteatterin nuorten teatterin taiteellisena vastaavana aiemmin työskennellyt Satu Linnapuomi uskoo sekä Ahmedin kirjan että teatteriesityksen voivan toimia tukena, mutta myös kurkistuksena maailmaan ja näkökulmiin, jotka ovat entuudestaan tuntemattomia.

Abukarin mukaan mukaan teoksen pitäisi koskettaa ihan kaikkia.

”Toivon, että moni sellainen, joka kokee olevansa yksin teoksessa käsiteltävien asioiden kanssa tulisi, mutta toivon katsomoon myös ihmisiä mahdollisimman monista eri taustoista. Erityisesti toivoisin päättäjien tulevan katsomaan sitä”, Abukar sanoo.

Ujuni Ahmed myöntää, että jo kirjan julkaiseminen pelotti häntä. Hänen mukaansa länsimaissa vaaditaan vähemmistöiltä jatkuvaa henkilökohtaisten kokemusten jakamista, jotta heidät otettaisiin tosissaan.

”Se, että joutuu jatkuvasti tekemään itsestään esimerkin ja astumaan esille henkilökohtaisella tasolla eikä asiantuntijana, ei ole aina oma valinta”, Ahmed sanoo.

”Tämä teatteri on ehkä kymmenen kertaa jännittävämpi ja tavallaan myös pelottavampi kokemus kuin kirja. Haluan tehdä sen ja on kunnia olla tässä, mutta ei se helppoa ole.”

Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin. Ensi-ilta Kansallisteatterissa 21.9.