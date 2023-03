Kielestä ja kansalaisuudesta riippumaton palkinto jaetaan vuosittain yhdelle tai useammalle henkilölle. Toistaiseksi yksikään suomalainen kirjailija ei ole voittanut palkintoa.

Yhdysvaltalainen kirjailija Laurie Halse Anderson on voittanut vuoden 2023 lasten- ja nuortenkirjallisuudelle myönnettävän Alma-palkinnon. Palkinto jaettiin Tukholmassa torstaina 7. maaliskuuta.

Palkintosumma on viisi miljoonaa kruunua eli noin 442 000 euroa – mikä tekee ruotsalaisesta, Astrid Lindgrenin muistoa kunnioittavasta palkinnosta kirjamaailman toiseksi suurimman tunnustuksen Nobelin kirjallisuuspalkinnon jälkeen.

Raati kuvailee Andersonin antavan nuortenkirjoissaan äänen ”merkityksen, identiteetin ja totuuden etsijöille”.

Laurie Halse Anderson, 61, debytoi vuonna 1996 ja löi kansainvälisesti läpi vuonna 1999 julkaistulla romaanillaan Speak, jonka WSOY julkaisi 2002 Arja Kanteleen suomennoksena nimellä Lukossa. 14-vuotiaan tytön raiskausta seuraavaa hiljaisuutta käsittelevä romaani on käännetty lukuisille kielille ja filmatisoitu vuonna 2004, pääosassa Kristen Stewart.

Yhdysvalloissa Lukossa on tällä hetkellä useassa osavaltiossa kiellettyjen kirjojen listalla, samoin kuin muun muassa 2007 julkaistu Twisted. SVT:n haastattelussa Anderson harmittelee kovaäänisen, äärioikeistolaisen vähemmistön asiassa saamaa valtaa.

”Ei ole oikein, että ekstremistit saavat päättää, mitä lapset lukevat. Lapsilla on oikeus lukea ja tutkia, mitä he haluavat, ja tämän kaltainen sensurointi on aataminaikaista”, Anderson sanoo.

Vuonna 2019 julkaistiin Andersonin omaelämäkerta Shout: The True Story of a Survivor Who Refused to be Silenced, jossa hän käsittelee itse 13-vuotiaana kokemaansa seksuaalista väkivaltaa. Teos nousi muun muassa New York Timesin bestseller-listalle.

Alma-palkinto perustettiin vuonna 2002. Viime vuonna sen voitti ruotsalainen kuvittaja ja lastenkirjailija Eva Lindström.

Kielestä ja kansalaisuudesta riippumaton palkinto jaetaan vuosittain yhdelle tai useammalle henkilölle. Toistaiseksi yksikään suomalainen kirjailija ei ole voittanut palkintoa.