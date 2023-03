Sarjan päähenkilöt yrittävät selviytyä Lontoon kaduilla ilman pysyvää kotia. Brittitekijät näyttävät taas kerran suuntaa uuden sukupolven komedioille ja draamakomedioille.

Costellolla menee huonosti. Vuokrakämpästä tulee häätö, ja taas kerran pakataan kamat kasaan ja suunnataan kadulle Iris-tyttären kanssa. Iris täyttää kohta kymmenen, mutta hän on jo tottunut siihen, että äidin kanssa ei pitkään pysytä yhdessä paikassa.

Äidin kännykässä on sovellus, joka näyttää, miten monta päivää hän on pysynyt kuivilla. Sen suhteen tilanne on parempi, päiviä on kertynyt jo sata. Mutta mihin päästään nukkumaan ensi yönä?

Kohta kymmenvuotias Iris on jo tottunut siihen, että äidin kanssa asuinpaikat vaihtuvat koko ajan. Reipasta Irisia näyttelee lahjakas Fleur Tashjian.

Rain Dogs -sarjassa (2023) brittitekijät näyttävät taas kerran suuntaa uuden sukupolven komedioille ja draamakomedioille. He ovat siinä maailman parhaita, ovat aina olleet. On syytä muistaa, että esimerkiksi Succession-sarjan kirjoittaja Jesse Armstrong on alkujaan brittiläinen sarjasatiirikko.

Viimeksi muun muassa Fleabag yhdisti tuoreella tavalla elämän yleistä surkeutta ironiseen huumoriin. Myös Rain Dogsissa päähenkilö on nainen, joka haluaa vain selviytyä, mutta tällä kertaa ongelmia ei ratkaista niinkään pään sisällä, vaan jostakin on pakko saada rahaa.

Sarjan käsikirjoittaja Cash Carraway debytoi sarjantekijänä, ja Rain Dogs perustuu hänen omaan elämäänsä ja havaintoihinsa Lontoon kaduilla, seksiklubeilla ja kämäisissä kämpissä. Carraway on kirjoittanut tätä ennen kirjan, muistelmansa, kuten tekee myös päähenkilö Costello.

Oma tausta takaa myös uskottavuuden. Costello määrää sarjan tahdin ja moraalin, eikä siihen ole muilla mitään sanomista. Harvoin esimerkiksi seksityötä on kuvattu näin suorasukaisesti – ja hauskasti – työntekijöiden omasta näkökulmasta.

Costello on mitä suurimmassa määrin tavallinen duunari, joka ottaa töitä vastaan, mistä niitä tarjotaan. Näin Rain Dogs on osa brittiläisten työläiskuvausten kunniakasta jatkumoa.

Costellon pieneen piiriin kuuluu kaksi ystävää. Selby (viitanneeko yhdysvaltalaiseen kirjailijaan Hubert Selby Jr:iin) on kasvanut yläluokkaisessa kodissa mutta vajonnut pohjalle. Hän kotiutuu sarjan alussa vankilasta. Selby on homo, mutta heillä on Costellon kanssa parisuhdetta muistuttava kiinteä side, on-off.

Selby haluaa myös olla Costellon Iris-tyttären isähahmo, eikä Iriksellä ole mitään sitä vastaan. Tavallaan nämä kolme siis muodostavat perheen.

Costellon toinen ystävä Gloria pärjää kohtuullisesti, mutta alkoholistina hän mokaa kaikki tilaisuutensa.

Rain Dogs esittelee hurjia ja upeita näyttelijöitä, enimmäkseen uusia kasvoja. Daisy May Cooper loistaa pääosassa, Jack Farthing Selbynä ja Ronke Adékoluejo Gloriana. Joukon täydentää lahjakas Fleur Tashjian varhaiskypsän ja reippaan Iriksen roolissa.

Myös ohjauksessa (Richard Laxton, Jennifer Perrott), kuvauksessa ja visuaalisessa ilmeessä on vahva näkemys. Kuvauspaikat ovat niin karuja, että niissäkin mennään huumorin puolelle.

Loppua kohti ajaudutaan väistämättä surullisemmille vesille. Köyhyys, mielenterveysongelmat ja päihteet eivät sittenkään ole naurun asioita.

Rain Dogs, HBO Max.