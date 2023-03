20 vuotta valmisteltu dokumenttielokuva kaveruksista, jotka rikkovat roturajan musiikilla, on upea.

Jotkut tositarinat ovat tarua ihmeellisempiä. Esimerkiksi Sterling Mageen ja Adam Gussowin ystävyys olisi luultavasti liian epäuskottava sepitteenä.

Vuonna 1986 Gussow lähti soittamaan sydänsuruaan New Yorkin kaduille. Hän päätyi Harlemiin, jossa Magee soitti vakiopaikallaan Apollo-teatterin lähettyvillä. Gussow kysyi, voisiko hän soittaa pari biisiä Mageen kanssa.

Niin ei olisi pitänyt tehdä. 1980-luvulla New Yorkissa rotujen väliset suhteet olivat tulehtuneet, ja köyhässä Harlemissa valkoinen opiskelijapoika ja musta blues-veteraani eivät sopineet yhteen.

Siitä alkoi kuitenkin pitkä ystävyys, joka johti kadulta 1990-luvun alussa levytysstudioon ja Euroopan kiertueelle Bo Didleyn lämmittelijänä.

Tästä ystävyydestä kertoo dokumentti Satan & Adam, jota ohjaaja V. Scott Balcerek teki yli 20 vuotta.

Magee oli ottanut jo nuorena taiteilijanimen Mr. Satan. Duo esiintyi aina nimellä Satan & Adam.

Balcerekin kiinnostus heräsi, kun hän näki duon esiintymässä klubilla Pittsburghissa vuonna 1992. Elokuva valmistui 2018, mutta lopputeksteihin on sittemmin täydennetty tieto Mageen (1936–2020) kuolemasta.

Satanin ja Adamin alkuvaiheista Harlemissa on löytynyt yllättävän hyvää filmimateriaalia. Varsinkin alkupuolella New Yorkin maisemia on kuvattu hienosti mustavalkoisena. Myöhemmin kuvallinen tyyli hajoaa, kun vuosien mittaan on käytetty erilaisia tekniikoita.

Kerronnasta riippumatta tarina kaveruksista, jotka rikkovat roturajan musiikilla, on upea.

Hiukkasen mietityttää, että varsinkin alussa sitä kertoo Gussow (s. 1958), joka kyllä myöntää auliisti olleensa Mageen oppipoika. Näkökulma on kumminkin pitkään lähinnä valkoinen.

Ennen asettumistaan katumuusikoksi Magee oli soittanut muun muassa Etta Jamesin, Marvin Gayen ja James Brownin kanssa. Myöhemmin hänkin pääsee ääneen ja näkökulma tasapainoittuu aika hyvin.

Pitkään tehdyt dokumentit tarjoavat aiheisiinsa yleensä kiehtovan aikaperspektiivin. Satan & Adamissa se on myös pieni ongelma.

Kaksikon 12 ensimmäistä vuotta on kiinteä kokonaisuus, hyvin ehjä tarina. Sen jälkeen heidän tiellään on välivaihe, johon dokumentti juuttuu turhan pitkäksi aikaa.

Sen läpi kannattaa kahlata. Loppu on liikuttava.

Satan & Adam, Teema klo 22.06 ja Yle Areena. (K7)