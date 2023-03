Endless Summer Vacation sortuu hetkittäin vielä epätasaisuuteen, mutta on ilahduttavan ehjä kokonaisuus.

Pop / Albumi

Miley Cyrus: Endless Summer Vacation. Columbia Records. ★★★★

Alkuvuoden isoimmasta hittikappaleesta ei ole ollut epäilystäkään.

Poptähti Miley Cyrusin Flowers julkaistiin tammikuun toisella viikolla, ja se on rikkonut lukuisia Spotify-ennätyksiä. Kun Flowersin sisältävä Cyrusin uusi levy Endless Summer Vacation julkaistiin viime perjantaina, oli hittiä kuunneltu jo lähes 650 miljoonaa kertaa.

Flowers on erinomainen popkappale. Se on sävellyksenä samaan aikaan kaunis sekä menevä ja sanoituksiltaan mestarillinen. Viittaukset Bruno Marsin When I Was Your Man -kappaleeseen toimivat hienosti, samoin kuin selvä yhteys Gloria Gaynorin I Will Survive -klassikkoon.

Totta kai kappaleen kiinnostavuutta ovat lisänneet huhut, joiden mukaan kappale on omistettu Cyrusin entiselle aviopuolisolle Liam Hemsworthille.

”I can hold my own hand / I can love me better than you can”, Cyrus laulaa persoonallisella äänellään, eikä sydänsurun tunnetta pysty paljon paremmin sanoittamaan.

On jopa hieman yllättävää, että Flowers on vasta toinen Cyrusin uran listaykkönen Yhdysvaltojen singlelistalla. Edellinen on kymmenen vuoden takainen sydäntä riipivä Wrecking Ball, jonka niin ikään tulkittiin aikoinaan kertoneen Cyrusin ja Hemsworthin silloisesta erosta.

30-vuotiaaksi artistiksi Cyrus on tehnyt poikkeuksellisen mittavan uran. Aikaakin on ollut, koska Disney-kanavalla valtavaksi lapsitähdeksi ponnahtanut Cyrus julkaisi ensimmäiset kappaleensa ollessaan vasta 13-vuotias.

Countrylaulaja Billy Ray Cyrusin tytär on viettänyt reilusti yli puolet eliniästään jatkuvan julkisen paineen keskellä. Aikuiseksi kasvaessaan Cyrus kävi läpi lukuisia kohuja pyristellessään eroon kiltin Hannah Montanan roolista.

Cyrus on osoittanut kerta toisensa jälkeen sekä artistina että julkisena esiintyjänä, ettei välitä itselleen asetetuista odotuksista vaan tekee juuri sitä, mitä haluaa.

Räväkän, suorasanaisen ja itseironisenkin Cyrusin persoona tekee myös hänen musiikistaan kiinnostavaa. Itse musiikilliset tuotokset eivät silti ole toistaiseksi onnistuneet lunastamaan kaikkia odotuksia.

Endless Summer Vacation on Cyrusin soolouran kahdeksas studioalbumi. Sitä edeltänyt vahvasti rock-tyylinen Plastic Hearts tarjosi Midnight Skyn ja Prisonerin kaltaiset loistokappaleet, mutta oli kokonaisuutena epätasainen. Country pop -puolta edustanut Younger Now tuntui yllättävän pliisulta, vahvasti kokeellinen Miley Cyrus & Her Dead Petz puolestaan turhan sekavalta.

Aikansa pop-tyyliä mukailleiden Bangerz ja Can’t Be Tamed -levyjen aikaan Cyrus vielä haki omaa suuntaansa, mutta silloin albumit saivat nuivahkon vastaanoton. Nyt ne vaikuttavat aliarvostetuilta, samoin kuin Cyrusin omalla nimellään julkaisemat Hannah Montana -ajan hitit 7 Things ja See You Again.

Endless Summer Vacationissa voi kuulla vaikutteita monien aiempien levyjen tyylivalinnoista, mutta se onnistuu olemaan silti ilahduttavan ehjä kokonaisuus, Cyrusin uran paras albumi.

Cyrus itse on kutsunut Endless Summer Vacationia ”rakkauskirjeekseen” Los Angelesille, jonne hän muutti teini-ikäisenä. Samoin hän on ilmoittanut, että levy jakautuu kahteen osaan: ensimmäinen puolikas kuvastaa aamupäivän tunnelmaa, jälkimmäinen puolisko iltapäivää ja iltaa.

Levy uppoutuu ihmissuhteisiin. Monet biisit käsittelevät taidokkaasti ja hyvin eri näkökulmista eroa, sydänsurua ja pettymystä omaan kumppaniin. Toki mukana on myös vastapainoksi rakastumisen tunnetta maalailevia biisejä, kuten levyn toisen puolen aloittava singlejulkaisu, menevä tanssikappale River.

Ensimmäisen puoliskon avaavaa jättihittiä Flowersia seuraa yhtä lailla erinomainen rockballadi Jaded, jossa kaikki epämukavat ajatukset suunnataan suoraan ex-kumppanille.

Aivan yhtä voimallisia eivät ole Rose Colored Lenses ja Brandi Carlilen kanssa laulettava country pop -biisi Thousand Miles, joista varsinkin jälkimmäisessä Cyrus on tosin ehdottomasti mukavuusalueellaan. Jo viimevuotisella live-albumilla kuullussa You-herkistelykappaleessa laulajan ääni pääsee upeasti oikeuksiinsa. Samaa voi sanoa levyn päättävästä pianovetoisesta Wonder Womanista.

Levyn erikoisin hetki niin hyvässä kuin pahassa on puheosuudella alkava Handstand, jonka yhdeksi kirjoittajista on ilmoitettu elokuvaohjaaja Harmony Korine. Jälkimmäisen puoliskon kohokohta on Sian kanssa esitettävä Muddy Feet, jonka sanoituksissa ei säästellä tippaakaan.

”Who the hell you think you're messin' with / Get the fuck out of my house with that shit”, Cyrus lataa täyslaidallisen. Lopussa mukaan tulevan Sian osuus nivoo laulajien tyylit yhteen.

Samoin Muddy Feetia edeltävä synthpop-kappale Violet Chemistry kuuluu levyn parhaimmistoon. Loppupuolelle säästellyt rauhalliset Wildcard ja Island jättävät yhdentekevämmän olon.

Vaikka Endless Summer Vacation sortuu vielä hetkittäin liialliseen epätasaisuuteen eikä siksi ole täydellinen poplevy, on se erittäin onnistunut kokonaisuus, joka tiivistää hienosti ihmissuhteiden vaikeudet.

Levyä on ollut tekemässä iso joukko nimiä mutta suurimman vastuun ovat Cyrusin kanssa kantaneet Kid Harpoon ja Tyler Johnson, jotka ovat aiemmin vastanneet isosta osasta Harry Stylesin uran isoimmista hiteistä. Heidän tuotoksiaan ovat muun muassa molemmat levyn singlejulkaisut.