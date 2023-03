Ruotsin euroviisukarsintojen tämänvuotinen suosikki on Loreen, joka voitti viisufinaalin vuonna 2012.

Tähän aikaan vuodesta on ollut tapana todeta, että Ruotsi on Eurovision laulukilpailun ennakkosuosikkeja. Sen voi sanoa jo ennen kuin ruotsalaiset ovat valinneet edustajansa lauantai-iltana Melodifestivalenin finaalissa.

Vuodesta 2002 asti Melodifestivalen on ollut useita viikkoja kestävä tapahtuma, jossa alkukarsinnat järjestetään suurissa jäähalleissa eri puolilla Ruotsia ja televisioidaan suorana.

Suomessakin Melodifestivalenin, tuttavallisemmin Mellon, karsintoja ja finaalia on näytetty tv:ssä jo usean vuoden ajan. Vaikka Suomen UMK on kasvattanut suosiotaan, ja tänä vuonna jopa Ruotsin mediassa on nostettu Käärijän Cha Cha Cha Euroviisujen ennakkosuosikiksi, niin Melodifestivalen on levittäytynyt Ruotsin viihde- ja musiikkialalle tavalla, johon Suomessa on vielä pitkä matka.

Mellon merkityksen näkee mukana olevista konkareista, joilla on kokemusta jo useamman vuoden karsintakierroksista. Tämän vuoden 12 finalistista seitsemän on ollut mukana kisassa vähintään kerran. Mariettelle tämänvuotinen Mello on jo viides ja Jon Henrik Fjällgrenille neljäs.

Ruotsissa on myös kolme artistia, jotka ovat voittaneet koko Euroviisujen finaalin ja palanneet myöhemmin Melloon hakemaan uutta edustuspaikkaa. Carola Häggkvist voitti vuonna 1991 ja pääsi uudestaan edustamaan Ruotsia Ateenan finaaliin 2006, jolloin voiton vei Lordi. Charlotte Perrelli oli vuoden 1999 voittaja ja pääsi toistamiseen läpi 2008.

Tänä vuonna Melodifestivalenin suurin suosikki on Loreen, joka voitti koko kisan Azerbaižanissa vuonna 2012. Suomalaisittain melko epätodennäköistä on, että Lordi haluaisi lähteä toistamiseen kokeilemaan onneaan UMK:hon.

Suomessa UMK on saavuttanut vähitellen aseman kilpailuna, joka tuottaa uusia hittejä radioon ja suoratoistoon ja esittelee uusia artisteja keikkayleisölle. Vaikka kisassa on ollut mukana aina joku pitkän uran tehnyt artisti, niin Erika Vikmanin, Bessin ja nyt Käärijän kaltaiset artistit ovat UMK:n tärkeimpiä löytöjä.

Melodifestivalen on enemmän itseään ruokkiva instituutio, jota Ruotsin yleisradioyhtiö Sveriges Radio pitää esillä kevätkauden jälkeenkin.

Kun Euroviisufinaali on ohi ja kesälomat alkavat, televisiossa alkaa pyöriä huippusuosittu Allsång på Skansen -ohjelma, joka nähdään suorana Suomessakin. Siinä tuoreilla ja takavuosilta tutuilla Mello-artisteilla on vahva näkyvyys. Viime kesään asti ohjelman juontajana toimi Sanna Nielsen, joka osallistui Melloon kuusi kertaa, kunnes voitti vuonna 2014 ja sijoittui Kööpenhaminan finaalissa toiseksi.

Ohjelman uutena juontajana aloittaa heinäkuussa Pernilla Wahlgren. Hän on osallistunut Melodifestivaleniin viitenä vuonna.

