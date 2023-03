Musiikkitoimittajana tunnetun Pekka Laineen debyytti radiodokumentaristina on kiinnostavaa kuultavaa

Väiski ja Billy kertoo kirjailija Väinö Linnan ja Laineen tulevan appiukon William Copelandin tapaamisesta Yhdysvalloissa.

On vuosi 1963. Väinö Linnan (1920–1992) Täällä Pohjantähden alla -trilogian päätösosan julkaisemisesta on kulunut vuoden päivät.

Kirjoitusprosessi on ollut raskas. Vielä raskaampi on ollut teoksen saama kritiikki. Linnaa on syytetty historian vääristelystä, sillä hänen teoksensa ymmärtävät Suomen vuoden 1918 sisällissodan hävinneitä punaisia.

Nyt Linna on saapunut kirjailijavierailulle Yhdysvaltoihin. Ohjelmassa on nähtävyyksiä ja kollegoiden tapaamisia. Mutta oppaana toimiva 27-vuotias amerikansuomalainen William Copeland on ujuttanut mukaan vierailuja suomalaisyhteisöihin, ja sieltä Linna löytää yllättäen uudelleen sen historian, josta Pohjantähti-trilogia kertoi. Monet suomalaiset pakenivat Amerikkaan köyhyyttä, josta sisällissodan käynnistänyt kapina sikisi.

Useista television dokumenttisarjoistaan ja musiikkiohjelmistaan tunnettu Pekka Laine debytoi radiodokumentaristina. Hän on pantannut appiukkonsa William Copelandin tarinaa pitkään. Nyt Copeland kertoo sen elävästi. Samalla hän avaa myös omaa henkilöhistoriaansa ja yhdysvaltalaisen työväestön menneiden vuosikymmenien maailmankuvaa.

Laineen tv-sarjojen leikkaaja Antti Isoaho todistaa hallitsevansa myös radiofonisen äänisuunnittelun, vaikkei mitään mullistavaa olekaan luvassa. Laine on säveltänyt myös dokumentin musiikin.

Kauhun hetkiä auttavassa puhelimessa

Draamassa ja fiktiossa pyörä joudutaan keksimään lukemattomia kertoja uudelleen, sillä kaikki on jo tehty ja kerrottu. Harvassa ovat teokset, jotka oikeasti kertovat tai luovat jotain todella uutta.

Olennaista useimmiten onkin, miten tarina onnistuu nappaamaan yleisön kyytiinsä. Merja Maijasen kuunnelmassa Tuntematon numero se onnistuu ainakin sen verran, ettei myötähäpeää synny.

Intiimi kuunnelma tapahtuu lähes kokonaan yhden Naisten Luuri -nimiseen auttavaan puhelimeen saapuvan puhelun aikana. Pitkästä keskustelusta muodostuu jännityskertomus: selviääkö soittaja pois narsistisesta parisuhdeunelmapainajaisestaan?

