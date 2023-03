Murhasyytteistä aikoinaan vapautettu veteraaninäyttelijä Robert Blake on kuollut

Blake tunnettiin näyttelijänä muun muassa 1970-luvun televisiosarjasta Baretta sekä David Lynchin vuoden 1997 elokuvasta Lost Highway.

Vuosikymmenten uran näyttelijänä Yhdysvalloissa tehnyt Robert Blake on kuollut 89-vuotiaana kotonaan Los Angelesissa, kertovat esimerkiksi The New York Times, Deadline sekä monet muut amerikkalaismediat. Blaken kerrotaan kuolleen sydäntautiin.

Blake tunnettiin näyttelijänä muun muassa 1970-luvun televisiosarjasta Baretta, jota esitettiin myös Suomessa. Tunnetuimpia Blaken elokuvista ovat esimerkiksi Truman Capoten kirjan pohjalta tehty Kylmäverisesti (1967) sekä kulttifilmi Moottoripyöräcowboy (1973).

Hänen viimeinen näyttelijäroolinsa oli pelottava ”Mysteerimies” David Lynchin ohjaamassa Lost Highwayssa (1997).

Maineeseen hän nousi myös yksityiselämänsä puolella jouduttuaan oikeuteen vaimonsa Bonny Lee Bakleyn murhasta vuonna 2001. Bakley löytyi päähän ammuttuna Blaken omistamasta autosta.

Blake vakuutti syyttömyyttään ja lopulta hänet vapautettiin rikossyytteistä, mutta myöhemmin pidetyssä siviilikanteessa hänet määrättiin maksamaan 30 miljoonan dollarin korvaukset Bakleyn perheelle. Korvaussumma syöksi Blaken vararikkoon.