Lana Del Reyn tähtimyytti lukeutuu modernin popin sakeimpiin, ja yhdeksännellä albumillaan laulaja avaa myyttiään paljastamalla tiedonmurusia taustastaan ja perheestään.

Levyarvostelu

Pop / indie /albumi

Lana Del Rey: Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. Interscope.

★★★★

Yhdeksännen albuminsa eräässä laajalle levinneessä promokuvassa laulaja-lauluntekijä Lana Del Rey katsoo suoraan kameraan. Kasvoilla ei ole meikkiä.

Viesti on selvä. Nyt mennään ilman maskia, päästetään yleisö kurkistamaan tähtimyytin taakse. Lupaus on kutkuttava juuri Del Reyn kohdalla, sillä hänen tähtimyyttinsä lukeutuu modernin popin sakeimpiin.

Del Rey kertookin uudella levyllä poikkeuksellisen paljon itsestään. Samalla hän jättää vinksahtaneiden maisemakuvien maalaamisen Kalifornian popkulttuuri-ikonografiasta vähemmälle.

Painotus on tiettyyn rajaan asti rohkea. Olkoonkin, että Del Reyn kertomat fragmentit hänen isovanhemmistaan, sisaruksistaan ja enostaan kietoutuvat hänen laulaminaan vääjäämättä osaksi suurempaa, tarkemmin määrittelemätöntä amerikkalaista epookkia.

Tähän vaikuttaa myös se, että yksittäisten kappaleiden temaattiset, etenkin Del Reyn perheeseen viittaavat aihiot jatkuvat toisissa kappaleissa.

Del Reyn oikeaan sukunimeen viittaava The Grants muistelee enon kohtalokasta kipuamista Rocky Mountain -vuorelle ja isoäidin viimeistä hymyä. Sama tematiikka kimpoaa takaisin Grandmother Please Stand on the Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing -kappaleen massiivisessa hymnissä.

Albumin vaikuttavimmassa kappaleessa A&W Del Rey tarkastelee itseään ja valintojaan inhorealistisesti. Hän myös kutsuu – sarkastisesti – itseään nimityksellä, jota ei voi perhelehden sivulle irvistelemättä painaa.

Kappale on musiikillisesti monumentaalinen. Se alkaa eräänlaisena aamu-usvaisena folkkina, mutta loppuu häiriintyneenä hiphopina. Kuunteleminen on kuin surutyön tekemistä kirkkaassa auringonpaisteessa. Kaiken yltäkylläisen kauneuden sisällä on jotain peruuttamattomalla tavalla häiritsevää ja synkkää.

Levyn päättävä Taco Truck x VB on A&W:n ohella albumin toinen kappale, jossa itsereflektio saavuttaa myös musiikillisen ulottuvuuden. Kappaleessa Del Rey samplaa itseään eli moderniksi klassikoksi kohotetun Norman Fucking Rockwell! -albuminsa kappaletta Venice Bitch. Peliliike voi vaikuttaa röyhkeältä, mutta Del Rey tuntuu tiedostavan kirkkaasti, mitä on saavuttanut.

Harva, jos kukaan, Del Reyn aikalaisista on onnistunut hänen laillaan kirjoittamaan ja säveltämään yhdeksällä albumilla niin omalakisen musiikillisen kaanonin, että sitä on vaikea lokeroida miksikään muuksi kuin ”Lana Del Rey -musiikiksi”.

Apuna uusimman levyn luomistyössä on ollut Del Reyn entinen poikaystävänsä, ohjaaja ja kuvaaja Mike Hermosa. Del Rey on kertonut, että parivaljakko demotti kappaleet nauhoittamalla niitä puhelimella hänen olohuoneessaan.

Tämän metodin provokatiivisin näyte levyllä on kuitenkin peräisin kirkosta. Siellä saarnaa tulikivenkatkuisesti julkkisten pastorina tunnettu, mielipiteissään homofobinen ja aborttivastainen, Judah Smith. Nauhoitukseen on tarttunut Del Reyn ja hänen ystäviensä kikatus kirkon penkiltä. Pastorin ränttäys on kuin häiritsevä migreeninen sahalaita pinnalta katsoen kauniissa maisemassa.

Kuvaan kuuluu, ettei Del Rey selittele tai avaa provoaan, vaan jättää häiriön ilmaan roikkumaan. Mysteeri jää ratkaisematta, myytti purkamatta.