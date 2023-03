Helsingin jäähallissa ensimmäisen Suomen-keikkansa tekevä koomikko on keskittynyt nykyään ”woke-komedian” pilkkaamiseen.

Stand up -koomikoilla on nykyisin ongelma: he eivät saa enää sanoa, mitä huvittaa. Koomikkoja se tietysti harmittaa. Kyse on sanan­vapaudesta, he valittavat ja vetoavat usein sensuuri­uhan alle joutuneisiin menneisiin stand up -suuruuksiin.

Vähän koomikkojen vertaus ontuu. Siinä kuin George Carlinin kaltaiset irvailijat joutuivat kritiikin kohteeksi ”vanhoja hyviä arvoja” kyseenalaistavien juttujensa takia, nykyään monet nykykollegat tallaavat jälkijoukossa, kun muu yhteiskunta menee eteenpäin.

Vääristä sanomisista myös rangaistaan. Pahimmillaan ura saattaa loppua yhteen onnettomaan töräykseen.

Yksi ilmeisen cancelointivaaran alla elävä on Helsingissä lauantaina esiintyvä Ricky Gervais, joka tunnetaan muun muassa Konttori- ja After Life -sarjoista.

Jotkut rääväsuisimmat koomikot ovat kuitenkin keksineet ongelmaan toimivan oloisen ratkaisun. Aina ennen poikkeuksellisen törkeän vitsin heittämistä he tekevät itse pilaa canceloinnistaan. Näin vastuu siirtyy näppärästi pois vitsin esittäjältä, ja twiittaajilta otetaan aseet pois jo etukäteen.

Toinen käytetty keino on arvella Netflixin leikkaavan vitsin pois komediaspesiaalista. Ja aina voi korostaa, että kysymys on huumorista ja vitsistä, ei esittäjän omista mielipiteistä.

Silloin tällöin perustelu toimii. Useimmiten ei.

Taktiikoita ovat ovat käyttäneet toistuvasti ja ilmeisen menestyksekkäästi muun muassa Dave Chappelle, Bill Burr ja Pete Davidson.

Kenties hartaimmin cancelointi-ongelman käsittelyyn on kuitenkin omistautunut juuri Gervais. Ennen pandemiaa alkaneessa Supernature-showssa teema oli keskiössä liki pitäen alusta loppuun, ja erityisen vahvasti Gervaisin tähtäimessä olivat sukupuoli-identiteetit. Hän muun muassa ilmoitti pitävänsä ”nykyaikaisista” naisista enemmän kuin ”vanhanaikaisista”.

”Pidän näistä uusista, joilla on parta ja penikset”, Gervais sanoi.

Toisessa kohtaa Gervais valitti, kuinka woke-komediaa harrastavat ”akateemiset älykkökoomikot” luovat sääntöjä koomikkojen kiusaksi. Yksi sellainen on esimerkiksi sääntö, jonka mukaan komediassa ”ei saisi lyödä alaspäin” eli tehdä vitsiä heikommassa asemassa olevasta.

”Joskus on silti pakko lyödä alaspäin. Esimerkiksi jos hakkaa vammaista taaperoa”, Gervais perusteli ja näytti, miten polven korkuista hahmoa nuijitaan.

Myöhemmin Gervais selitti yleisölle, että vitsi on hauska, koska se sekoittaa sanaleikin ja fyysisen tapahtuman.

”Jos oikeasti toisin vammaisen taaperon lavalle ja alkaisin hakata häntä, ette nauraisi”, hän sanoo. Ja lisää: ”Siksi jätin sen osan pois esityksestäni.”

Välillä Gervais toki muistaa pilkata konservatiivisiakin arvoja, kuten uskonnollista ahdasmielisyyttä ja abortinvastustajia.

Suomeen Gervais saapuu Armageddon-esityksellään. En ole sitä nähnyt, mutta ainakin ulkomaisten arvioiden mukaan Gervais jatkaa tallaamallaan polulla. Uudessa esityksessä hänen lyöntiensä kohteeksi joutuvat muun muassa aids-vauvat, seksuaalirikosten uhrit ja vammaiset.

The Guardianin kriitikon Stephen Knightin mielestä esitys ei ole vihapuhetta, mutta ei paljon puutukaan.

Gervaisia itseään kriitikoiden valitus ei tunnu hetkauttavan. Supernaturessa hän ilmoittaa ”valkoisena heterona multimiljonäärinä” kuuluvansa itsekin pieneen vähemmistöön, aivan kuten esimerkiksi transsukupuolisetkin. Armageddonissa hän puolestaan kertoo keksivänsä törkeimmille vitseilleen perustelut siihen mennessä, kun on aika nauhoittaa Netflix-spesiaali esityksestä.

(Näillä näkymiin tv-ensi-ilta on joskus vuoden 2024 aikana.)

Siitä Gervaisin kanssa voi olla samaa mieltä, että tietty vaaran tunne kuuluu olennaisena osana stand upin tekemiseen.

Supernaturessa on useita kiusallisen hauskoja hetkiä, ja epäilemättä niitä on lauantain esityksessäkin.

Jälkeenpäin voi olla vähän likainen olo.

Ricky Gervais: Armageddon Helsingin jäähallissa (Nordenskiöldinkatu 11–13) 11. maaliskuuta klo 19.30.