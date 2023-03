Letters to Trump -kirjaan on kerätty entisen presidentin kirjeenvaihtoa yli 40 vuoden ajalta yhteensä 150 kirjeen verran.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin yksityinen kirjeenvaihto julkaistaan kirjana, kertovat kansainväliset lähteet.

Letters to Trump -kirjaan on kerätty Trumpin kirjeenvaihtoa yli 40 vuoden ajalta yhteensä 150 kirjeen verran muun muassa Hillary Clintonin, prinsessa Dianan, Ronald Reaganin, Richard Nixonin ja Oprah Winfreyn kanssa.

Lisäksi mukana on Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kirjeenvaihtoa.

Vuonna 2018 Trump kertoi Yhdysvaltain Virginiassa pidetyssä republikaanien välivaalitilaisuudessa käyneensä kirjeenvaihtoa Kimin kanssa ja kuvaili tämän kirjeitä ”kauniiksi”.

Oprah Winfreyn kanssa Trump kävi keskustelua presidenttiehdokkuudesta yli 20 vuotta sitten, vuonna 2000, Axios kirjoittaa. Trump pyöritteli tuolloin mahdollisuutta osallistua presidenttikisaan osana Yhdysvaltain reformipuoluetta ja kirjoitti silloiseen teokseensa haluavansa Oprahin varapresidentiksi.

Tähän Oprah oli vastannut kirjeellä, että oli liikuttunut Trumpin kehuvista sanoista. "Harmi, ettemme ole ehdolla. Mikä tiimi me olisimmekaan!”

Trump kirjoittaa, että Oprah lakkasi puhumasta hänelle, kun hän ilmoittautui presidenttikisaan republikaaniehdokkaana.

Letters to Trump julkaistaan 25. huhtikuuta. Teoksen julkaisee Winning Team -kustantamo, joka julkaisi myös viime vuonna Trumpin presidenttikautta käsittelevän kuvakirjan Our Journey Together.