Oscar-gaalan yllättäjä on intialainen hitti, jonka hurja tanssikohtaus kuvattiin Ukrainan presidentinlinnan edustalla

Naatu Naatu -kappale on kasvanut emoelokuvaansa suuremmaksi menestykseksi.

Varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa jaettavien Oscar-palkintojen suurin yllättäjä saattaa tulla Intiasta.

Viime keväänä ensi-iltansa sai RRR-niminen elokuva, joka kertoo vuoteen 1920 sijoittuvan kuvitteellisen tarinan kahdesta nuoresta intialaisesta vallankumouksellisesta, jotka taistelevat brittihallintoa vastaan.

Elokuva oli suuri menestys Intiassa, ja se sai huomiota myös ulkomailla. Itse elokuvaa suuremmaksi hitiksi näyttää kuitenkin nousseen yksi elokuvassa kuultavista kappaleista. Sen nimi on Naatu Naatu, ja sen massiivinen ja hengästyttävä tanssikohtaus on noussut viraalihitiksi sosiaalisessa mediassa.

Kappale voitti tammikuussa Golden Globe -palkinnon parhaana alkuperäiskappaleena, ja nyt se on ehdolla vahvana suosikkina myös parhaan alkuperäiskappaleen Oscarin saajaksi.

Naatu Naatu on sekoitus intialaista elokuvamusiikkia, countrya ja modernia elektronista poppia. Kappaleen tanssikohtauksessa esiintyvät elokuvan pääosissa olevat NT Rama Rao Jr, ja Ram Charan, mutta itse kappaleen laulavat Rahul Sipligunj ja Kaala Bhairava, kummatkin ansioituneita elokuvamusiikkiartisteja. Kappaleen säveltäjä M.M. Keeravani on puolestaan tehnyt jo 30 vuoden ajan elokuvamusiikkia Intiassa ja voittanut lukuisia palkintoja.

Elokuvan tanssikohtaus kestää noin neljä ja puoli minuuttia, ja sen kuvaaminen kesti 15 päivää. Koreografiasta vastaava Prem Rakshith teki kohtausta varten 110 erilaista askelkuviota. Kuvauksissa oli mukana 50 tanssijaa ja lähes 400 avustajaa.

Kohtaus kuvattiin Kiovassa Ukrainassa Marijinskyi-palatsin edessä elokuussa 2021 puoli vuotta ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Marijinskyi-palatsi on presidentti Volodymyr Zelenskyin virka- ja edustusasunto. Elokuvan ohjaaja SS Rajamouli on kertonut, että kuvausluvan saamista helpotti, että presidentti Zelenskyi on entinen tv-esiintyjä.

Naatu Naatu -videon suosio on kasvanut koko ajan. Vastikään lisävauhtia ilmiölle antoi huippusuositun eteläkorealaisen BTS-yhtyeen Jungkook, joka julkaisi videon, jossa hän tanssi ja lauloi kappaleen tahtiin.

Koreografi Prem Rakshith on julkaissut myös opetusvideon Naatu Naatun perusaskelten oppimista helpottamaan.

Naatu Naatun alkuperäinen elokuvassa kuultava versio on laulettu telugun kielellä, mutta siitä on julkaistu versio myös hindin, kannadan. malajalamin ja tamilin kielellä.

Kappaleen telugunkielinen nimi viittaa ”maanläheiseen” ja ”paikalliseen”, ja laulun teksti yllyttää tanssimaan yhä raivokkaammin.

BBC:n haastattelema intialainen äänisuunnittelija Anand Krisnamoorthi sanoo olevansa mielissään siitä, että intialainen kappale on vihdoin ehdolla Oscareissa. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että intialaisen elokuvayleisön näkökulmasta Naatu Naatu ei ole erityisen poikkeuksellinen eikä edes parasta lajissaan.

”Yleisölle, jolle meidän elokuvatyylimme ei ole niin tuttua, se voi tuntua tuoreelta”, Krishnamoorthi sanoo.

