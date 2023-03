The Guardian: BBC ei esitä Attenborough’n luonto­tuhosta kertovaa jaksoa, pelkää oikeiston reaktiota

Viisi kuudesta Attenboroughin Wild Isles -sarjan jaksosta BBC esittää parhaaseen katseluaikaan, kuudetta jaksoa ei.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on päättänyt olla lähettämättä luontodokumentaristi David Attenborough’n uuden sarjan yhtä jaksoa, joka käsittelee Britannian luontoa ja sen tuhoa. Asiasta uutisoi The Guardian.

Lehden mukaan yhtiö pelkää tory-poliitikkojen ja oikeistolehdistön reaktioita. BBC itse kiistää asian. Sen mukaan jaksoa ei koskaan suunniteltukaan televisioon.

BBC:n päätös on suututtanut ohjelman tekijät ja BBC:n työntekijät. Kyseistä jaksoa ovat rahoittaneet osittain luonnonsuojelujärjestöt WWF ja RSPB.

Kyseessä on Wild Isles -sarja, joka kuvaa Britannian saarten luonnon kauneutta. Jaksoista viisi esitetään parhaaseen lähetysaikaan BBC One -kanavalla. Kuudes jakso käsittelee jyrkemmin Britannian luontokatoa ja sen aiheuttajia. Jakso on nähtävissä vain BBC:n Iplayerin kautta.

Lähteet kertovat The Guardianille, että päätös kuudennen jakson siirtämisestä Iplayeriin tehtiin poliittisen oikeiston mahdollisen kritiikin torjumiseksi.

Erään lähteen mukaan ”lobbausryhmät, jotka pitävät epätoivoisesti kiinni dinosaurusmaisista tavoistaan”, hermostuisivat, jos ohjelmalla olisi liian poliittinen viesti.

Moni muukin on ärähtänyt yhden jakson siirrosta suoratoistoon. Esimerkiksi BBC:lle luonto-ohjelmaa tekevä Chris Packham kuvailee päätöstä vastuuttomaksi.

Ohjelman tuottaja Laura Howard ei usko elokuvan viestien olevan poliittisia. Hänen mukaansa elokuva käsittelee sitä, kuinka viljelykäytännöt ovat vahingoittaneet luontoa, mutta myös sitä, mitä maanviljelijät tekevät oikein. Hän toivoo, että suoratoistoon tottunut nuori yleisö löytää jakson Iplayeristä.