Scream-elokuvasarjan kuudes osa on kerännyt positiivisia arvioita ja lipputuloja. Sarjan edellisiin osiin verrattuna syntymässä on katsojaennätys.

Scream VI on kerännyt poikkeuksellisen hyvin katsojia avajaisviikonloppunaan Yhdysvalloissa verrattuna edellisiin jatko-osiin.

Ensi-ilta ennakkonäytöksineen tuotti 19,3 miljoonaa dollaria (18,1 miljoonaa euroa). Varietyn mukaan avajaisviikonlopun ennakoidaan tuottavan yhteensä 43,5 miljoonaa dollaria (40,8 miljoonaa euroa). Scream 2 tuotti avausviikonloppunaan 32 miljoonaa dollaria (30 miljoonaa euroa) vuonna 1997.

Scream-elokuvasarja palasi valkokankaille viime vuonna yli kymmenen vuoden tauon jälkeen. Elokuva tuotti 24 miljoonan dollarin (22,4 miljoonan euron) budjetilla 137 miljoonaa dollaria (128 miljoonaa euroa).

Tuotantoyhtiöt Paramount ja Spyglass laittoivatkin nopeasti tekoon kuudennen osan, joka saapuu valkokankaille 14 kuukautta edellisen jälkeen. Scream VI hakee uutta jännitettä pitkään jatkuneeseen sarjaan, sillä naamiotappaja Ghostface piinaa ihmisiä tällä kertaa New Yorkissa.

Uudessa Screamissa nähdään edellisen elokuvan selviytyjiä, joita esittävät Jenna Ortega, Melissa Barrera, Mason Gooding ja Jasmin Savoy Brown. Alkuperäisistä Scream-näyttelijöistä mukana ovat Courtney Cox ja Skeet Ulrich.

Elokuva on saanut positiivisia ensiarvioita. Rotten Tomates -elokuvasivusto on laskenut kriitikoiden antamaksi keskiarvoksi 75 prosenttia. Katsojien antama lukema on 93 prosenttia.

Scream VI -elokuvan markkinointikampanja aiheutti maaliskuun alussa hätäkeskuspuheluita. Elokuvaa mainostettiin ihmisiä pelästyttäneillä Ghostface-hahmoilla, joita liikkui ympäri Yhdysvaltoja mukaan lukien Sonomassa, jossa on kuvattu ensimmäinen Scream-elokuva.

Scream IV saa suomen ensi-iltansa 31. maaliskuuta.