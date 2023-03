Kerääkö hillitön scifi-seikkailu Everything Everywhere All at Once Oscarit kaikissa tärkeimmissä kategorioissa? Muun muassa sitä voi jännittää ensi yön gaalaa odotellessa.

Järjestyksessä 95. Oscar-gaala järjestetään perinteiseen tapaan Dolby Theatressa Los Angelesissa sunnuntai-iltana, eli maanantaina aamuyöllä alkaen kello 01.30 Suomen aikaa. HS seuraa gaalaa ja uutisoi palkinnoista tuoreeltaan.

Tänä vuonna pääpalkinnosta eli parhaan elokuvan Oscarista kisaa kaikkiaan 10 elokuvaa. Ne ovat Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Länsirintamalta ei mitään uutta, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness ja Women Talking. Näistä viimeisin ei ole vielä tullut levitykseen Suomeen.

Michelle Yeoh (vas.) esittää vaikuttavasti Everything Everywhere All at Oncen pääosaa.

Parhaan elokuvan voittoa on eniten povattu Daniel Kwan & Daniel Scheinert -kaksikon ohjaamalle ja käsikirjoittamalle Everything Everywhere All at Oncelle. Sillä on ehdokkuuksia kaikkiaan eniten, 11 kappaletta.

Elokuva on epätavallinen Oscar-ehdokas, villi yhdistelmä tieteiselokuvaa, hurjavauhtista toimintaa, komediaa ja draamaa. Juonessa kiinalaisamerikkalainen perheenäiti Evelyn Wang (Michelle Yeoh) tempautuu eri ulottuvuuksien välillä risteilevään seikkailuun, jonka panoksena on koko ”multiversumin” kohtalo.

Arvostetun indiestudio A24:n tuottamasta elokuvasta tuli keväällä yllätyshitti ja puheenaihe, ja maine kantoi sen palkintogaalojen voitosta toiseen. Everything Everywhere All at Oncelle parhaan elokuvan Oscaria veikkaavat esimerkiksi The New York Times, The Hollywood Reporter ja Indiewire.

Tom Cruise esittää hävittäjälentäjä Maverickia viime vuoden suurmenestyksessä, Top Gun: Maverickissa.

Aivan varma voitto ei silti ole. Top Gun: Maverick oli viime vuonna harvinainen tapaus – lähes 1,5 miljardin euron lipputulot takonut suurmenestys, joka voitti myös kriitikot puolelleen. Tom Cruisen tähdittämä toimintadraama hävittäjälentäjistä on jatko-osa vuoden 1986 militaristiselle kasariklassikolle. Viihde-blockbusterit harvemmin pokkaavat parhaan elokuvan Oscaria, mutta keski-ikäisten nostalgiahermoja taitavasti kutitteleva Maverick saattaa yllättää.

Parhaan elokuvan kategoriaan on päässyt myös toinen miljardihitti-jatko-osa, Avatar: The Way of Water, mutta sille liikenee todennäköisesti vain parhaiden visuaalisten tehosteiden pysti.

Varteenotettavia vaihtoehtoja parhaan elokuvan palkinnolle saattavat sen sijaan olla vielä Martin McDonaghin mustan huumorin sävyttämä draama The Banshees of Inisherin sekä The Fabelmans, Steven Spielbergin omaelämäkerrallinen lapsuus- ja nuoruusmuistelu. Jälkimmäisen mahdollisuuksia lisää Oscar-raadin tunnettu viehtymys vanhojen aikojen Hollywoodista kertoviin tarinoihin.

Felix Kammerer, Albrecht Schuch ja Edin Hasanovich sotilaina ensimmäiseen maailmansotaan sijoittuvassa Länsirintamalta ei mitään uutta -elokuvassa.

Jo ennakkoon jonkinlainen yllätys oli saksalaisen Länsirintamalta ei mitään uutta -sotaelokuvan saamien ehdokkuuksien määrä, yhdeksän. Edward Bergerin ohjaama, Erich Maria Remarquen klassikkokirjan (1929) filmatisointi on ehdokkaana parhaan elokuvan sekä parhaan kansainvälisen eli ei-englanninkielisen elokuvan kategorioissa – voitto herunee vain jälkimmäisessä.

Viime syksyn Venetsian elokuvajuhlilla maailmanensi-iltansa saaneet Todd Fieldin Tár sekä Darren Aronofskyn The Whale olivat myös viime vuoden puheenaihe-elokuvia. Valtaansa väärin käyttävästä kapellimestarista kertovalla Tárilla voi olla mahdollisuuksia Oscareiden pääkategoriassakin, mutta sitä todennäköisempi on parhaan ohjaajan palkinto Fieldille.

Cate Blanchett näyttelee kapellimestari Lydia Tária Todd Fieldin ohjaamassa Tár-draamassa.

Ohjaajien kategorian voittajan veikkaus on tosin hankalaa: Spielberg, McDonagh, Kwan-Scheinert-duo sekä Triangle of Sadnessin Ruben Östlund ovat kaikki mahdollisia voittajia.

Vahvimmillaan Tár on parhaan naispääosan kategoriassa. Palkintoa on yleisesti povattu nimiroolia esittävälle Cate Blanchettille, vaikka Everything Everywhere All at Oncen Michelle Yeoh saattaakin pistää kampoihin.

The Whalen pääosaa, ylipainoista ja erakoitunutta opettajaa esittävä Brendan Fraser voi olla hyvinkin vahvoilla parhaan miesnäyttelijän palkinnon voittajaksi. Roolia on pidetty komeana, koskettavana paluuna Fraserille, joka on ollut toistakymmentä vuotta sivussa Hollywoodin parrasvaloista.

Austin Butler näyttelee Elvistä Baz Luhrmannin ohjaamassa elokuvassa.

Baz Luhrmannin Elvis-elokuvan nimiroolissa moniin vaikutuksen tehnyt Austin Butler saattaa silti olla todennäköisempi miespääosan Oscarin saaja. The Whalen paras mahdollisuus lienee maskeeraus ja hiusmuotoilu-kategoriassa, Fraserille rakennetun – ja kritiikkiäkin saaneen – ylipainopuvun ansiosta.

Yksi lähestulkoon varma voittaja löytyy vielä parhaan alkuperäislaulun kategoriasta. Bollywood-hitti RRR nousi viime vuonna poikkeukselliseen kansainväliseen suosioon, ja on ihme, mikäli sen Naatu Naatu ei voita parhaan laulun palkintoa.

N.T. Rama Rao Jr. ja Ram Charan intialaisessa jättihitti RRR:ssä.

Viime vuonna parhaan elokuvan Oscarin voitti Sian Hederin draamakomedia Coda – kahden maailman välissä. Kaikki kyseisen gaalan palkinnot jäivät kuitenkin ”läpsäisykohun” varjoon. Juontaja Chris Rock heitti vitsin yleisössä istuneen näyttelijä Jada Pinkett Smithin ulkonäöstä, jolloin tämän aviomies Will Smith ryntäsi raivoissaan lavalla ja läimäytti Rockia kasvoihin. Smith voitti tekonsa jälkeen vielä parhaan miesnäyttelijän Oscarin.

Chris Rock käsitteli aihetta laajasti Netflixillä stand up -show’ssaan, joka julkaistiin taktisesti maaliskuun alussa, juuri Oscareiden alla.

Tänä vuonna gaalan juontaa Jimmy Kimmel. Jos jotain vielä haluaa ennakkoon veikata, niin läpsäisyaiheiset vitsit tulevat taatusti olemaan osa ohjelmaa.

