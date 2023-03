Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Kirjallisuus

Paul Auster on sairastunut syöpään

Auster on kirjoittanut yli 30 kirjaa, joita on käännetty kymmenille eri kielille. Hänen teoksiaan on suomennettu toistakymmentä.

Paul Auster Helsingin Sanomien haastattelussa Helsingissä vuonna 2017.