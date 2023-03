Sarja nousee realismissaan seuraavalle tasolle: siinä ei tunnu tapahtuvan mitään.

Uusi brittisarja Avioliitto tuntuu epämukavalta. On liian helppo kuvitella, että mitä jos joku kuvaisi meillä kotona. Tuoltako mekin näyttäisimme?

Sarja nousee realismissaan seuraavalle tasolle, ainakin brittiläiseltä kannalta. Sen tekijä Stefan Golaszewski on varmasti katsonut ruotsalaisen Ruben Östlundin elokuvia ja kenties myös Chantal Akermanin ohjaaman, vastikään kaikkien aikojen parhaaksi elokuvaksi valitun Jeanne Dielmanin vuodelta 1975.

Neliosaisessa sarjassa ei tunnu tapahtuvan yhtään mitään. Avioliitto kuvaa kolmihenkistä perhettä, jossa ei tyttären mukaan ole tapana paljon puhua.

Kohtauksissa on siis paljon, todella paljon, hiljaisuutta, ja kun puhutaan, sanotaan yhdentekeviä asioita ruuasta, liian korkeista hinnoista ja keittiön muurahaisista. Se voisi olla parodia suomalaisista arkirealistisista elokuvista takavuosilta.

Sarja hämmentää, koska se ei anna katsojalle mitään lukuohjeita. Kamera pysyy etäällä, se ei suuntaa katsetta eikä zoomaa. Värit ovat vaisuja, ja vähäinen musiikki todella outoa. Leikkausrytmi on hidas.

Vähän auttanee tieto, että Golaszewski on tehnyt aiemmin komedioita. Suomessa on nähty ainakin tilannekomedia Him & Her nimellä Becky ja Steve kymmenisen vuotta sitten. Mainio Mum-komedia löytyy Britboxista. Siinä pääosaa näyttelee Lesley Manville.

Avioliitto-sarjaa ei voi kutsua komediaksi tai ehkä voikin, mutta se jää kunkin katsojan ratkaistavaksi. Suuret tähdet Nicola Walker ja Sean Bean näyttelevät keski-ikäistä pariskuntaa, jonka pitäisi setviä moniakin asioita keskenään.

Mies, Ian, on jäänyt työttömäksi, ja hän on selvästi vajoamassa masennukseen. Näemme siitä merkkejä, vaikka Emma-vaimo ei niitä huomaakaan. Vai huomaako sittenkin?

Emma puolestaan työskentelee lakitoimistossa, jonka ilmapiiri on ankea. Hänellä on ripaus kunnianhimoa, jonka nilkki pomo Jamie (Henry Lloyd-Hughes) aina latistaa.

Sekä Emma että Ian ovat tahoillaan näkymättömiä, ja jos he yrittävät edes hetken tehdä numeroa itsestään töissä, kaupassa tai vaikka salilla, heitä pidetään pian rasittavina.

Emmalla ja Ianilla on yhteinen tragedia, menetetty lapsi, jonka jälkeen he ovat adoptoineet tyttärensä Jessican (Chantelle Alle). Jessica on naiivi ja sinisilmäinen miessuhteissaan ja on hyvää vauhtia ajautumassa Adamin (Jack Holden) kontrollin alle.

Chantelle Alle näyttelee Emman ja Ianin Jessica-tytärtä. Jack Holden on tämän uusi poikaystävä Adam.

Sean Bean sisäistää Ianin kiltteyden ja alistumisen fyysisellä olemuksellaan, koska sanoja ei juuri ole käytössä. Nicola Walkerilla on enemmän vaikeuksia pitää ilmaisuaan kurissa, jotta hän olisi samassa moodissa aviomiehen kanssa. Walkerin osuus on aavistuksen epätasaisempi, mutta hän näyttää kykynsä kohtauksissa, joissa tunteet nousevat pinnan tuntumaan.

Jätän tietysti kertomatta, tapahtuuko sarjassa mitään lopussakaan. Epäilemättä moni luovuttaa kesken. Pikakelausta en kuitenkaan suosittele.

Avioliitto, TV1 klo 22.00 ja Yle Areena. (K12) Mum, Britbox.