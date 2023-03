Antti Hurskaisen kolmas romaani näyttää, että tekijä voi vielä päästä esikuviensa tasolle proosan painavuudessa.

Antti Hurskaisen edellisten kirjojen huumori ja popkulttuurianalyyseillä knoppailu on poissa Suntio-romaanista.

Romaani

Antti Hurskainen: Suntio. Siltala. 282 s.

Suntion, Antti Hurskaisen (s. 1986) kolmannen romaanin, päähenkilö Turtola on Jumalan yksinäinen mies. Hän tekee työnsä eikä pidä itsestään meteliä.

Turtola on töissä seurakunnassa, jossa jumalan­palvelusten ikäjakauma pakkautuu 70–90-vuotiaiden kohdalle. Työaikaa suntiolla kuluu kaadettujen hautakivien nostelemisen lisäksi pappi Dietrich Bon­hoeffer­ista (1906–1945) kirjoittavan kirkkoherra Sirénin kanssa väitellessä.

Kotona Turtola rakentaa pienelle tyttärelleen Monikalle uutta sänkyä. Monika on utelias ja ymmällään meidän ihmisten maailmasta, kuten lapset ovat:

”Monika kysyi, vanhentuuko anteeksipyyntö kuin maito, muutamassa päivässä, vai kuin kaakaojauhe, vuodessa? Vastasin, ettei se vanhene lainkaan. Eli jos nyt pyydän ja saan anteeksi, koko homma on vielä voimassa kun olen iso. Jos vain unohtaisi ja keskittyisi muihin asioihin. Mistä sitten tietää, onko anteeksipyytäjä tosissaan?”

Eräänä päivänä Monika pyörtyy ja alkaa potea päänsärkyjä. Hänen vointinsa huononee.

Suntio jatkaa lentopallopelejään sekä kirkkoherran kanssa keskustelua. Hänen lopulta tekemänsä päätös tuntuu väistämättömältä.

Suntio on Hurskaisen romaaneista ensimmäinen, jossa hän selvästi irrottautuu leipälajistaan esseistiikasta. Suntio on jaettu kahteen osaan: ensimmäinen on dialogivetoinen ja toinen epistolaarinen, eli enimmäkseen kirjemuodossa.

Vielä 22: kertomus syömisestä (2019) oli kiinni Hurskaisen provosoivassa esseeminässä, Kuihtumisessa (2021) tuo päälauseella täräyttelevä näkökulma työnnettiin sapenkatkuiseen äärimmäisyyteen. Hyvin kirjoitettuja ja ärsyttäviä teoksia molemmat.

Edellisten kirjojen huumori ja popkulttuurianalyyseillä knoppailu on nyt poissa. Tässäkin kyllä siteerataan Christer Kihlmania, Paavo Rintalaa, Antti Hyryä ja muita Hurskaisen aiemmissa teksteissään kanonisoimia suosikkeja.

Mutta jos Hurskainen on pitkään tuntunut toteemisten kirjailijamiesten varjossa peukuttavalta fanipojalta, hän näyttää Suntiossa, että voi vielä päästä esikuviensa tasolle proosan painavuudessa.

Älyllisesti stimuloiva romaani hohkaa negatiivisuutta. Ja mikäpä siinä. Eiväthän kirkon kovat puupenkitkään ole miellyttäviä.

Runtua saavat ”toivovaiseksi” ilmoittautunut viestintäpomo Mikael Jungner ja ”miesfeministi” Risto Oikarisen Piispa (2021) -romaani, joka myy ”argumenttejaan niille, joita Jumala hiukan arveluttaa”. Populistisille kirkkotempauksille ei heru sympatiaa. Tyhjiä kirkkoja pitää puolustaa, Turtola sanoo.

Kirkkoherra Sirén kritisoi Turtolan pessimististä teologiaa liian johdonmukaiseksi. Sirén itse ryyppää kestääkseen Jumalan hiljaisuutta. Turtola halveksii hänen itsesääliään: ”Näpläät heikkoja kohtiasi, nautit vaurioista ja pakotat muut kuuntelemaan.”

Sirénin inhimillisessä heikkoudessaan kiinnostava hahmo tuo mieleen Paul Schraderin elokuvan First Reformed (2017), jossa Ethan Hawken esittämä kalvinistisen seurakunnan pappi uppoaa uskon kriisin. Schrader ja Hurskainen tekevät koruttoman ja ilottoman protestantismin taidetta, samoin kuin Turtolan ja Sirénin arvostaman Talven valoa -elokuvan (1963) ohjaaja Ingmar Bergman.

Naishahmot, kuten hedelmöityshoidoistaan saarnoissa kertova Leppä ja Turtolan nautintokeskeisenä hirviönä kuvattu ex-vaimo, edustavat kirjassa narsismin ja pinnallisuuden kulttuuria.

”Äitini oli nainen. En eläisi ilman Neitsyt Mariaa”, Turtola puolustautuu Sirénin naisvihasyytökseltä.

Tympeä sukupuolittaminen jää kalvamaan.

Ajallemme tyypillistä moraalipolisointia, saattaisi esseisti-Hurskainen vastata. Ei välttämättä.

Suntio on ankara, lokoisasta lukuasennosta vähät välittävä teos. Misogynia on yksi epämukava osa sen estetiikkaa.

Olisi silti falskia sanoa, että näin syvästi ajatellun teoksen arvo tyhjenisi siihen. Lisäksi formalistisena lauseenrakentajana Hurskainen alkaa olla Suomen parhaimmistoa.

Hurskainen laittaa hahmonsa puntaroimaan kristinuskon ydinkysymyksiä ateistillekin kiinnostavalla tavalla. Ehkä, kuten kirjassa ehdotetaan, Jumalan tehtävä ei ole välittää meistä. Hän vain on.