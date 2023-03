Kehitysvaiheessa olevassa televisiosarjassa on kyse siitä, että uskalletaan katsoa hyväksikäytön syihin hyssyttelemättä, sanoo käsikirjoittaja Eva-Maria Koskinen.

Suomessa on kehitteillä uusi televisiosarja, joka käsittelee lapsiin kohdistuvaa seksuaalista kiinnostusta.

Elokuvayhtiö Aamun tuottamassa ja toimittaja-käsikirjoittaja Eva-Maria Koskisen luomassa Monster-sarjassa 16-vuotias Nicke huomaa, että on rakastunut tyttöystävänsä 11-vuotiaaseen pikkusiskoon Linneaan. 20 vuotta myöhemmin toimittajana työskentelevä Linnea ja tutkija-perheenisä Nicke kohtaavat uudelleen.

Ruotsinkielinen neliosainen minisarja on nyt kehitysvaiheessa. Sarjan nosti esiin yhdysvaltalainen elokuvamedia Variety artikkelissaan, joka käsitteli ranskalaisessa Series Mania -tapahtumassa esillä olevia tulevia suomalaisia tuotantoja. Suomalaissarjat käsittelevät uskaliaasti tabuaiheita, artikkelissa kirjoitetaan.

”Teen sarjan koska uskon, että tietoisuuden lisääminen lapsikohteisesta seksuaalisuudesta voi pelastaa lapsia hyväksikäytöltä. Tässä ei ole kyse rajojen hämärtämisestä. Aikuisen seksuaalinen kontakti lapseen on aina väärin ja rikollista”, Eva-Maria Koskinen sanoo Helsingin Sanomille.

Hän korostaa, että sarjassa on kyse siitä, että uskalletaan katsoa hyväksikäytön syihin hyssyttelemättä.

Ajatus käsikirjoituksesta syntyi, kun Koskinen suomensi lapsikohteisesta seksuaalisuudesta kertovaa artikkelia. Tekstissä henkilö kertoi kuinka peloissaan oli, kun teini-ikäisenä havaitsi olevansa seksuaalisesti kiinnostunut lapsista.

”Hän ei uskaltanut kertoa asiasta kenellekään. Tekstiä lukiessani ymmärsin, että tämän tyypin hiljaisuudessa oli jotain samoja piirteitä kuin seksuaalisen väkivallan uhrin hiljaisuudessa.”

Sarjan päähenkilö Nicke, jonka elämää seurataan sekä teini-ikäisenä että aikuisena, on samalla tapaa kauhuissaan havahtuessaan teini-ikäisenä omaan seksuaalisuuteensa. Nicken nuoruuden tapahtumat sijoittuvat 1990-luvulle.

”Moni ei tänä päivänäkään ole tehnyt eroa lapsikohteisen seksuaalisuuden ja lapsen hyväksikäytön välillä. Ne on kaksi eri asiaa”, Koskinen sanoo.

Tutkimusten mukaan suurin osa lapsikohteisen seksuaalisuuden omaavista ei halua toteuttaa seksuaalisuuttaan, Koskinen sanoo. Stigma ja puhumattomuus kuitenkin lisäävät painetta, jolloin myös riski väkivallantekoon Koskisen mukaan saattaa kasvaa.

”Toivoisin, että tilanteessa, jossa paineet alkavat kasvaa, tällainen henkilö voisi puhua ystävälle ja hakea apua ammattilaiselta”, hän sanoo.

”Luulen, että hyväksikäytön riski on inhottanut niin paljon, ettemme ole uskaltaneet katsoa asiaa silmiin. Emme ole uskaltaneet tarkastella sitä, mikä voisi oikeasti auttaa lasta. Tiedän, että tämä on tarpeen, koska olin kerran lapsi.”

Pedofiliaa ja lapsikohteista seksuaalisuutta on käsitelty suomalaisissa tuotannoissa aikaisemmin esimerkiksi Saara Hakkaraisen dokumenttielokuvassa Hiljaisuus. Dokumentti valittiin vuonna 2020 Amsterdamissa järjestettävän maailman suurimman ja arvostetuimman dokumenttielokuvan Idfa-festivaalin kilpailuihin ainoana pohjoismaisen ohjaajan elokuvana.

Lapsikohteinen seksuaalisuus tarkoittaa, että henkilöllä on pysyvä emotionaalis-romanttinen tai eroottinen kiinnostus lapsiin, sanoo seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden parissa työskennellyt psykoterapeutti Jussi Nissinen.

”Tutkimusten mukaan noin kolme neljäsosaa heistä on tunnistanut lapsikohteisen seksuaalisuutensa 18 ikävuoteen mennessä. Ongelma on, että tarjolla on vain namusetä tai jammusetä -tyyppisiä stereotyyppisiä kuvia siitä, mitä on olla pedofiili tai hebefiili.”

Pedofilialla tarkoitetaan taipumusta, jossa henkilön seksuaaliset ajatukset, mielikuvat ja halut kohdistuvat pääsääntöisesti itseä huomattavasti nuorempiin, alle murrosikäisiin lapsiin. Hebefiliassa kohteena ovat murrosiän saavuttaneet lapset.

Nissisen mukaan lapsikohteista seksuaalisuudesta puhuttaessa on tärkeää erotella tunteet rikoksesta.

”Keskeistä on se, miten ihminen voi saada tukea tunteidensa käsittelyyn, jotta niistä ei koidu vaikeuksia muille ihmisille.”

Keskustelua lisäämällä voidaan hänen mukaansa kerryttää esimerkkejä siitä, että yhteiskunnassa on mahdollisuus elää loukkaamatta lasten seksuaalista koskemattomuutta.

Koska lapsikohteista seksuaalisuutta omaavan henkilön on vaikea kertoa kenellekään omasta seksuaalisuudestaan, on Nissisen mukaan olemassa riski, että hän joko ajautuu eristyksiin ja mielenterveysongelmiin tai etsii kontaktia kaltaisiinsa pimeästä verkosta.

”Yhteiskunnan tulisi taata heille turvallisiksi koettavia matalan kynnyksen tukipalveluita, joilla ehkäistään ajautumista lapsiin kohdistuvaan rikolliseen toimintaan ja mielenterveysongelmiin.”

Jussi Rantamäki oli tuottajana myös Hytti nro 6 -elokuvassa. Hänet kuvattiin ennen elokuvan näytöstä Sodankylän elokuvajuhlilla kesäkuussa 2022.

Monster-sarjan tuottajana työskentelevän Jussi Rantamäen mukaan myös heidän työnsä taustalla on toive, että ihmiset, jotka tunnistavat sarjasta itsensä, voisivat saada apua.

Sarjan ohjaa Hannaleena Hauru.

Hauru on aikaisemmin tarttunut erilaisiin aiheisiin ennakkoluulottomasti myös pitkissä elokuvissaan. Hänen töihinsä lukeutuvat esimerkiksi uraauurtavan abusrdiksi ja kauniiksi kuvailtu nuortenelokuva Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset sekä autofiktiivinen rakkaustutkielma Fucking With Nobody, jossa Hauru näytteli pääosassa itseään ja tarkasteli miessuhteitaan.

Lapsikohteisen seksuaalisuuden teemaa lähestytään Monster-sarjassa Haurun otteessa empaattisuuden ja inhimillisyyden keinoin, Rantamäki sanoo. Sarjasta ei haluta tehdä seksualisoivaa.

”Hauru on aina ollut kiinnostunut katseesta, siitä kuka katsoo. Nämä asiat tässä ovat keskiössä”, Rantamäki sanoo.

Tällä hetkellä sarjan tuotannossa on mukana Svenska Yle. Ensimmäinen jakso on käsikirjoitettu ja kuvausten on määrä alkaa kesällä 2024. Sarjan julkaisuajankohta ei toistaiseksi ole tiedossa.

Fakta Suomalaissarjat esillä Ranskassa Yhdysvaltalainen elokuvamedia Variety teki jutun ranskalaisessa Series Mania -tv-tapahtumassa tällä viikolla esiteltävistä suomalaissarjoista. Tuotantoyhtiö Whatevergroupin Kriittinen piste on kolmen jakson minisarja, joka käsittelee mäkihyppyä harrastavan somaliurheilija Hodanin haaveita talviolympialaisista. Näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja Tiina Lymin luoma televisiosarja Queen of Fucking Everything käsittelee keski-ikäistä naista, joka tulee petetyksi sekä rakkaudessa että raha-asioissa ja päätyy antamaan pikkusormensa rikokselle. Sarjan tuottaa Rabbit films. Viraaliksi nousseesta Instagram-tilistä Pieruperse on tekeillä aikuisille suunnattu animaatiosarja Poridise. Aurora Studiosin ja Boutique Animationsin yhteistyönä tuottamassa ja Severi Koivusalon, Juhani Ylitalon ja Pieruperse-Instagram-käyttäjän kirjoittamassa animaatiosarjassa kolme keski-ikäistä miestä taistelee sisäisiä demoneitaan vastaan. Solar Republicin tuottama ja Marja Pyykön ohjaama mysteeridraama Miracle kertoo uskonnollisessa yhteisössä kasvavasta tytöstä, joka alkaa valehdella näyistään. Gutsy Animationsin tuottama ja Aleksi Salmenperän ohjaama sarja L/Over osoittaa, miten helposti rakkaus muuttuu vihaksi ja väkivallaksi.

Lue lisää: Hannaleenan viimeinen metasekoilu