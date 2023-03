Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Elokuva-arvostelu

Supersankarikomedia Shazam! kamppailee jo nyt vuoden huonoimman elokuvan arvonimestä

Shazam! Fury of the Gods yrittää miellyttää ottamalla vaikutteita katsojasuosikeista ja antiikista, mutta lopputulos on niin sekava, että sitä pitää jatkuvasti selittää.

Megan Good esittää Darlaa ja Ross Butler Eugenea Shazam! Fury of the Gods -elokuvassa.

Toiminta Shazam! Fury of the Gods, ohjaus David F. Sandberg, 130 min. K12. ★★ Otetaan Godzillaa, Game of Thronesia, Stranger Thingsiä, Harry Potteria ja läjä laiskaa itsetietoisuutta. Lopputulos on katsojaa nuoleskeleva poukkoilu. DC-sarjakuvasovitus Shazam! Fury of the Gods kamppailee jo nyt vuoden huonoimman supersankarielokuvan tittelistä Marvelin Ant-Man and the Wasp: Quantumanian kanssa. Elokuvasarjan hauskuus perustuu supersankarien muuttumisleikille: Billy-pojasta tulee lapsellisesti käyttäytyvä muskelimies Shazam. Ykkösosan viehättävimmät, stevenspielbergmäiset kohtaukset joissa ihmeteltiin koululaiselle ilmestyviä voimia, on kadotettu, kun päähenkilö on kasvanut lähes aikuiseksi. Antiikin tarumaailmasta ilmaantuu jumalhahmoja, jotka käynnistävät kahden perheen välisen kamppailun. Perheet ovat tärkeitä. Se tehdään selväksi hokemalla sanaa family. Shazam! -aloitusosan (2019) lopussa supersankarivoimat annettiin myös päähenkilön sisaruksille. Se toimi loppukohtauksessa kuin flipperi, johon singotaan useita palloja. Nyt käsiin on jäänyt liian monta henkilöä, joilla ei ole tarpeeksi persoonaa. Elokuvassa joudutaan tuhraamaan aikaa sankarien esittelyyn ja sitten eroon hankkiutumiseen, jotta vanha päähenkilö saisi loistaa. Kaikkia tapahtuneita ja tulevia juonenkäänteitä selitetään jatkuvasti, koska sekavaa loitsumaailmaa ei katselemalla tajuaisi. Yhtä olennaista ratkaisua ei kuitenkaan avata. Toisin kuin ykkösosassa, Grace Fulton esittää nyt sekä nuorta että vanhaa versiota Mary-hahmostaan. Rinnalla muut lapset vanhenevat vuositolkulla sankarimuodossa. Huumori on koko perheen komedian tasolla, mutta ikäraja on noussut luokkaan K12. Sivuhahmo läjähtää asvalttiin ja muutenkin ihmisiä tapetaan, tosin verettömästi. Ylisynkkien Batmanien vastineeksi on tehty runsaasti Ant-Maneja ja Deadpooleja, joissa hauskuutensa todistaneet koomikot pitävät elokuvia kasassa. Zachary Levin ilmeily Shazamina ei herätä iloa eikä sympatiaa. Yllättäen katsojat kuitenkin pitivät aloitusosasta niin paljon, että Shazam-hahmo on hyväksytty DC:n divariryhmään Justice Societyyn. Ykkösjoukkoa Justice Leaguessa sitä ei olisi erottanut Flashista ja Supermanista. Ylipitkä seikkailu paranee, kun siinä lopetetaan kirjasto- ja temppelilavasteissa hengailu ja aletaan mitellä arkisessa Philadelphiassa. Helen Mirren yrittää pelastaa muutaman kohtauksen reiluna Hespera-jumalana. Supervoimien ja hirviöiden mittelöä kaupunkiympäristössä on yhtä kiva katsoa kuin ideaköyhää versiota Ghostbustersista. Käsikirjoitus, Henry Gayden & Chris Morgan, pääosissa, Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, D.J. Cotrona, Djimon Hounsou, Lucy Liu, Helen Mirren.