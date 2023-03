Helsingin juhlaviikkojen klassisen musiikin ohjelman tähtiä on islantilainen pianisti Víkingur Ólafsson. Huvila-telttaan saapuu muun muassa etiopialaisen jazzin isä Mulatu Astatke.

Helsingin Juhlaviikot on julkaissut tulevan kesän ohjelmistoaan.

Klassisen musiikin ohjelman tähtiin kuuluu islantilainen pianisti Víkingur Ólafsson. Islantilaispianisti on esiintynyt Helsingissä tammikuussa 2022. Juhlaviikoilla kuullaan Ólafssonin tulkinta Johann Sebastian Bachin Goldberg-muunnelmista.

Tanssitaiteen päävierailijana Juhlaviikoilla nähdään saksalaiskoreografin Pina Bauschin teos The Rite of Spring. Bausch lukeutuu nykytanssin tärkeimpiin tekijöihin. Hänen rituaalimainen koreografiansa The Rite of Spring (1975) haastaa nykytanssin konventioita ja herättää henkiin Igor Stravinskyn mestariteoksen 32 tanssijan voimin.

Pina Bauschin koreografian tanssijat ovat kotoisin 14 eri Afrikan maasta.

Bauschin teosta edeltää senegalilaisen Germaine Acognyn ja ranskalaisen Malou Airaudon teos Common ground[s], jossa kohtaavat kaksi ikääntyvää tanssijaa ja heidän yhteisen menneisyytensä jäljet. Teokset esitetään Tanssin talon Erkko-salissa 24.–26. elokuuta.

Huvilateltan kansainvälisiä vieraita ovat muun muassa The Smiths -kitaristi Johnny Marr, Velvet Undergroundin perustajajäsen John Cale, etiopialaisen jazzin isä Mulatu Astatke sekä ensimmäistä kertaa Suomessa konsertoiva ranskalainen laulaja-lauluntekijä Imany, joka esittää rock- ja pop-klassikoita kahdeksalle sellolle sovitettuina versioina.

Huvilassa esiintyvät myös Nothing But Thieves, Beth Orton ja Perturbator.

Kotimaisista artisteista Katri Helena viettää Huvilassa 60-vuotistaiteilijajuhlaansa. Huvilassa esiintyvät myös muun muassa Arppa, Pepe & Saimaa, Sanni, Jonna Tervomaa, Scandinavian Music Group ja Egotrippi. Kerkko Koskinen, Linda Fredriksson ja UMO Helsinki Jazz Orchestra esittävät Huvilassa kokonaisuudessaan Agatha 2 -levyn. Huvilan konsertit alkavat 17. elokuuta.

Klassisen musiikin ohjelman julkistuksia ovat lisäksi brittiläinen, maailmanlaajuisesti tunnettu The Tallis Scholars -kuoro sekä seikkailunhaluisesta ohjelmistostaan tunnettu ruotsalainen O/Modernt -kamariorkesteri.

Molemmissa konserteissa kuullaan virolaisen Arvo Pärtin teoksia. O/Moderntin ohjelmisto sisältää Pärtin lisäksi Josquin Despreziä ja Iánnis Xenákista sekä popmuusikko Stingin sävellyksiä Marzi Nymanin sovituksina. Konsertti järjestetään Helsingin Musiikkitalossa 1. syyskuuta.

Helsingin Sanomat on yksi Juhlaviikkojen pääyhteistyökumppaneista.