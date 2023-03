Elokuvasäätiö on jakanut tänä vuonna yli 8,8 miljoonaa euroa tukea.

Suomen elokuvasäätiö on jakanut alkuvuoden aikana tukia yli 8,8 miljoonan euron edestä. Suuren yleisöpotentiaalin elokuville suunnattua tukea sai muun muassa Yellow Filmin Levoton tuhkimo -nimellä kulkeva elokuva, jonka ohjaajaksi on nimetty Mari Rantasila. Elokuva ammentaa Dingo-yhtyeen tarinasta, ja sitä kuvataan seuraavasti: ”Isänsä hylkäämä porilaispoika Pertti Nieminen haluaa Suomen suurimmaksi rock-tähdeksi”. Levoton tuhkimo -elokuvalle on myönnetty 600 000 euroa tukea.

Elokuvan kuvaukset alkavat Porissa syyskuussa ja se saa ensi-iltansa vuonna 2024. Elokuvan näyttelijävalinnat julkistetaan myöhemmin tänä vuonna.

Isompaa tukea saivat myös Mika Kaurismäen seuraava Mielensäpahoittaja, Reetta Aallon ohjaama Heinähattu ja Vilttitossu -lastenelokuvasarjan osa sekä valelääkäristä kertova komedia Kolme valepukkia, jonka ohjaa Rike Jokela.

Kehittämistukea sai kymmenen pitkää fiktioelokuvaa, joista kolme on suunnattu lapsille tai nuorille. Lisäksi kehittämistukea sai seitsemän dokumenttielokuvaa ja kolme dokumenttisarjaa, kahdeksan draamasarjaa, kaksi animaatiosarjaa sekä yksi lyhytelokuva.

Tuotantotukea puolestaan myönnettiin yhteensä 4 030 000 euroa 19 hankkeelle.

Arto Halonen ohjaa ja tuottaa Ossi Hakalan käsikirjoittaman tieteiselokuvan Jälkeemme vedenpaisumus, joka sai tukea 745 000 euroa. Klaus Härö puolestaan ohjaa sota-ajan juutalaisluovutuksia käsittelevän Ei koskaan yksin, jonka Härö on käsikirjoittanut yhdessä Jimmy Karlssonin kanssa. Tukea elokuva sai 800 000 euroa. Jenni Toivoniemi ohjaa Aikuiset-sarjan käsikirjoittajana tunnetun Anna Brotkinin käsikirjoittaman komedian Perhonen, joka sai tukea 850 000 euroa.

Alkuvuodesta jaetaan myös kansallisesti merkittävien elokuvafestivaalien toimintatuet. Kahdeksan festivaalia sai tukea yhteensä 580 000 euroa.

Maaliskuun alkupuolella jaettiin puolestaan dokumenttielokuvan käsikirjoitusapurahat, joita myönnettiin yhteensä 24 700 euroa seitsemälle dokumenttielokuvahankkeelle. Lisäksi 13 dokumenttielokuvaa sai tuotantotukea. Uusia dokumenttielokuvia on odotettavissa muun muassa Joonas Berghälliltä, Virpi Suutarilta, Kirsikka Saarelta ja Iiris Härmältä.

Kaikkiin Elokuvasäätiön tukipäätöksiin voi tutustua täältä.