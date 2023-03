Fleishman Is in Trouble perustuu Taffy Brodesser-Aknerin menestysromaaniin.

Viidentoista avioliittovuoden jälkeen tapahtunut ero on järkyttänyt 41-vuotiaan newyorkilaislääkärin Toby Fleishmanin (Jesse Eisenberg) elämää perin juurin.

Materialistinen ex-vaimo, teatteriagenttina työskentelevä Rachel (Claire Danes) on jäänyt perheen hienoon asuntoon ja Toby asettunut ahtaampaan. 11-vuotiaan Hannahin ja 8-vuotiaan Sollyn huoltajuuden jaosta on sovittu.

Ennen aamua, josta Fleishman Is in Trouble -sarja (2022) alkaa, Rachel on ilmoittamatta tuonut lapset keskellä yötä nukkumaan Tobyn asuntoon – koska suositusta joogaretriitistä on vapautunut paikka. Yllätys aikatauluissa on ongelma muun muassa siksi, että Toby on huomannut nykyisenä treffisovellusaikana seksikumppaneita tulvivan ovista ja ikkunoista.

Seksisähläys, jonka vuoksi Disney+ on antanut sarjalle ikärajan K18, ei ole niin hauskaa kuin esikoisromaanistaan käsikirjoituksen tehnyt Taffy Brodesser-Akner olettaa. Alun jälkeen ähkinä onneksi jää taka-alalle.

Etualalle asettuu Tobyn hermostunut, omaa paikkaa maailmassa pohdiskeleva jutustelu, jossa on paljon samaa kuin Woody Allenin elokuvissa. Kun pureksittavana ovat takaumien kautta syyt, jotka kariuttivat onnellisena alkaneen parisuhteen, ajatukset vievät etenkin kohti Annie Hallia (1977).

Epäallenmaista kuitenkin on elintason asettaminen eron keskeiseksi moottoriksi. Vaikka Toby tienaa noin 25 000 dollaria (23 300 euroa) kuukaudessa, sekä Rachel että pariskunnan lähipiiri pitävät lääkärin ammattia surkeana, huonosti tuottavana valintana.

Manhattanin vauraan Upper East Siden asenne on tarttunut myös Hannah-tyttäreen, joka ei haluaisi käyttää julkisia liikennevälineitä tai kuunnella Tobyn puheita maailman eriarvoisuudesta.

Toby (Jesse Eisenberg) huomaa, että Manhattanin vauraan Upper East Siden rahakeskeisyys on kovaa vauhtia tarttumassa hänen lapsiinsa (Meara Mahoney Gross ja Maxim Swinton).

Paremmin Tobya ymmärtävät nuoruudenkaverit Libby (Lizzy Caplan) ja Seth (Adam Brody), joihin hän ottaa yhteyttä vuosikausien tauon jälkeen. Journalistina työskennellyt Libby, joka tuntee ahdistusta lähiöäidin roolistaan, paljastuu sarjan kertojaksi.

Avausjakson loppuun – huom! seuraa pieni juonipaljastus – on kehitetty yksinkertainen, mutta yllättävänkin tehokas käänne: Rachel lakkaa vastaamasta puhelimeensa. Onko ex-vaimo tavoittamattomissa silkkaa itsekkyyttään vai jostain vakavammasta syystä?

Katsoin sarjan kahdeksasta jaksosta puolet. Ne pitivät hyvin otteessaan lukuun ottamatta hieman junnaavaa neljättä osaa.

Helmikuun alussa julkaistussa The Cut -lehden artikkelissa varakkaat newyorkilaiset liikenaiset kertoivat, miten vahvasti he eläytyivät sarjaa katsoessaan Rachelin asemaan. Siis ahdistukseen, jossa suurista tuloista huolimatta joutuu tekemään vimmaisesti kaikkensa, jotta tavoittaisi elintason, johon haluaa päästä käsiksi, perinteisten äidin tehtävien lisäksi.

Se on hurjaa ja vähän puistattavaakin, mutta oheistietona ilahduttavaa. Sarjan jälkimmäisellä puoliskolla maailmaa siis katsotaan pidempään naisnäkökulmasta ja Fleishmanien avioliitosta hahmottuu monisyisempi kuva.

Fleishman Is in Trouble, Disney+. (K18)