Kulttuurikysymykset ovat loistaneet poissaolollaan vaalien alla käydyissä keskusteluissa. HS selvitti puolueiden kantoja kolmeen kulttuuriaiheiseen väittämään.

Kulttuurialaa koskevat kysymykset ovat loistaneet poissaolollaan vaalitenteissä ja -koneissa – paitsi tiistaina, kun perussuomalaisten Riikka Purra kutsui vaalitentissä kulttuuria ”luksuspalveluksi”. On kuitenkin monta aihetta, joihin puolueiden olisi syytä ottaa kantaa.

Koronaviruspandemia ajoi kulttuuri- ja tapahtuma-alan ennennäkemättömään kurjuuteen. Suomi jäi pohjoismaisessa vertailussa kauas naapureistaan valtionhallinnon kulttuurialalle jakamien koronatukien vertailussa.

Kulttuurin rahoitus on pienentymässä myös, kun Veikkauksen väheneviä rahoja on jaettu uudelleen. Nykyhallitus on päättänyt, että veikkausvoittovarojen kompensointia ei enää toteuteta täysmääräisesti.

Kulttuurialan toimijat kokevat niukkuuden kielivän kulttuurin arvostuksen laskusta.

Puolueet oikealta vasemmalle sanovat, että monipuolinen ja vilkas kulttuurielämä vaikuttaa kansalaisyhteiskunnan elinvoimaan ja ihmisten hyvinvointiin. Konkreettisemmat kannanotot ovat kuitenkin harvassa.

HS selvitti puolueiden yleiset kannat kolmeen kulttuuriaiheiseen väittämään. Puolueet vastasivat väittämiin sähköpostitse. Suuri osa vastauksista on peräisin puolueiden erilaisista kulttuuri- tai vaaliohjelmista.

Kristillisdemokraatit ei vastannut kyselyyn lainkaan.

Puolueille esitetyt väittämät olivat:

Taiteen ja kulttuurin osuus tulisi nostaa prosenttiin valtiontalouden kokonaismenoista. Ihmisten pitäisi maksaa enemmän kuluttamastaan kulttuurista. Ylen rahoitusta tulisi leikata tuntuvasti valtion velkaantumisen hillitsemiseksi.

Kun vastaat väittämiin, näet puolueiden vastaukset sekä perustelut kannoilleen.

Lue lisää: HS:n kulttuurikysely paljastaa selkeän jakolinjan puolueiden välillä

Lue lisää: Riikka Purra ilmoitti kulttuurin olevan ”luksuspalvelua” – kulttuurin tekijät tuohtuivat

Lue lisää: Kulttuuri sai suolaa haavoihin