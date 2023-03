Antti Malisen ja Tuomo Tammisen teos Leikitäänkö? Lasten kaverisuhteet 1900-luvun Suomessa sai Vuoden tiedekirja 2022 -palkinnon.

Vuoden tiedekirja 2022 -palkinto on myönnetty Antti Malisen ja Tuomo Tammisen kirjalle Leikitäänkö? Lasten kaverisuhteet 1900-luvun Suomessa (Gaudeamus). Teos avaa haastattelujen ja muistelu- ja tutkimusaineiston pohjalta, millaista oli suomalaislasten elämä eri vuosikymmeninä tilanteissa, joissa aikuiset eivät olleet aktiivisesti läsnä.

Teoksessa lapsuudestaan kertovat myös monet tunnetut henkilöt, kuten Tarja Halonen, Antti Holma, Gustav Hägglund, Jenny Lehtinen, Timo Parvela ja Kaari Utrio.

Raati kiittelee teosta mittavaksi ja monipuoliseen lähdeaineistoon perustuvaksi kokonaisuudeksi, johon laaja lukijakunta voi samaistua.

”Erityisen tuoretta teoksessa on suomalaisen yhteiskunnan kehityksen kuvaus lasten ja nuorten näkökulmasta”, raadin perusteluissa kerrotaan. ”Lapsena olemisen arkea, ongelmia ja iloja käsitellään teoksessa terävän analyyttisesti mutta samalla empaattisesti. Teoksessa käsitellään välillä ikäviäkin asioita, mutta lapsia ei kuitenkaan kuvata ongelmalähtöisesti. Teoksessa ei myöskään tukeuduta liialliseen draamaan. Perustellun optimistinen sävy on kantava rivien välistä näkyvä teema, eikä suotta. Lasten elämä parani ja monipuolistui 1900-luvun aikana huimasti. Tämä tuodaan kirjassa esille havainnollisesti.”

Leikitäänkö? on aiemmin ollut ehdolla vuoden 2022 Kanava-tietokirjapalkinnon saajaksi.

Antti Malinen on dosentti ja yliopistotutkija, joka on erikoistunut lapsuuden, lastensuojelun ja perhe-elämän historiaan. Hän työskentelee Kokemuksen historian huippuyksikössä (HEX) ja ylläpitää lapsuuden historiaan erikoistunutta verkkosivustoa.

Tammikuussa Malinen kommentoi HS:lle väitettä, että lapset käyttäytyivät ennen paremmin: ”Vielä 1950- ja 1960-luvuille saakka ihanteena olivat hiljaiset ja varovaiset lapset. Lapset pyrittiin kasvattamaan kuuliaisiksi kansalaisiksi, jotka kunnioittavat auktoriteetteja aikuisten tavoin.”

Malisen mukaan nykyinen lapsilähtöinen tapa kasvattaa on ehdottomasti parempi kuin aiempi pelkoon perustuva: ”Nykylapset ovat riemukkaita ja riehakkaitakin, ja ajatellaan, että hyvät, arvostavat ja luottamukselliset suhteet lasten ja aikuisten välillä on parempi juttu kuin lasten ulkoisesti moitteettomat käytöstavat. Se on ehdottomasti hyvä asia.”

Tuomo Tamminen on hämeenlinnalainen vapaa tiedetoimittaja ja tietokirjailija sekä Talous & Yhteiskunta -lehden tuottaja.

Vuoden tiedekirja -palkinto nostaa esille ansiokasta kotimaista kirjallisuutta, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Ensimmäisen kerran vuonna 1989 jaetun palkinnon suuruus on 25 000 euroa, ja Suomen tiedekustantajien liitto rahoittaa sen tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tieteellisten julkaisujen käyttökorvauksilla.

Tällä kertaa raati luki ennätykselliset 115 kirjaa. Palkintoraatiin kuuluivat professori Teppo Hujala, dosentti Jukka Jouhki ja professori Terhi-Anna Wilska. Raadin sihteerinä toimi Suomen tiedekustantajien liiton pääsihteeri, professori Pauliina Raento.