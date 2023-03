Antti Tuiskun kanssa tehty biisi raivostutti nuoren räppärin seuraajat, ja nyt yhteis­työ on peruttu

Baila por mi -kappaleen piti ilmestyä perjantaina, ja siinä oli tarkoitus kuulla Antti Tuiskun lisäksi Madboiali-räppäriä. Nyt julkaisua on siirretty, ja Madboialin vierailu kappaleella on peruttu.

Perjantaina piti ilmestyä kesällä uransa päättävän poplaulaja Antti Tuiskun seuraava single Baila por mi. Vielä viime viikolla kappaletta markkinoitiin videosovellus Tiktokissa myös räppäri Madboialin vierailulla. Päivityksiä oli sekä Tuiskun että Madboialin tileillä.

Madboiali on nuori helsinkiläisräppäri, joka ei ole tuonut omaa nimeään julkisuuteen. Hän on Tuiskun tavoin suurella Warner-levy-yhtiöllä, tosin sen räppiin keskittyneellä Babyface-alamerkillä.

Tiktokissa Madboialin seuraajat eivät iloinneet artistin yhteistyöstä suomalaisen popin megatähden kanssa. Kommentteja tuli paljon, ja ne olivat raivoisia. Osassa oli seksuaalivähemmistöjä halventava sävy.

Loppuviikosta kaikki uudesta biisistä kertoneet päivitykset katosivat molempien artistien sosiaalisen median kanavista. Maanantaina Tuisku tiedotti, että Baila por mi ilmestyy viikkoa suunniteltua myöhemmin. Kappaleen päivitetyllä versiolla Madboiali ei vieraile.

Babyface-levy-yhtiön Noora Kärki kertoo HS:lle tekstiviestitse, että Madboiali päätti jättäytyä pois kappaleelta omasta aloitteestaan. Enempää Kärki ei halua kommentoida tapausta.

Nykyään on tavallista, että artistit testaavat Tiktokissa uusia kappaleitaan. Jos biisi ei ”lähde”, eli saa innostunutta reaktiota, se voidaan hyvin jättää julkaisematta. Faneilta saatu suora raivopalaute ja sitä seurannut hätäjarrureaktio ovat kuitenkin suorastaan ennenkuulumattomia.

Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Alma Rinta-Pollari arvioi, että monessa muussa genressä yhteistyö Antti Tuiskun kanssa ei olisi aiheuttanut ”tällaista mellakkaa”.

”Vaikka kyse ei ollut Madboialista itsestään, tämä liittyy hypermaskuliiniseen rap-kenttään. Siellä vallalla oleva arvomaailma näkyy yhtä lailla räppäreiden lyriikoissa kuin yleisön asenteissa. Ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun räppiin liittyy homofobiaa”, hän sanoo.

Rinta-Pollari tekee väitöskirjaa suomalaisen räpin maskuliinisuudesta sukupuolen, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksen tohtoriohjelmassa. Tutkimusta tehdessään hän on havainnut, että hiphopin mieskuva on muuttunut sallivampaan suuntaan.

Samaan aikaan hän on sitä mieltä, että varsinkin nuoremmilla miesräppäreillä lyriikoiden sisältö on hyvin keskittynyttä tiettyihin teemoihin. Tähän hypermaskuliinisuuteen kuitenkin puututaan aiempaa herkemmin. Siitä kertovat toistuvat rap-kappaleiden naiskuvasta nousseet kohut. Marraskuussa niin ikään Babyface-levymerkille levyttävän Turistin kappale poistettiin musiikkipalveluista, sillä moni koki sen naisvihamieliseksi.

Erityisen negatiivisesti Rinta-Pollarin mukaan suhtaudutaan vähemmistöihin. Siksi Madboialin saama Tiktok-palaute ja artistin vetäisy hätäjarrusta eivät yllätä.

”Kyllä tekijät tuntevat yleisönsä ja tietävät, millaisia arvoja siellä kannatetaan. Jos tässä olisi ollut kyse siitä, että Madboiali olisi tietoisesti lähtenyt uudelle reitille, homma olisi varmasti vedetty loppuun asti.”

Hiphop on Suomen suosituin musiikkigenre ainakin striimauspalveluissa. Muutaman viime vuoden kuluessa sen suosituimmat tekijät ovat nuorentuneet, ja musiikki on muuttunut selvästi aiempaa aggressiivisemmaksi.

Rinta-Pollarin mukaan muutos näkyy ylipäänsä nuorten miesten tekemässä räpissä, riippumatta siitä, onko artisti rodullistettu vai valkoinen.

Samaan aikaan levy-yhtiöt ovat pyrkineet painottamaan, kuinka he ovat moninaisuuden puolella, seksismiä ja rasismia vastaan. Lopputulos on tyypillinen yritysvastuuongelma: liiketoiminnan kannattavuuden nimissä on toimittava julkilausuttuja arvoja vastaan.

”Tuntuu vastuun siirtelyltä, kun levy-yhtiö pyytää jälkikäteen anteeksi lyriikoita. Artistit taas sanovat, että tästä opitaan, ollaan pahoillamme ja toimitaan jatkossa eri tavalla. En olisi varma, onko lopulta näin”, Rinta-Pollari sanoo.