Eläingrafiikastaan tunnettu Teemu Järvi teki uraa sisustusarkkitehtina ja huonekalumuotoilijana, kunnes ikäkriisi herätti nuoruuden haaveen.

Taiteilija Teemu Järvi vastaa puhelimeen mökiltään Savukoskelta.

”Minulle tulee tänne oma erämaa-ateljee. Olen tarkistamassa, miten työt edistyvät.”, Järvi kertoo.

Mistään Reidar Särestöniemi -mittakaavan ateljeesta ei kuulemma ole kysymys.

”Ihan kaksitoista neliötä riittää. Ei sen enempää tarvitsekaan.”

Mökki sijaitsee 75 kilometrin päässä kirkonkylästä, Kemijoen varrella. Se on ollut suvussa 1970-luvulta asti, ja Järvi kertoo lunastaneensa sen muilta osakkailta itselleen jokunen vuosi sitten.

”Täällä ei ole sähköä eikä vettä, puut pitää tehdä itse ja mökki lämmittää. Arjen pyörittämiseen menee paljon aikaa, mutta näin ihmiset ovat eläneet paljon pidempään kuin kaupunkielämää. Ja luonnossa oleminen on tuntunut musta aina hyvälle.”

Luonnon läheisyys on tärkeää, vaikka elämä onkin asettunut pääosin Helsinkiin, Järvi sanoo. Metsässä liikkuminen ja kalastaminen vetivät puoleensa jo lapsena.

”Pienestä pitäen olen myös huomannut, että jos jokin asia painaa, luonnossa olo helpottuu. Huomaan jo ajomatkalla etelästä tänne, miten olo alkaa kohentua.”

On siis täysin, no, luonnollista, että luonto ja eläimet ovat keskeisesti esillä myös Järven töissä. Taiteilija jopa kerää itse työvälineensä, ruokokynään käytettävät järviruo’on korret.

Järvi tunnetaan ulkomaita myöten eläinaiheisesta taidegrafiikastaan, joka kelpaa niin taidenäyttelyihin kuin sisustusprintteihin. Ennen ryhtymistään vapaaksi taiteilijaksi, Järvi työskenteli 15 vuotta sisustusarkkitehtina ja huonekalumuotoilijana.

”Muotoiluaikanakin ammensin luonnosta ideoita. Kun muotoilija sanoo niin, niin onhan se klisee. Mutta mitä sitä häpeilemään.”

Hänellä oli oma Järvi & Ruoho -firma yhdessä Heikki Ruohon kanssa.

”Suunnittelimme toimisto- ja ravintolasisustuksia ja messuosastoja. Mutta huonekalusuunnittelu oli kummankin intohimo.”

Sitten iski jonkinlainen neljänkympinkriisi, Järvi kertoo.

”Otin aikalisän ja palautin ajatukset lukioikäiseen Teemuun, joka olisi halunnut kuvataiteilijaksi. Aikanaan se vain tuntui liian hurjalta: eihän sillä voi elää.”

Miksei voisi, Järvi kertoo miettineensä. Hän oli aiemmin tehnyt eräaiheisia kuvituksia Metsästys ja kalastus -lehteen. Noissa piirroksissa yhdistyi luominen ja rakkaus luontoon.

”Ajattelin, että kun kerran tykkään tehdä luontokuvia, miksen myös alkaisi tuotteistaa niitä.”

Niistä aineksista syntyi Teemu Järvi Illustrations -brändi, jota Järvi on rakentanut kymmenisen vuotta. Siinä ajassa on ehtinyt huomata tämänkin ammatin hyvät ja huonot puolet, hän sanoo. Viime vuosina valtaosa ajasta on kulunut muuhun kuin luovaan työhön: varastosaldojen laskemiseen, myyntiin, markkinointiin, verkkokaupan kehittämiseen.

”Olin kerännyt sata jälleenmyyjää ympäri maailmaa, mutta sitten tuli koronapandemia, ja tilaukset pysähtyivät kuin seinään. Nyt sitten päällä ovat inflaatio ja energiakriisi. Moni designbrändi on vaikeuksissa.”

Välillä jaksaminen on ollut itselläkin tiukassa, Järvi myöntää. Mutta nyt näyttää taas paremmalta. Järvi kuuluu tätä nykyä ruotsalaisen Rights & Brandsin talliin. Agentuuri vastaa muun muassa Mauri Kunnaksen ja monien muiden tunnettujen pohjoismaisten kuvittajien lisensoinneista ympäri maailmaa.

”Tavoitteeni on, että yhteistyön myötä voisin enemmän keskittyä taas luovaan työhön ja taiteen tekemiseen.”

Järvi ei pyri töissään jäljittelemään eläinlajeja yksi yhteen. Mittakaavan sijaa tärkeämpää on tietty tunnelma. Se saattaa syttyä hetkellisessä kohtaamisesta eläimen kanssa villissä luonnossa tai kehittyä mielessä vuosien ajan.

”Joskus saattaa mennä vuosi tai pari, että oikea fiilis loksahtaa piirroksessa kohdalleen.”

Luontoon ja eläimiin liittyy paljon uskomuksia. Länsimaisissa kulttuureissa ne vain ovat painuneet taka-alalle, pitkälti kristinuskon vaikutuksesta. Suomessakin vanhan kansanuskomuksen mukaan esimerkiksi revontulet syntyvät tuliketun turkista sinkoilevista kipinöistä.

”Niistä uskomuksista ammennan paljon itsekin töihini.”

Siinä missä kettuaiheet uppoavat sekä Yhdysvalloissa, että Euroopassa, Aasiassa suhtautuminen on toinen. Järvi kertoo tehneensä Japanin-markkinoille suunnatun kettuaiheisen kalenterin, jonka uskoi puhuttelevan pelkistettyä piirrosjälkeä myöten.

”Sikäläinen agentti kertoi, että siellä kettu on uskomuksissa noitaeläin, kitsune. Kettu voi ottaa ihmisen muodon ja on salakavala. Mielleyhtymät eivät ole mitenkään positiivisia”, hän sanoo ja nauraa.

Mikä luontoaihe on itsellesi mieluisin?

”En osaa sanoa. Koen, että aivan kuten meidän pitää vaalia luonnon monimuotoisuutta, on jokainen laji piirrosaiheena yhtä mielenkiintoinen, kun siihen syventyy.”

Piirtäminen itsessään on kuin portti luontoon.

”Luontokuvien piirtäminen vie mut sinne luontoon, melkein kuin olisin itse siellä.”