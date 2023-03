Toimittaja-kirjailija Karo Hämäläisen teos Rikos ja rahastus käy läpi sijoitus- ja pankkihuijauksia meiltä ja maailmalta. Suomesta on mukana kolme tapausta, suuresta maailmasta seitsemän.

Tietokirja

Karo Hämäläinen: Rikos ja rahastus. Suurimmat sijoitushuijaukset meillä ja maailmalla. WSOY. 297 s.

Yhtä kauan kuin on eletty raha­taloudessa, on esiintynyt monen­sorttista koijaria, spekulanttia ja väärentäjää. Raha on vaihdon väline, mutta myös mieltä kiihottava vallan väline. Houkutusta rikoksiin se kasvattaa.

Rikos ja rahastus -teoksessaan toimittaja-kirjailija Karo Hämäläinen esittelee kymmenen suurta sijoitus- ja pankki­huijausta viime ja tämän vuosisadan ajalta, ”meiltä ja maailmalta”. Suomesta on mukana kolme tapausta, suuresta maailmasta seitsemän.

Rikosten käytännön toteutusta kiintoisampaa Hämäläisestä on se, ”miksi rikokset ovat olleet mahdollisia ja miksi monet rikosten uhrit ovat ilomielin lähteneet niihin mukaan”.

Kiinteämmin hän kuitenkin läpikäy niitä innovaatioita ja tekniikoita, joilla valtavia summia on laittomasti haalittu kokoon – lopulta ne silti menettäen.

Ilomielin mukaan lähteneille ei kai järin hienojakoisia motiiveja tarvitse miettiäkään; satumaiset voitto-odotukset ja ajatus äkkirikkaudesta pätevät useimpiin. Rahanahneus on hoitamattomimpia kansantauteja.

Viime aikojen massiivisimpia virityksiä oli syksyn 2008 finanssikriisissä lauennut Bernard Madoffin pyramidihuijaus. Kauan rakennelma kestikin, ja kaatuessaan se teki rumaa jälkeä.

Amerikkalaisen Madoffin seireeninkutsuun uskoneiden pankkien ja yksityisten tappiot arvioitiin maailmanmitassa 60 miljardiksi dollariksi. Kokoluokka vastasi Suomen valtion budjettia.

”Kuinka kymmenet miljardit dollarit olivat noin vain kadonneet?” kysyy Hämäläinen retorisesti. ”Selitys on, että suurta osaa niistä ei koskaan ollut ollutkaan muualla kuin Madoffin luomissa mielikuvitustiliotteissa.”

Madoffiin ja muihinkin esiteltyihin konniin liittyy samankaltaisia ominaisuuksia: mytomaniaa, puhetaitoa, psykologista suostuttelu- ja lumovoimaa, äärivakuuttavaa härskiyttä. Monien tällaisten karismaatikkojen opetuslapsista onkin ajan oloon tiivistynyt melkein kulttiseurakuntia.

Suomessa tunnetuin juttu oli Hannu Kailajärven rahakone, WinCapita. Nousun ja romahduksen käänteitä kertaamatta kiinnittää huomion Hämäläisen esittelemä tutkimus, jonka Miamin yliopiston apulaisprofessori Ville Rantala lanseerasi rahoituksen huippulehti The Journal of Financessa syksyllä 2019.

Rantala selvitti, millaiset ihmiset olivat sijoittaneet WinCapitaan. Liekö yllätys, että he olivat koulutetumpia ja varakkaampia kuin suomalaiset keskimäärin – ja että miehiä ja yrittäjiä oli mukana tavallista sankemmin. Ihmisiä, joilla uskotaan olevan harkintaa ja taloudellista älliä.

Miltei dekkarimaista menoa on Suomen pankkipetosten isän, Nils Idmanin, tarinassa 1900-luvun alkuvuosilta. Suomen Yhdyspankin Tampereen-johtajan kaksoispeli oli kaataa koko suuren pankin vuonna 1912.

Hämäläisen mukaan maan tapa mahdollisti Idmanin kikkailut: ”Valvojat ja valvottavat tunsivat toisensa ja saattoivat olla riippuvaisia toisistaan. Pankinjohtajat lainoittivat teollisuusyrityksiä, joiden johtajat valvoivat pankkeja.”

Pohtiessaan, oliko Idman robinhoodmainen hyväntekijä vai itsekäs huijari, Hämäläinen asettuu lähemmäs jälkimmäistä. Idman itse oli lempeämpi itseään kohtaan, halu auttaa toisia vain vei syöksykierteeseen.

”Rikokseni olen tehnyt epätoivon hetkinä, jolloin järki ei enää ole voinut hallita”, hän kirjoitti 1913.

Paikoin Rikoksen ja rahastuksen teksti yltää hyvään vetoon, paikoin tukkeutuu detaljien paljouteen. Joka tapauksessa kymmenen kertomusta on opettavaista lukea – ja havaita, miten pahasti rahan kiilto voi sokaista yksilön ja hänen suurenkin seuraajajoukon.

Raha on ikivanha foinikialainen keksintö. Ajatellen miten himoittua raha on, tuntuu kummalta, ettei sitä ole jo kaikilla.