Marko Vuokolan retrospektiivisessä näyttelyssä nähdään valokuvien lisäksi esimerkiksi 3D-tulosteita ja digitaalisia animaatioita.

Näkymä Marko Vuokolan näyttelystä. Oikealla teos RGB 7 x 1677716, 2023, digitaalinen animaatio. Luku kertoo teoksen sisältämien värisävyjen määrän. Teoksen kokonaiskesto on lähes viisi vuotta.

Marko Vuokola: Rakkauden valtameri 16.4. saakka Taidehallissa (Nervanderinkatu 3). Ti, to, pe 11–18, ke 11–20, la–su 11–17.

Kesällä 1994 Marko Vuokola (s. 1967) matkusti Palsinojalle Lappiin kaivamaan ja huuhtomaan kultaa. Viisi viikkoa pitkän urakan tuloksena oli neljä grammaa kultaa, josta hän muovasi vajaat viisi metriä pitkän kultalangan.

Kultalanka (1994–95) on Vuokolan keskeisiä teoksia ja esillä hänen retrospektiivisessä näyttelyssään. Hiuksenhieno lanka on päätepiste pitkälle ja työläälle syntyprosessille, jossa taiteilija omin käsin hankki teoksensa materiaalin. Se on myös yksi harvoja alun perin kuvanveistäjäksi valmistuneen taiteilijan esineellisiä teoksia.

Vuokola on omintakeinen käsitetaiteilija, joka valitsee käyttämänsä välineen kulloisenkin aiheen tai idean mukaan. Välineistä keskeisin on valokuva sen eri muodoissa, mutta Taidehallissa nähdään myös esimerkiksi 3D-tulosteita ja digitaalisia animaatioita, kuten näyttelyn avaava Rakkauden valtameri (2023), kaksi toisiaan etsivää viivaa taivaansinisessä kentässä.

Vuokola käsittelee taiteessaan sitä kaikkea, mistä meitä ympäröivä maailma koostuu. Hän tekee tämän tavalla, joka virittää katsojan aistit havaitsemaan pieniä eroja ja hentoja siirtymiä. Jos hyvin käy, maailma näyttäytyy hieman eri kulmasta näyttelystä poistuessa.

Yksityiskohta Marko Vuokolan teoksesta 2 x 69076 kuvaa, 2022, timelapse-video. Yksittäisistä valokuvista koottu video näyttää veden haihtumisen täydestä vesilasista tyhjäksi.

Toistuvia teemoja Vuokolan taiteessa ovat esimerkiksi aika ja etäisyys, sattuma ja järjestys. Vaikka teosten tekninen toteutus on viety huippuunsa, niissä on myös paljon runollisuutta, perinteistä kauneutta ja paikoin jopa ripaus eräänlaista huumoria, kuten videossa, joka näyttää miten vesi haihtuu täydestä vesilasista tyhjäksi.

Jotta kaikki olisi selkeää ja helposti lähestyttävää, Vuokola on karsinut teoksistaan kaiken tarpeettoman. Vaikka niissä ei ole mitään salattua, niiden näennäinen yksinkertaisuus on hämäävää. Ne ovat eräänlaisia jäävuoren huippuja, joiden sisällöstä suuri osa on pinnan alla, näkymättömissä. Jos epätoivo teosten ääressä iskee, kannattaa kurkistaa tarjolla oleviin teoslistoihin, joiden lyhyet kuvaukset avaavat teosten taustoja.

Näkymä Marko Vuokolan näyttelystä. Lattialla kaksiosainen Kaksi sattumaa, 2023, kupari. Seinällä The Seventh Wave – Sky, 2007, pigmenttituloste.

Muutama poiminta kauttaaltaan viimeistellystä ripustuksesta on paikallaan.

Kaksi sattumaa (2023), toinen näyttelyn selkeästi esineellisistä teoksista, koostuu kahdesta matalasta kuparilevypinosta, jotka näyttävät ensi silmäyksellä sattumanvaraisesti asetetuilta. Tarkempi silmäys kertoo kuitenkin, että pinot ovat keskenään täysin identtisiä. Kyseessä on tietenkin yksi mahdollinen sattuma samaan tapaan kuin esimerkiksi seitsemän peräkkäisen numeron muodostama lottorivi.

Kuvatessaan aineettomia käsitteitä Vuokola luotaa samalla käyttämiensä välineiden teknisiä ja ilmaisullisia mahdollisuuksia. Speedmaster I (2016) on mustavalkoinen valokuva rannekellosta vailla viisareita. Viisareiden puute on seuraus valotusajasta, joka on ollut 24 tuntia. Valokuva toisin sanoen sisältää vuorokauden kaikki tunnit ja minuutit. Kuvan kello ei muuten ole mikä hyvänsä laite. Samanlainen oli Apollo 11 -astronauttien ranteessa Kuussa kesällä 1969.

Äärimmäisen lyhyet hetket aineellistuvat teoksessa The Seventh Wave – Flora (2012), jossa nähdään kaksi lähes identtistä valokuvaa vesiputouksesta ja niiden vieressä toiset kaksi, jotka näyttävät abstrakteilta värimaalauksilta. Ne ovat osasuurennoksia digitaalisista vesiputouskuvista, 16 pikseliä kummankin kuohun keskeltä.

Marko Vuokola: The Seventh Wave – Haze, 2008, pigmenttituloste.

Vuokola on työstänyt kuvapareihin perustuvaa The Seventh Wave -sarjaa pitkin 2000-lukua. Henkilökohtaisiin suosikkeihini kuuluu esteettistä silmääni hivelevä kuvapari Haze (2008).

Vesiputousteoksen tapaan vierekkäiset kuvat ovat kuvaushetkeä lukuun ottamatta identtiset. Kuva-aiheen interiööri on anonyymi ja arkinen, sillä teoksen varsinainen aihe ei ole se, mitä silmä siinä näkee, vaan se, mitä tapahtuu kuvien välissä. Näemme, miten illan hämärtyessä maisema ikkunan takana häviää, ja ikkunasta tulee peili.