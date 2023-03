Klubia pyörittävistä tanssiveljeksistä kertova sarja on katsottavissa suoratoistopalvelu Netflixissä toukokuussa.

Veljeksistä, tanssista ja rakkaudesta kertova Dance Brothers on ensimmäinen maailmanlaajuisesti ensi-iltansa Netflixissä saava suomalainen sarja. 10-osainen draamasarja on katsottavissa suoratoistopalvelussa 10. toukokuuta ja se nähdään myöhemmin myös Ylellä.

Dance Brothers kertoo ammattilaistanssijoiksi valmistuneista veljeksistä, joille valkenee, että itsensä elättäminen tanssilla ei ole helppoa. He päätyvät perustamaan klubin, joka nousee veljesten tanssitaidon ansiosta valtaisaan suosioon.

Sarjan ohjaaja Taito Kawata kertoo ihastuneensa tarinan asetelmaan, jossa veljeys, nuori yrittäminen ja intohimoinen suhtautuminen tanssiin puristuu draamaksi.

”Musiikin voima ja klubimaailman arvaamattomuus eletään täydellä tunteella. Viihdearvojen kuuluu olla kohdallaan silloin, kun hahmojen välisen jännitteen taustalla on loputon näyttämisen tarve”, Kawata sanoo tuotantoyhtiön tiedotteessa.

Sarjan päärooleja esittävät Samuel Kujala ja Roderick Kabanga.

Kujala on tullut tunnetuksi DragonSlayer666 -sarjan pääosasta, josta hän oli ehdolla Kultainen Venla -palkinnon saajaksi. Hän näytteli myös toisen pääroolin Hanna-Leena Haurun elokuvassa Fucking with nobody.

Kabangan ensimmäinen ammattirooli oli Savoy-teatterin West Side Story -musikaalissa. Tämän myötä Kabanga kiinnitettiin Helsingin kaupunginteatterin musikaaliin Priscilla, aavikon kuningatar. Dance Brothers -sarjassa Kabanga tekee tv- ja kameradebyyttinsa.

Muissa rooleissa nähdään muun muassa Cristal Snow, Jeanine Muyima ja Lauri Lohi.

Dance Brothers -sarjan on luonut ja tuottanut Max Malka, joka on myös sarjan toinen kirjoittaja yhdessä pääkäsikirjoittaja Reeta Ruotsalaisen kanssa. Koreografioista vastaavat Sanaz Hassani ja Ima Iduozee.

Dance Brothers on Netflixin ja Ylen yhteistuotanto, jonka on tuottanut Endemol Shine Finland (Banijay Group).