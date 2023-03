12 diktaattoria -sarja käy yhä kylmäävämmäksi: mukana on jo kovin tuttuja nimiä

Raimo Tyykiluodon toimittaman sarjan uuden kauden avaa peräti kolmiosainen paketti Vladimir Putinista.

Podcast on vuosien varrella hivuttautunut ajallisesti lähemmäksi. Uusimmalla tuotantokaudella mukana ovat muiden muassa Kiinan Xi Jinping, Venäjän Vladimir Putin ja Yhdysvaltain Donald Trump.

Diktaattorit eivät maailmasta lopu, valitettavasti. Ei lopu myöskään Raimo Tyykiluodon 12 diktaattoria -podcast, onneksi.

Otsikossa olevan numeron on voinut unohtaa jo aikoja sitten. Kun Tyykiluoto vuonna 2020 kokosi podcastinsa hirmuhallitsijoista kirjan Hirmut hallitsijat, siinä päähenkilöitä oli jo 52.

Podcast on vuosien varrella hivuttautunut koko ajan lähemmäksi meitä niin ajallisesti kuin maantieteellisestikin. Uusimmalla tuotantokaudella sisältö on jo varsin polttavaa, sillä yhtenä käsiteltävänä nimenä on Donald Trump – ei varmaan ihan kaikkien diktaattoriksi tunnustama. Myös Recep Tayyip Erdoğan ja Xi Jinping saavat osansa.

Uuden kauden avaa peräti kolmiosainen paketti Vladimir Putinista. Se on pätevä kooste viime aikoina paljon huomiota saaneen presidentin tarinasta. ”Putin on vaarallisempi kuin Hitler, koska hänellä on ydinaseita”, ohjelmassa todetaan.

12 diktaattoria, Yle Areena.

Viinakortteja, farkkukieltoja ja kuivuutta

”Jos sallisimme sen, siitä voisi saada vaikka väärän käsityksen.”

Näin eräs ravintoloitsija perustelee Seppo Heikkisen toimittamassa kaksiosaisessa ohjelmassa sitä, miksi asiakkaat eivät saa vaihtaa pöytää kesken illan. Perustelu on juuri niin käsittämätön kuin sääntökin. Se kuvastaa hyvin suomalaisen alkoholilainsäädännön historiaa.

Ensimmäinen jakso käsittelee alkoholin vähittäismyyntiä ja jälkimmäinen ravintolatarjoilua. Mukana on paljon tuttua historiaa, kuten viinakortteja, farkkukieltoja ja maaseudun kuivuutta. Se on kuitenkin kerrottu niin elävästi, että kokonaisuus on ilman muuta kuuntelemisen arvoinen.

Sekaan mahtuu myös unohtuneempia detaljeja, kuten se, että alkoholia sai 1970-luvulla kotiinkuljetuksella ja vastaanottajina oli joskus jopa alaikäisiä.

Kokonaisuus siirtää Ylen historiasarjoja populaarimpaan suuntaan. Haastateltavina on tutkijoiden sijaan aikalaistodistajia, joita täydennetään kuuntelijoilta kerätyillä muistoilla. Oivaltava tarinan kuljetus, musiikkikatkelmat ja muut dramaturgiset ratkaisut tekevät kokonaisuudesta dokumenttimaisen.

Lopputulos on viihdyttävä mutta samalla askeleen kauempana tiedejournalismista verrattuna moniin aiempiin historiasarjoihin.

Ohjelmien äärellä voi myös pohtia, mitkä mahtavat olla ne nykyiset kiellot ja säädökset, joista tällaisia ihmettelyjä tehdään muutaman vuosikymmenen kuluttua.

Elävä historia: Alkoholin ostamisen kummallinen historia, Yle Areena.