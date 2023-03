Kansalliskirjaston ylläpitämään Suomalaiseen verkkoarkistoon kerätyt keskustelupalstat ovat tärkeä osa suomalaista nettikulttuuria ja kulttuuriperintöä.

Internetin keskustelupalstoilla on muun muassa fanitettu, harrastettu ja väitelty – samalla on syntynyt merkittävä osa suomalaista nettikulttuuria.

Viime vuonna usea huolestunut kansalainen otti yhteyttä Kansalliskirjastoon.

Heille tärkeä keskustelufoorumi MuroBBS oli sulkeutumassa, ja he kertoivat sen olevan menetys monella tapaa. Ensiksikin teknologiasta kiinnostuneet ihmiset menettäisivät kohtaamispaikan, mutta ennen kaikkea samalla katoaisi valtava määrä aiheeseen liittyvää tietoa ja historiaa.

Kansalliskirjastossa hätä ymmärrettiin. Sen tehtäviin kuuluu kotimaisen julkaisutuotannon tallettaminen, myös ajankohtaisten verkkoaiheiden ja -ilmiöiden osalta kulttuuriaineistolain mukaisesti. Sosiaalisen median myötä keskustelufoorumien kultakausi vaikutti olevan ohi, ja olisi ollut sääli, jos tuosta ajasta ei jäisi mitään jäljelle.

”Aloimme selvittää, millaisia keskustelufoorumeita Suomessa oikeastaan on. Etsimme suosittuja foorumeja mahdollisimman monista aiheista, jotta aiheiden kirjo näkyisi”, tietoasiantuntija Sanna Haukkala kertoo.

Nopeasti selvisi, että harvassa ovat aiheet, jonka intohimoisille harrastajille ei olisi perustettu omaa palstaa.

”Karavaanareilla, sukututkimuksen tekijöillä ja kanojen kasvattajilla on omat fooruminsa. Jopa huvipuistofaneilla on keskustelupalsat, jolla he jakavat tietoa tämän hetken parhaista vuoristoradoista”, Haukkala sanoo.

Nyt Kansalliskirjaston urakka on valmis. Sen ylläpitämään Suomalaiseen verkkoarkistoon on kerätty 55 keskustelupalstaa – ja samalla tärkeä osa suomalaista nettikulttuuria ja kulttuuriperintöä.

Mukana ovat muun muassa Tiede- ja Kauppalehden keskustelupalstat, homojen Ranneliike, kehonrakentajien Pakkotoisto, Murha.info ja Hommaforum.

Yksi tunnetuimmista loistaa kuitenkin poissaolollaan.

Missä on Vauva.fi?

Palvelupäällikkö Aija Vahtola kertoo, että kaikkia keskustelupalstoja ei teknisistä syistä pystytty arkistoimaan.

”Tallennuksessa täytyy huomioida myös aineistojen käyttöönasettaminen ja pitkäaikaissäilytys. Näin ollen kaikkia haluttuja keskustelufoorumeita ei voitu tallentaa”, Vahtola kertoo.

”Kyllä meitäkin harmittaa Vauva.fi:n puuttuminen. Siellä oleva sisältö on sellaista, että haluaisimme sen talteen. Tavoitteena on tallentaa foorumit sen näköisinä kuin ne ovat olleet keräyshetkellä, mutta aina se ei teknisten ratkaisujen vuoksi onnistu”, Haukkala sanoo.

Verkkoarkiston aineistot ovat kaikkien vapaasti käytettävissä kaikissa vapaakappalekirjastoissa eri puolella Suomea, Eduskunnan kirjastossa ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin eli Kavi:n kirjastossa.

Keskustelupalstoja voi lukea kirjastoissa, mutta materiaalista ei pysty tekemään kopioita.

Aineisto pitää sisällään keskustelupalstojen julkiset keskustelut. Näin ollen sisällöt, jotka edellyttävät palstalle kirjautumista, jäivät keräyksen ulkopuolelle. Myöskään käyttäjien yksityisviestejä ei tallennettu.