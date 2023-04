Viihdealan moniosaaja Sauli Koskinen on ollut viiden viime vuoden aikana kiireinen.

Hän on kilpaillut Selviytyjät-voitosta Filippiineillä ja Farmi-voitosta Pieksämäellä, suorittanut erikoisjoukkojen valintakoetta Erikoisjoukot-ohjelmassa, tutustunut ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Arktinen retkikunta -ohjelmassa, testannut tietämystään Haluatko miljonääriksi?, Hengaillaan sekä Melkein Mensa -visailuissa, kokannut Neljän tähden illallisessa, kisannut Onnenpyörässä ja ollut huijattavana Saara Aalto pränkkää Suomea -sarjassa.

Puhelimeensa vastaava Koskinen myöntää heti, että ”on kieltämättä ollut monessa mukana”.

”Riippuu paljon formaatista, mihin lähden mukaan. Pyyntöjä on tullut sellaisiinkin ohjelmiin, joihin en ikinä lähtisi mukaan. Minulla on kova kilpailutahto, ja eniten kiinnostavat ohjelmat, joissa pääsen haastamaan itseäni. Olen voittanut kaksi tosi-tv-kilpailua, olisi kiva saada vielä se kolmas”, Koskinen sanoo ja nauraa.

”Fakta on se, että monista ohjelmista maksetaan palkkio, mikä on myös motivaattori.”

Koskinen on osallistunut viime vuosina kenties useampaan eri viihdeohjelmaan kuin kukaan toinen suomalaisjulkkis, mutta ei hänen aktiivisuutensa silti ainutlaatuista ole.

Nostetaan esille kolme muuta esimerkkiä.

Toimittaja Ina Mikkola on Koskisen tavoin ollut mukana Arktisessa retkikunnassa, Melkein Mensassa, Onnenpyörässä ja Neljän tähden illallisessa. Sen lisäksi hänet on nähty Fort Boyardissa, Komppania Ketonen & Gustafsbergissä, Masked Singerissä ja Olet mitä syöt -ohjelmassa.

Juontaja Veronica Verho on kilpaillut Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa, Selviytyjissä ja Suurmestarissa. Hän on ollut myös ohjelmissa Haluatko miljonääriksi?, Laulu rakkaudelle ja Melkein Mensa.

Juontaja Esko Eerikäinen on nähty seuraavissa ohjelmissa: Masked Singer, Melkein Mensa, Neljän tähden illallinen, Laulu rakkaudelle, Sometähtien sinkkuelämää, Hengaillaan, Olet mitä syöt ja Olen julkkis… Päästäkää minut pois.

Tällaista suomalainen tv-viihde on isolta osin ollut viime vuosina. Julkisuuden henkilöitä osallistumassa ohjelmiin toisensa perään.

Koska Suomi on pieni maa, tunnettuja henkilöitä on rajallisesti ja uusia ohjelmia tarvitaan jatkuvasti, lopputulos on arvattava. Samat naamat kiertävät ohjelmasta toiseen.

Sauli Koskinen osallistui Erikoisjoukot-sarjaan vuonna 2021.

Aina näin ei ole ollut.

Tosi-tv:stä tuli valtavirtaa viime vuosituhannen vaihteessa. Keksittiin muun muassa sellaiset yhä voimissaan olevat sarjat kuin Selviytyjät, Big Brother ja Temptation Island. Kun vanhat formaatit alkoivat menettää vetovoimaansa, uusia luotiin tilalle.

Suomessa perinteinen kaava oli se, että ensin kanavilla alettiin esittää ulkomaisia versioita suosituista tosi-tv-ohjelmista, ja muutamaa vuotta myöhemmin konsepti otettiin kotimaiseen tuotantoon. Esimerkiksi Subtv:n katsojamäärä kasvoi valtavasti, kun suomalainen Big Brother alkoi pyöriä vuonna 2005.

Moni julkkisten tähdittämistä ohjelmista täyttää jossain määrin tosi-tv:n määritelmän. Ohjelmissa voidaan kilpailla vaikeissa olosuhteissa, tavoitella elämänmuutosta tai ihan vain esitellä omaa elämää. Raja on nykyisin tosin hyvin häilyvä.

Tosi-tv-ohjelmien suurin mullistus oli se, että niiden tähtiä olivat tavalliset ihmiset.

1990-luvun loppuun asti televisioon pääseminen oli ollut jotain todella erikoista ja harvinaista. Piti olla lähtökohtaisesti merkittävä nimi, jotta saattoi esiintyä parhaaseen lähetysaikaan nähtävässä viihdeohjelmassa.

Yksi maailman ensimmäisistä valtaisaan julkisuuteen tosi-tv-tähtenä nousseista henkilöistä oli hollantilainen Bart Spring in ’t Veld, joka voitti vuonna 1999 historian ensimmäisen Big Brother -kauden.

Hän on sittemmin kertonut ohjelman pilanneen hänen elämänsä, koska hän ei ollut lainkaan varautunut ohjelman tuomaan julkisuuteen.

Miten olisi voinutkaan? Tuskin kenelläkään oli käsitystä, mitä elämä tosi-tv-tähtenä tarkoittaa. Jos nousee ohjelmassa suosituksi tai vaihtoehtoisesti tarpeeksi vihatuksi, voi elämä ohjelmaan osallistumisen jälkeen muuttua täysin.

Tulee mainetta, rahaa – ja pyyntöjä osallistua seuraaviin tv-ohjelmiin. Ikiliikkuja on syntynyt.

Suomessa eräät ensimmäisistä tosi-tv-julkkiksista olivat Far Out -matkailuohjelman kilpailijat Tatu Ferchen ja Eeka Mäkynen. Heidän saamansa huomio oli kuitenkin vielä rajallista verrattuna siihen, millaisiksi viihdejulkkiksiksi Big Brother muutamaa vuotta myöhemmin nosti suosituimmat osanottajat.

Vuonna 2007 Big Brother teki tähden 22-vuotiaasta vaatekaupan myyjästä Sauli Koskisesta. Ihmiset rakastuivat Koskiseen lähes saman tien, ja hän voitti ohjelman kolmannen tuotantokauden.

Selviytyjät on yksi pitkäaikaisimmista tosi-tv-kilpailuista. Kuvassa vuonna 2022 ohjelmaan osallistuneet Essi Unkuri, Leo Stillman, Sami Helenius, Tommi Manninen, Jasmiina Yildiz, Julia Korpinen, Heidi Suomi ja Pok Biil.

Viime vuosina tosi-tv on luonut paljon vähemmän Sauli Koskisen kaltaisia nimiä.

Yksi iso syy siihen on, että perusajatus tosi-tv-ohjelmien tekemisessä on muuttunut.

Yhä harvemmin kiinnostavaa tuntuu olevan se, että tavalliset ihmiset kilpailevat toisiaan vastaan tai esittelevät elämäänsä. Sen sijaan ohjelmiin valitaan valmiiksi tunnettuja julkisuuden henkilöitä.

Kärjistäen: uusia Sauli Koskisia ei synny, koska nykyiset Sauli Koskiset halutaan tähdittämään vuorotellen kutakin ohjelmaa.

Koskinen itse huomauttaa, että maailma on muuttunut radikaalisti hänen BB-ajoistaan.

”Silloin ei ollut edes Facebookia. Nyt uskon, että monet tällaisiin ohjelmiin pääsyä tavoittelevat ihmiset ovat tehneet itsensä jo entuudestaan tunnetuksi esimerkiksi Youtubessa tai Tiktokissa.”

Kanavat muistuttavat, että edelleen tehdään myös paljon ohjelmia, joissa kilpailee tavallisia ihmisiä. Sellaisia kuin Koko Suomi leipoo tai Duudsonit tuli taloon.

”Myös tavallisilla ihmisten castilla tehdyt ohjelmat menestyvät. Esimerkiksi Temptation Islandia ja Diiliä on tehty jo useampi kausi menestyksekkäästi entuudestaan tuntemattomilla osallistujilla”, sanoo Nelonen Median kotimaisten ohjelmien päällikkö Mirko Baas.

”Pyrimme mahdollisimman monipuoliseen ohjelmistoon, ja meillä on myös paljon ohjelmia, joissa ei ole mukana julkkiksia”, MTV:n vastaava tuottaja Marjukka Laurila sanoo.

Julkkisosallistujien määrää tv-viihteessä on silti vaikea kiistää. Baas puhuu siitä, että ilmiö ei ole suomalainen vaan ”globaalisti ohjelmissa on enenevissä määrin julkisuudesta tuttuja henkilöitä”.

Sekä Baas että Laurila sanovat merkittäväksi perusteluksi julkkisten käyttämiselle sen, että katsojalla on jo etukäteen ennakkokäsitys julkisuuden henkilöstä.

”Jos on jo etukäteen voimakas tunnereaktio, että tykkää jostain henkilöstä vahvasti tai vastaavasti ei tykkää hänestä, se voi tarjota tarttumapintaa ohjelman katsomiseen”, Laurila sanoo.

Tanssii tähtien kanssa on esimerkki ohjelmasta, joka ei toimisi ilman julkkisosallistujia. Kuvassa etualalla ohjelman vuonna 2022 voittanut Benjamin Peltonen tanssiparinsa Saana Akiolan kanssa.

Tosi-tv-klassikko Selviytyjistä on vuodesta 2018 lähtien tehty Suomessa kuusi tuotanto­kautta. Seitsemättä lähdettiin kuvaamaan juuri maaliskuun lopussa. Vain yhdellä on ollut mukana entuudestaan tuntemattomia tavallisia suomalaisia, ja silloinkin he olivat kilpailemassa julkkiksia vastaan.

Osa ohjelmista on kuin huomaamatta muuttunut julkkisversioiksi. Alun perin Iholla-ohjelmassa elämäänsä kuvasivat tavikset, nyt jo monen kauden ajan julkkikset. Samoin Olet mitä syöt ja Suurin pudottaja -ohjelmissa seurattiin aiemmin kenen tahansa painon­pudotus­tavoittelua, enää ei. Myyrä-kilpailu aloitettiin taviskaudella, mutta jo toiselle kaudelle kilpailijat oli vaihdettu julkkiksiksi.

Vähintäänkin ohjelmista on pitänyt tehdä yksi julkkiskausi, kuten Big Brotherin tai MasterChefin kohdalla on tapahtunut. Tai sitten osallistujissa on sekoitus julkkiksia ja taviksia, kuten Huvilassa ja huussissa tai Rikkaissa ja rahattomissa.

Tv-ohjelmien julkkisoituminen näkyy myös visailuohjelmissa. Vaikka esimerkiksi Haluatko miljonääriksi? -ohjelmassa miljoonan euron pottia tavoittelevat yhä ensisijaisesti tavalliset kansalaiset, on siitäkin onnistuttu järjestämään jo lähes kokonainen julkkisvisailijoiden kausi. Sitten on Melkein Mensa ja Suurmestari -ohjelmien kaltaisia visailuja, joissa kaikki osallistujat ovat entuudestaan tuttuja.

Arktinen retkikunta -ohjelmassa julkkikset lähtivät Grönlantiin tutustumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Yksi tv-viihteen muoto on pysynyt vielä suurimmaksi osaksi vapaana julkkiksista.

Seuranhaku- ja parisuhdeohjelmat ovat nykyään entuudestaan tuntemattomalle ihmiselle paras ponnahduslauta julkisuuteen, jos haluaa päästä tosi-tv-tähdeksi.

Viime vuosina suomalaiset viihdejulkisuutta seuranneet ihmiset ovat saaneet tottua loputtomiin juttuihin esimerkiksi Temptation Island -ohjelman käänteistä. Sarjassa varatut parit erotetaan toisistaan ja pannaan asumaan huvilaan sinkkujen kanssa. Sinkut yrittävät houkutella pariskuntien osapuolia pettämään kumppaniaan.

Temptation Island edustaa ihmissuhdeohjelmien roisimpaa puolta yhdessä esimerkiksi Ex On the Beachin kanssa. Vastaavasti tyylikkäämpään toteutukseen ovat pyrkineet esimerkiksi Ensitreffit alttarilla, Maajussille morsian ja Bachelor Suomi.

Aivan viime vuosina on myös alettu nähdä julkkisten parisuhdeohjelmia, kun tarjontaan on saatu esimerkiksi Sinkut paljaana ja Sometähtien sinkkuelämää -sarjat.

Vähissä ne silti ovat. Vuonna 2021 Nelonen yritti mediatietojen mukaan saada aikaiseksi Temptation Islandin julkkiskauden. Iltapäivälehdet kertoivat, että julkkispareja oli houkuteltu sarjaan jopa 40 000 euron palkkiolla. Kausi jäi toteuttamatta, koska kiinnostuneita ei ollut muhkeasta summasta huolimatta.

Myös Sauli Koskinen sanoo, että hänen juttunsa eivät ole ohjelmat, jotka liittyvät parisuhteisiin tai deittailuun.

Myyrä-ohjelman ensimmäisellä kaudella osallistujina olivat tavalliset ihmiset. Kolmannelle kaudelle tullessa osallistujat oli vaihdettu jo julkkiksiin.

HS kävi tätä juttua varten läpi vuosien 2018–2023 tv-tarjontaa ja tilastoi julkkisten osallistumisia erinäisiin tosi-tv-, viihde- ja kilpailuohjelmiin. Ohjelmien juontajia ei ole laskettu mukaan.

Listauksessa ei ole mukana aukottomasti kaikkia ohjelmia, koska tiedot joidenkin sarjojen vanhojen kausien osallistujista olivat vajavaisia. Kanavilla ei ole myöskään yksinkertaisia listoja kaikista viiden viime vuoden aikana esitetyistä sarjoista.

Joissain tapauksissa oli vaikea määritellä, mitkä kaikki ohjelmat otettiin huomioon. Esimerkiksi vierailuja keskustelu- tai paneeliohjelmissa ei ole huomioitu, samoin kuin haastateltavana olemista Possen tai Putouksen kaltaisissa viihdeohjelmissa. Välillä ero on ollut varsin epäselvä.

Aineisto todistaa sen, että suomalainen tv-tarjonta on nykyisin täynnä ohjelmia, joiden vetovoiman uskotaan perustuvan tunnettuihin nimiin. Samoin se osoittaa, että samat nimet kiertävät ohjelmasta toiseen vaikkapa kilpailemassa selviytymisestä vaikeissa oloissa.

Julkisuus on muuttunut radikaalisti 2000-luvun aikana. Kun ensimmäinen Big Brother -kausi alkoi vuonna 1999, internet oli vielä lapsenkengissään. ”Sosiaalinen media” -sanaa ei ollut olemassa.

Tosi-tv toi viihdemaailmaan uuden tavan nousta suuren yleisön tuntemaksi nimeksi. Vähitellen Suomessakin alkoivat yleistyä henkilöt, jotka olivat julkkiksia, koska olivat julkkiksia.

Nykyisin nuorten seuraamat tähdet ovat yhä harvemmin nousseet pinnalle tv-ohjelmista, jotka tuntuvat vanhanaikaiselta formaatilta. Kiinnostavat uudet julkkikset ponnahtavat omin avuin esimerkiksi Tiktokissa.

Siksi harvasta nykyisin tosi-tv-ohjelmiin osallistuvasta taviksesta myöskään tulee enää mainittavaa julkkista. Moni ei välttämättä sellaista kohtaloa edes halua.

Samaan aikaan tv-tuotantoyhtiöt ja kanavat kiinnostuvat sometähdistä siinä vaiheessa, kun he ovat tarpeeksi isoja nimiä. Ei ole siis ihme, että Instagramista suuren yleisön tietoisuuteen noussut Joalin Loukamaa on ollut kahdella Selviytyjät-kaudella, tubettaja Pinja Sanaksenaho puolestaan Selviytyjissä, Big Brotherissa ja Olet mitä syöt -ohjelmassa.

Sauli Koskinen kilpailemassa Erikoisjoukot-ohjelmassa.

Kärjistäen voi sanoa, että tv:n viihdeohjelmat ovat menettämässä asemansa uusien tähtien tekijöinä. Ne yrittävät pysyä mahdollisimman relevantteina haalimalla ohjelmiinsa jo valmiiksi tämän hetken kiinnostavimmat nimet.

Ongelmaksi tilanne muuttuu sen takia, että tällä hetkellä samaa reseptiä yrittävät kaikki tuotantoyhtiöt ja kanavat samaan aikaan.

Silloin suomalainen tv-viihdetarjonta alkaa näyttää helposti toistensa kopiolta, jossa kuvauspaikat ja tehtävät vaihtuvat mutta esiintyjät pysyivät samoina.

