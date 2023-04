Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Musiikki

Minä ja Janis

Perjantaina uuden levyn The Bublicans -kokoonpanon kanssa julkaisevaa Marjo Leinosta on usein tituleerattu Suomen Janis Jopliniksi. 27-vuotiaana kuolleella texasilaisella rocktähtihipillä ja 56-vuotiaalla kainuulaisella elämäntapataiteilijalla on yllättävän paljon yhteistä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna

Muusikko Marjo Leinonen asuu Helsingin Puu-Vallilassa.

Muusikko Marjo Leinonen ei enää edes muista, kuinka monta kertaa hänen ääntään on tultu keikan jälkeen vertaamaan laulajaikoni Janis Jopliniin. Leinosen ilmaisussa on samaa bluesista kumpuavaa voimaa, rosoa ja kahlitsemattomuutta. Hän on myös esittänyt nimiroolin musiikkinäytelmässä Janis – eräs rocklegenda (2008). ”Janisilla oli myös koiria, mikä on hyvin olennaista”, Leinonen huomauttaa kotonaan Helsingin Puu-Vallilassa. ”Minullakin on aina ollut koiria, ja nyt kun niitä ei ole, elämä on aika orpoa ja apaattista.” 27-vuotiaana kuolleella texasilaisella rocktähtihipillä ja 56-vuotiaalla kainuulaisella elämäntapataiteilijalla ei äkkiseltään kuvittelisi olevan paljoakaan yhteistä. Mutta itse asiassa Joplinin ja Leinosen elämät kulkivat yllättävänkin samoja polkuja – aina siihen saakka, kunnes piti valita ratkaiseva tienristeys. 27-vuotiaana kuollut laulaja-lauluntekijä Janis Joplin on tunnettu amerikkalainen rocklegenda. Janis Joplin varttui Port Arthurin öljynjalostamokaupungissa Texasissa 1940- ja 1950-luvuilla. Marjo Leinonen puolestaan syntyi työläisperheeseen Kajaanissa vuonna 1966. Leinonen aloitti jo alle kouluikäisenä teatterin ja baletin harrastamisen. ”Sain Kajaanista kaikki eväät myrskyisää elämääni varten. Joplinilla oli varmasti takkuisempaa 1950-luvun Port Arthurissa, sillä hän ei sopeutunut perinteiseen tyttölapsen rooliin”, Leinonen sanoo. Yläasteella Joplinia alettiin kiusata hänen ulkonäkönsä vuoksi. Myös Leinonen joutui välillä piikkien kohteeksi esimerkiksi erikoisten asuyhdistelmiensä vuoksi. Teini-iässä hänellä saattoi olla yllään kirpputorilta ostetut Kajaani Oy:n verryttelyhousut, nurinpäin käännetyt kumisaappaat, isän kaapista lainattu paita ja neobilly-bändi Stray Catsilta omaksuttu töyhtökampaus. ”En kokenut olevani koulukiusattu, mutta sain kyllä kimppuuni äijiä, jotka tarttuivat ulkonäkööni koko teini-ikäni ajan: ne heittelivät kuminpalasilla tai kutsuivat nimillä. En kuitenkaan ottanut sitä henkilökohtaisesti.” Leinosen pelastukseksi koitui hänen hyvä itsetuntonsa. Joplin sen sijaan kapinoi kiusaajiaan vastaan haastamalla riitaa ja harrastamalla irtosuhteita. ”Ymmärtääkseni Janis halusi jo nuorena huomiota jätkiltä, minkä vuoksi häntä alettiin huoritella. Sellaisen täytyy olla hirveää. Itse en ole halunnut koskaan valloittaa äijiä, sekoilla niiden kanssa tai takertua niihin.” Leinonen uskoo, että pohjimmiltaan Joplin oli varsin konservatiivinen. ”Hän olisi halunnut kodin, parisuhteen ja turvaa. Olen huomannut saman itsestänikin.” ”Sain Kajaanista kaikki eväät myrskyisää elämääni varten”, vuonna 1966 syntynyt Marjo Leinonen sanoo. Hänet kuvattiin kotonaan Helsingissä. Joplin ja Leinonen jättivät molemmat koulunsa kesken ja lähtivät jo nuorina isompiin kaupunkeihin tavoittelemaan unelmiaan. Joplin lähti Austinin kautta San Franciscoon, jossa hippikulttuuri oli alkanut muotoutua. Leinonen lähti Helsinkiin, jossa kyti 1980-luvun puolivälissä värikäs punkin jälkeinen vaihtoehtokulttuuri. Molempia kiinnosti blues, jazz ja soul. Mitä enemmän levyjä Leinonen keräsi Punavuoren-asuntoonsa, sitä enemmän hän alkoi tuntea pakottavaa tarvetta laulaa. Yksi laulajaidoleista oli juuri Janis Joplin, jonka äänessä ja esiintymisessä Leinosta viehätti traagisuus, voima, liekki, heittäytyminen ja haavoittuvuus. Leinosen tavoin Joplin oli itseoppinut laulaja, jonka ainut musiikillinen tausta ennen bändiuraa oli kirkkokuoro. ”En ihmettele, että Janis on vedonnut naislaulajiin sukupolvi toisensa jälkeen. Ja väitän, että myös mieslaulajiin, kuten Robert Plantiin ja Sladen Noddy Holderiin. Janisin hahmo oli niin tuntuva, että hän jätti varjoonsa myös itseään parempia laulajia”, Leinonen sanoo. Ennen bändiuraansa Janis Joplin lauleskeli pienissä kuppiloissa ja hankki elantonsa hanttihommilla ja varastelulla. Marjo Leinonen alkoi laulaa kadulla. Säestyksestä vastasi hänen silloinen poikaystävänsä, sittemmin Kingston Wallin perustanut Petri Walli. Kaksikon repertuaari koostui lainabiiseistä Chuck Berrystä Lynyrd Skynyrdiin ja tietysti Jopliniin. ”Mercedes Benz oli bravuuribiisini. Sain siihen samanlaisen raivokkaan liekin kuin Janis, mutta se oli aika estotonta rääkkiä äänelle.” Leinonen kertoo miettivänsä yhä, lähes 40 vuotta myöhemmin, että hänen pitäisi mennä laulutunneille. Marjo Leinonen on itseoppinut laulaja, jonka ääntä on usein verrattu Janis Jopliniin. Kuva Helsingin juhlaviikoilta vuonna 2000. Syksyllä 1988 Leinonen oli jälleen kadulla laulamassa, kun Smack-yhtyeen Rane Raitsikka sattui kuulemaan häntä. Tämä ehdotti, että Leinonen kävisi koe-esiintymässä solistia etsivälle The Balls -yhtyeelle. Leinonen teki työtä käskettynä, ja hänestä tuli blues-pohjaista rockia soittavan Ballsin laulaja. Joplin koki vastaavan löytämisen vuonna 1966, kun sanfranciscolainen hippirockbändi Big Brother and the Holding Company pyysi häntä laulajakseen. Yhtye teki Joplinista maanlaajuisen tähden, aivan kuten Balls nosti Leinosen 1990-luvun alussa Suomen suosituimpien rocklaulajien joukkoon. Tai miten kuvio nyt menikään. On melko selvää, että ihmiset tulivat Holding Companyn keikoille kuulemaan ja katsomaan pääasiassa Joplinia. Kävikö Leinoselle samoin Ballsissa? ”No sehän nyt on auttamattomasti selvää, haha! Vaikka olinkin vähän puskasta tullut, minulla oli teatterimenneisyys. En pelännyt laulaa, ja osasin ottaa tilan esiintyessäni.” Monet Joplinin levyttämistä lauluista olivat lainakappaleita tai muiden hänelle kirjoittamia. Leinonen on tehnyt enemmän omia kappaleita, mutta viime aikoina biisinkirjoittaminen on jäänyt vähiin. Tuoreelle Holy Roller -levylle hän sanoitti kaksi kappaletta. Toinen niistä, Lehmä, kertoo kyytöstä, joka pakeni teurastamon pihalta Orimattilassa vuonna 2020. ”Mitä enemmän ikääntyy, sitä isommaksi kynnys biisinkirjoittamiseen tulee. Kun ei ole enää illuusioita, haluaa tarttua olennaiseen. Siksi olen nyt vuokrannut Fiskarista yläkerran, jossa kuulen ajatuksenpätkäni ja melodiani.” Joplinin ainut listaykköseksi noussut single oli Kris Kristofferson -cover Me and Bobby McGee. Leinosen menestynein kappale on Ballsin ensilevyltä löytyvä Crazy Rhythm (1990). Ehkä parhaiten hänet tunnetaan silti eksentrisistä tulkinnoistaan kappaleissa Miljoonan markan pakarat (Pedro’s Heavy Gentlemen) ja Jouluaattona kännissä (Leevi and the Leavings). ”Kumpikin biisejä, joita en ikinä laulaisi muuten. En tiedä, miksi olen mennyt laulamaan ne noin. Koko Suomi tuntee minut vain niistä biiseistä!” Leinonen nauraa. ”Tämä elämä on niin yllättävää, kun sille antaa mahdollisuuden. Olen nähnyt sen sirkuksen tuhon, kun päihdehelvetti lähtee kunnolla käyntiin”, Marjo Leinonen sanoo. Yksi risteyskohta ratkaisee rokkareiden elämän eroavaisuuden. Janis Joplin kuoli heroiinin yliannostukseen 4. lokakuuta 1970. Kuolemaa edelsi useamman vuoden ajan kestänyt alkoholin, amfetamiinin ja heroiinin aktiivikäyttö. Leinonen kertoo hänkin kokeneensa musiikkimaailman lääketieteelliset bileet tajunnan laajentamisineen. ”Minulla on kuitenkin aina ollut taustalla raudanluja maalaisjärki, minkä vuoksi homma ei ole lähtenyt ihan käsistä”, hän sanoo. Leinonen sanoo miettineensä, onko parempi kuolla nuorena ja jättää jälkeensä suunnaton tähtisumu, vai elää sitkeästi hamaan tappiin saakka. ”Olen jälkimmäisen kannalla. Tämä elämä on niin yllättävää, kun sille antaa mahdollisuuden. Olen nähnyt sen sirkuksen tuhon, kun päihdehelvetti lähtee kunnolla käyntiin. Siinä kohtaa minulla ja Janisilla erkanivat tiet, ja sen takia olen yhä hengissä.”