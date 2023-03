Loppukevennysten erikoistoimittaja Mika Tommola onnistuu tekemään vaarattomuudestaan keinon, jolla poliitikot saa puhumaan tappioista.

Pyöreät lasit ja värikkäät vaatteet antavat ymmärtää, että toimittaja on melko vaaraton. Katse on kiinnittynyt, mutta kasvoilla on usein harvinaisen leveä hymy.

Mika Tommola lähtee haastatteluihin kuin juorunnälkäinen sukulainen kakkukesteille. Hän on höpöttelevinään omiaan ja häärää ihan liikaa asiatoimittajaksi. Sanoo ääneen, että tässä tehdään tällaista mukavaa ohjelmaa.

Sitten, korostetun lämpimissä tunnelmissa, suora väite aralle alueelle: poliitikkojen kohuihin ja tappioihin. Tommola työntää päänsä lähemmäs, kysyy ja laittaa suun kiinni. Haastateltava ei voi kuin vastata.

Tommola on herkässä 62 vuoden iässä vihdoin saanut ensimmäisen oman ohjelmansa, Vaalit Tommolan kanssa. Siinä tavataan kaikki puoluejohtajat heidän valitsemissaan paikoissa.

Pöllölaakson aarre on kymppiuutisten loppukevennysten kansansuosikki. Osio toimii edelleen: Tommola näyttää jotain hölmöä mutta tekee siitä tärkeää. Uutisankkurit takeltelevat insertistä pari kommenttia, joiden keksiminen ei tunnu helpottuvan vuosien harjoituksellakaan.

Olisihan Tommola pitänyt laittaa tekemään omaa sarjaa jo aikaa sitten.

Vaalit Tommolan kanssa on siitä harvinainen vetäjävetoinen ohjelma, ettei sen vetäjä oikeastaan ole keskiössä. Muu tv-dokumentarismi on mennyt egoiluksi, jossa persoonabrändit reissaavat ympäri Suomea ihmettelemässä melko tavallisia asioita.

Maria Veitola istuu Veitola.docissa huumeidenkäyttäjien kylkeen näyttääkseen, että välittää. Madventuresit ylinäyttelevät ulkomaanmatkailijoita kotikulmillaan. Jari Tervo ja Jani Halme lupaavat sarjansa etsivän tosisuomalaisuutta, mikä tarkoittaa liian pieneen matkailuautoon ahtautumista ja monologeilla kilpailemista.

Monet pitävät Arman Alizadista, koska hänen haastattelijahahmonsa on tietämättömämpi kuin keskivertokatsoja.

Tommola on tarkkaileva erikoisihminen, sivistyneesti hauska, mikä – harvinaista kyllä – ei tule esiin pätemisen tarpeena.

Kun puheenjohtajat alkavat paasata automaattiohjauksella puolueohjelmaansa, Tommola leikkaa päälle oman äänensä ja tiivistää, että nyt alkoi selostus koko Suomen asuttuna pitämisestä.

Hän ohjaa keskustelun välittömästi takaisin haastateltavaan, kun Petteri Orpo alkaa pilkillä kysellä toimittajan kalastustaustasta.

Mikä olisi henkilökohtaisin asia, jonka Mika Tommola suostuisi kertomaan televisiossa?

”Mielellään kerron asioita, joissa olen vähän epäonnistunut”, Tommola sanoo puhelimessa.

”Liian vähän kerrotaan mokia, koska halutaan menestyä.”