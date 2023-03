Helsingin käräjäoikeus on hylännyt Leningrad Cowboysin saneeraus­hakemuksen

Leningrad Cowboys jätti yrityssaneeraushakemuksen joulukuussa 2022.

Leningrad Cowboys esiintyi Senaatintorilla vuonna 2003. Yhtye on esiintynyt viime vuosien aikana harvakseltaan.

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt Leningrad Cowboys Ltd Oy:n saneeraushakemuksen. Käräjäoikeuden mukaan saneeraushakemus on hylätty, koska saneeraukselle ei ole ollut edellytyksiä.

Muusikko Sakari ”Sakke” Järvenpään omistama Leningrad Cowboys jätti yrityssaneeraushakemuksen käräjäoikeuteen 30. joulukuuta.

HS uutisoi marraskuussa, että valtionkonttori hakee Leningrad Cowboys Ltd Oy:tä konkurssiin. Valtionkonttori yritti periä Järvenpäältä useita erääntyneitä lainaosuuksia sekä niiden korkoja syksyllä 2022.

Perittävä summa oli hieman yli miljoona euroa. Perittävät lainaosuudet liittyvät Järvenpään vuonna 2012 ottamaan tuotekehityslainaan.

TÖTTERÖKAMPAUKSISTAAN tunnettu Leningrad Cowboys on perustettu vuonna 1987.

Yhtye syntyi, kun lahtelaisen huumoriyhtyeen Sleepy Sleepersin toiminta hiipui ja muotoutui uudestaan Leningrad Cowboys -kokoonpanoksi.

Urallaan yhtye on esittänyt länsimaisia rock-kappaleita ja venäläisiä kansanlauluja uusina sovituksina. Yhtye on keikkaillut viime vuosina harvakseltaan.

YRITYSSANEERAUS on usein viimeinen keino konkurssin välttämiseksi.

Yrityssaneerauksen tarkoituksena on tervehdyttää liiketoiminta, jonka uskotaan olevan kannattavaa tulevaisuudessa.

Yrityssaneeraus voidaan aloittaa esimerkiksi silloin, jos sitä puoltaa vähintään kaksi velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat saneerattavalta yritykseltä vastaavat viidennestä velallisen veloista.