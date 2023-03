Huippuohjaajat tarjoavat Nadia Tereszkiewiczille nyt pääosia.

Ranskan elokuvateatterien suosituin kotimainen elokuva juuri nyt on komedia Mon crime. Puolen miljoonan katsojan raja on menossa rikki, vaikka ensi-illasta ei ole kahta viikkoa.

Rikosfarssin näyttelijät ovat tunnettuja: Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, André Dussollier. Pääosaa kuitenkin esittää ja sen julistekuvassa on suurimpana Nadia Tereszkiewicz. Jo tammikuussa Tereszkiewicz valittiin Césareissa eli Ranskan Jusseissa vuoden näyttelijätulokkaaksi.

Tereszkiewicz, 26, on Ranskan kirkkain nouseva tähti. Asian tekee erityisen mielenkiintoiseksi, että Tereszkiewicz kertoo äidinkielensä olevan suomi. Hänen äitinsä on suomalainen ja isänsä puolalainen. Vaikka suomen taito on näyttelijän itsensä mukaan rapistunut sitten lapsuuden, tosiasiassa Tereszkiewicz puhuu lähes täydellistä suomea.

”Pienenä luin vain suomeksi. Kävin joka kesä Suomessa ja kävin siellä rippikoulunkin”, Tereszkiewicz kertoo.

Etähaastattelua edeltävänä iltana Tereszkiewicz on palannut Genevestä, jossa oli Mon crimen markkinointipäivä. Kotonaan Pariisissa hän on pahvilaatikoiden keskellä. Niitä ei ole ollut aikaa purkaa muuton jälkeen, koska työ vie.

Suomeenkin Tereszkiewicz on tulossa, alkukesästä, hän lupailee. Silloin meillä tulee ensi-iltaan Les Amandiers, jonka keskeisestä roolista hän sai Césarinsa.

Nadia Tereszkiewicz valittiin Ranskassa vuoden näyttelijätulokkaaksi roolistaan Les Amandiers -elokuvassa, joka kertoo nuorista näyttelijäopiskelijoista 1980-luvulla.

Kaikki on tapahtunut nopeasti. Tereszkiewicz on harrastanut tanssia koko ikänsä. Kanadan kansallisbaletissa opiskellessaan hän huomasi, ettei se ehkä olekaan hänen juttunsa. Hän aloitti Pariisissa kirjallisuuden opinnot, mutta tunsi vetoa näyttelemiseen.

Teatterikouluun toisella yrittämällä päästyään hän sai myös ensimmäisen varsinaisen elokuvaroolinsa Portugalissa kuvatusta pienestä draamasta Wild.

”Sitä tehdessä vakuutuin, että voin olla näyttelijä”, Tereszkiewicz sanoo.

”En ollut ikinä aiemmin ollut töissä niin iloinen kuin kuvauksissa.”

Elokuvanäytteleminen yhdisti hänen aiemmat intohimonsa.

”Kirjallisuuden opiskelijana istuin koko päivän. Elokuvissa pääsen kertomaan tarinoita myös kropalla. Tanssi on auttanut ymmärtämään kehon kieltä ja tilallisia suhteita.”

Kanadalaisen Monia Chokrin satiiri Babysitter valittiin Sundancen festivaaleille vuonna 2022.

Babysitter on nähtävissä suoratoistopalvelu Mubissa. Siinä lapsenvahti laulaa ja puhuu selvää suomea. Tereszkiewicz kertoo kiireisestä kuvauspäivästä, jonka aikana ohjaaja Chokri pyysi häntä improvisoimaan tuutulaulua vauvoille.

”Sanoin, että osaan laulaa vain suomeksi, mutta mieleen tuli silti vain ”lauantai-iltana ravintolaan oli tarkoitus lähteä juhlimaan””, Tereszkiewicz kertoo nauraen.

”Ohjaaja piti hyvänä ideana, että babysitter puhuu vauvoille suomea.”

Mon crimen on ohjannut François Ozon, yksi Ranskan tunnetuimmista nykyohjaajista. Lähes kaikki Ozonin elokuvat ovat tulleet Suomenkin valkokankaille. Mon crimen Suomen ensi-ilta ei ole varmistunut.

”Ozonin kanssa on kuin tulisi perheeseen. Hän oli tehnyt Huppertin kanssa elokuvan 20 vuotta aiemmin, ja Luchinin kanssa jo kolme elokuvaa”, Tereszkiewicz sanoo.

”Ozon luo tunteen, että meitä näyttelijöitä rakastetaan. Joka päivä oli suuri ilo mennä kuvauksiin.”

Tereszkiewiczilla on merkittävät roolit kolmessa Ranskan ensi-iltaansa odottavassa elokuvassa. Robin Campillon ja Stéphanie Di Giuston uusia ohjauksia povataan toukokuussa järjestettäville Cannesin elokuvajuhlille.

Algerialainen The Last Queen saattaa kiinnostaa suomalaisia erityisesti. Tereszkiewiczin roolihahmo Astrid on 1500-luvulle sijoittuvassa elokuvassa orja ja ottomaanimerirosvon rakastajatar.

”Opiskelin roolia varten arabiaa ja puhun suomeakin. Äitini, joka on kääntäjä, teki käännöksiä ja on ylpeä, että sai nimensä lopputeksteihin.”

Nadia Tereszkiewicz näki suomalaiselokuvan Hymyilevä mies kun se tuli Ranskassa elokuvateattereihin. Hän oli myyty.

”Se oli uskomaton elokuva”, hän sanoo.

Ohjaaja Juho Kuosmanen kertoi tunteista tavalla, joka Tereszkiewiczin tuntemaan olonsa kotoisaksi. Tuolloin hän oli näyttelijänä vasta aloittelija.

”Kirjoitin Juholle, että jos ikinä tarvitset ranskalais-suomalaista näyttelijää, olen täällä. Juho oli niin kiva että vastasikin: hyvä tietää, laitan sivuun”, Tereszkiewicz kertoo.

Myöhemmin hän näki Hytti nro 6 -elokuvan kaksi kertaa valkokankaalta. Tereszkiewicz pitää sitä jopa yhtenä parhaista koskaan näkemistään elokuvista.

Tammikuussa 2023 Tereszkiewicz pääsi tapaamaan Kuosmasen Pariisissa. Hymyilevän miehen aikaista yhteydenottoa Kuosmanen ei muistanut, näyttelijä kertoo naurahtaen.

”Sanoin Juholle, että toivon kovasti pääsevämme tekemään joskus elokuvan yhdessä. Sitä en ole kenellekään muulle ohjaajalle sanonut”, Tereszkiewicz kertoo.

”Kun näkee, että on sellaisia elokuvia kuin Hytti nro 6, on helppo kieltäytyä vähemmän kiinnostavista elokuvista. On tärkeää tietää, että näin voimakkaasti vaikuttavia elokuvia on olemassa.”