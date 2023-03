New Yorkin Metropolitan Opera joutuu maksamaan yli 200 000 dollaria venäläis­sopraanolle, jonka esitys peruttiin

Metropolitan Opera perui venäläissopraano Anna Netrebkon esiintymiset maaliskuussa 2022 sen jälkeen, kun solisti ei julkisesti tehnyt pesäeroa Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin maan hyökättyä Ukrainaan.

New Yorkin Metropolitan Operan tulee maksaa yli 200 000 dollaria eli noin 186 000 euroa venäläissopraanolle Anna Netrebkolle, kertoo The New York Times.

Metropolitan Opera perui Netrebkon esiintymisiä, kun tämä ei julkisesti ottanut etäisyyttä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin maan hyökättyä Ukrainaan.

Oopperatalo kertoi maaliskuussa 2022, ettei Netrebko esiinny oopperan ohjelmistossa kuluvalla eikä tulevalla kaudella. Oopperatalo piti epätodennäköisenä, että venäläissopraano enää palaisi esiintymään Metropolitan Operan lavalle.

Sovittelijan mukaan Metropolitan Operan tulee maksaa Netrbkolle korvaukset 13 perutusta esityksestä.

Netrebko oli alunperin hakenut Metropolitan Operalta 400 000 dollarin eli noin 373 000 euron lisäpalkkiota perutuista esiintymisistään sekä tulevien kausien kiinnityksistään, joista ei vielä ollut sopimusta. Sovittelijan mukaan Netrebko ei ollut oikeutettu tulevien esitysten korvauksiin sopimusten puuttumisen vuoksi.

Lisäksi sovittelija määräsi Netrebkon maksamaan lähes 30 000 dollaria eli noin 28 000 euroa sopimattomista lausunnoista, joita oopperalaulaja oli antanut muun muassa sosiaalisen median kanavissaan Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Netrebko julkaisi sodan alun alla sosiaalisessa mediassaan tekstin, jossa hän kritisoi kovin sanankääntein länsimaisia kriitikoitaan.

Metropolitan Opera ei kommentoinut päätöksen yksityiskohtia, mutta pysyi kannassaan Netrebkon esitysten peruuttamisesta.

” [...] emme pitäneet moraalisesti oikeana maksaa Netrebkolle mitään, kun otetaan huomioon hänen läheinen yhteytensä Putiniin", oopperan pääjohtaja Peter Gelb sanoi The New York Timesin haastattelussa.

Sopraano Netrebko lukeutuu oopperamaailman suurimpiin tähtiin. Vuonna 2020 hänelle myönnettiin suuri ruotsalainen musiikkialan Polar-palkinto. The New York Timesin mukaan Netrebko tienasi noin 15 000 dollaria eli noin 14 000 euroa kustakin esiintymisestään.

Perjantaina 17. maaliskuuta Metropolitan Opera ilmoitti lisäksi irtisanovansa Netrebkon aviomiehen tenori Yusif Eyvazovin 30. maaliskuuta ensi-iltansa saavasta Tosca-produktiosta. Oopperatalo piti Eyvazovin yhteyksiä Netrebkoon ongelmallisina, ja Eyvazovin kiinnitystä epäkunnioittavana samassa produktiossa esiintyvää ukrainalaissopraanoa Ljudmyla Monastyrska kohtaan.