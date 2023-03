Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Tietoturva

BBC kehottaa työn­tekijöitään poistamaan Tiktok-sovelluksen työpuhelimista

Sovelluksen käyttö työpuhelimella on on kielletty usean länsimaan parlamentissa. Monelle journalistiselle medialle Tiktok on tärkeä väylä tavoittaa nuorta yleisöä.

Tiktokin toimisto Kaliforniassa marraskuussa.