Surulla on monenlaiset kasvot. HS:n lukijat kertoivat kokemuksistaan ja esiin nousi myös ennakoiva suru ympäristön tuhoutumisesta.

Kolme viikkoa sitten kirjoitin kolumnin surusta, jolle ei ole itsestään selvää suomenkielistä sanaa, mutta ruotsiksi ja tanskaksi sellainen löytyy: väntesorg/­ventesorg.

Pohdin voisiko luopumissuru olla hyvä suomennos sanalle ja kysyin myös lukijoiden mielipidettä. Enpä arvannut, kuinka paljon vastakaikua teksti nostattaisi. Lämmin kiitos kaikille vastanneille.

Ehdotuksia käännökseksi esitettiin runsaasti: kaihosuru, surunodotus, luopusuru, olemussuru, esisuru, etukäteissuru, hyvästijättösuru…

Verkkokeskustelussa Eeva Pekanheimo huomautti myös vastaavasta englanninkielisestä käsitteestä: anticipatory grief, ennakoiva suru. Sitä on käytetty paitsi sairauksien myös ilmastonmuutoksen yhteydessä. ”Jälkimmäisen osalta haluaisin uskoa, että peli ei vielä ole menetetty. Siinä mielessä ennakkosuru olisi parempi kuin luopumissuru”, hän totesi. Kotimaa-lehti kirjoitti aiheesta vuonna 2016.

Dosentti, ympäristötunnetutkija Panu Pihkala kirjoitti aiheesta HS:n mielipidesivulla ja käytti termiä siirtymävaiheen suru: ”Siirtymävaiheen suru voi olla tärkeä käsite, joka yhdistää eri aikatasot. Kyse ei ole pelkästä ennakoinnista tai odotuksesta. Suru nousee käynnissä olevasta muutoksesta.”

Pihkalan mukaan ”ihmiskunta elää suurta murrosvaihetta ympäristön tilan suhteen, ja siirtymävaiheen suru on luonnollinen kumppani yrityksessä kohdata muutoksia rakentavasti.”

Suru ilmastonmuutoksesta nousi muutenkin esiin. Ilmastonmuutokseen liittyy myös ennemminkin ahdistusta, huolta ja kauhua kuin surua, eräs verkkokeskustelija totesi.

Monissa sähköposteissa ja viesteissä kirjoittajat kertoivat raskaista elämäntilanteistaan ja niistä selviytymisestä. Moni koki, että väntesorgille olisi hyvä olla suomenkielinenkin sana. Huomissuru, tiivisti yksi kirjoittaja tuntemuksensa.

”Suru, jota väntesorgilla kuvataan, on oikeastaan sekä samanaikaista että tulevan suremista”, kirjoitti syöpälääkäri ja psykoterapeutti Päivi Hietanen. Jostain on jo luovuttu ja edessä on vielä jotain lopullisempaa.

Hänestä luopumissuru kuvaa sanana tuota vaihetta hyvin, vaikka onkin vähän kömpelö. Ja toisaalta surussa on aina kysymys luopumisesta. ”Kysymyshän on myös tunteesta, joka kehittää meitä ihmisinä, elämän realiteetin vähittäisestä hyväksymisestä.”

Aika moni piti luopumissurua hyvänä terminä, lempeänä ja kauniina, mutta paljon muitakin ehdotuksia sateli myös sähköpostin ja sosiaalisen median kautta. Joku ehdotti myötäkärsimystä, toinen pohti pitkään luopumissurun ja menettämissurun eroa: On eri asia luopua jostain kuin menettää jotain.

Yksi tuttu sana voisi myös riittää: huoli. ”Ei tarvitse keksimällä keksiä käännöstä, joka yhdyssanana saattaisi kuulostaa kömpelöltä tai keinotekoiselta. Huoli on ehkä sanana liian tuttu ja tavallinen, että se edes juolahtaisi mieleen.” - - ”

”Huoli kuvaa tunnetta surusta tai pelosta, joka ei ole vielä täällä, mutta huolestunut henkilö pelkää sen pian toteutuvan. Huoli voi olla pieni ja ohimenevä tai aivan musertava”, kirjoitti kymmenen vuotta sitten pelottavan diagnoosin saanut nainen. Hän päätti, että ei pidä murehtia asioita etukäteen, sillä silloin menettää mahdollisuuden nauttia tästä hetkestä.

Etukäteissuru, ennakkosuru ja esisuru nousivat esiin useissa meileissä. Ja sitten on kiinnostava etiäissuru:

”Jos omassa työssäni tulisi vastaan väntesorgen, suomentaisin sen tulevansuru, tai jos teksti olisi hyvin runollista, vaikkapa kotoperäisellä etiäissurulla”, kirjoitti suomentaja ja muusikko Laura Krohn Voipio.

Etiäissuru-sanassa on yliluonnollinen vivahde, herkkyyttä aistia näkymätöntä. Joillekin se on positiivinen ominaisuus, toisille kammottavaa. Jotakin on tulossa, mutta mitä.

Varautumissurua ja valmistautumissurua ehdotettiin myös: siinä tulee näkyväksi johonkin uuteen suuntautumisen vaatima aktiivinen työ.

”Tunnistan luopumisen surun, vaikka sitä ei oikein pysty sanoittamaan, kun ei tiedä eikä ymmärrä, miten kaikki etenee. Ei voi ’odottaa’ toisen kuolemaa”, pohti eräs läheisensä menettänyt kirjoittaja. Tuossa odotuksen tilassa, joka voi olla pitkäkin, luopumista ei oikein halua prosessoida, mutta sen hyväksyminen auttaa, hän kirjoitti.

Luopumisellakin on monet kasvot: Omaan ikääntymiseen liittyessään ne voivat olla myös kiukkuiset: Koen luopumiskiukkua, kun asiat eivät onnistu; tavarat tipahtelevat nivelrikon koppuroittamista kourista, tärkeät asiat unohtuvat eikä mitenkään muista jotain ihan tavallista sanaa, kuvaili yksi kirjoittaja ja pohti olisiko tunteessa annos luopumishäpeääkin. (Ajattelen ilmastonmuutosta: siihenkin liittyy myös luopumiskiukkua ja luopumishäpeää. Sekä raivoa.)

Luopumissuru on hänellä pikemminkin luopumishaikeutta kuin surua, väistämättömyytensä takia: ”että oma mieli hapertuu, että ympäriltä häviävät ne, joiden kanssa on yhteisiä muistoja”, hän pohti.

Ja lopulta tulee "kuolema, joka pyyhkii pois ne viivat, joista sinun rajasi rakentuivat”, sama kirjoittaja siteerasi chileläisen Pablo Nerudan runoa.

Etsin runoa netistä ja löydänkin. Se on Nerudan (1904–1973) laajasta Canto general -kokoelmasta. Runo on Pentti Saaritsan suomentamana painettu Andien mainingit -kokoelmaan (Tammi, 1972). Nuo rivit ovat runon lopun säkeistä:

Kun rakkaus on kuluttanut loppuun selvän aineensa /

ja taistelu jakanut vasaransa /

toisiin väkevämpiin käsiin /

tulee kuolema ja pyyhkii pois ne viivat /

joista sinun rajasi rakentuivat.

Nerudan runon nimi on Kuolema.

Mikä surun nimi ikinä onkaan, kulttuurin voima lohduttajana tuli toistuvasti esiin saamistani kirjeistä. Elämän vaikeuksien keskellä lohduttavat runot, kirjallisuus ylipäätään, musiikki, kuvataide... Ja tietenkin luonto. Siksi sen tuhoutumista on niin raskasta ajatella.