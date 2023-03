Outi Salovaara on kirjoittanut Helsingin Sanomiin yksin tai työryhmien jäsenenä vuoden 2022 aikana noin 40 artikkelia Venäjään liittyen.

Vapaa toimittaja Outi Salovaara on saanut Naistoimittajat ry:n Vuoden Kellokas -tunnustuksen. Tunnustus myönnettiin Salovaaralle sinnikkäästä tutkivasta journalismista erityisesti Venäjään liittyen.

Outi Salovaara on kirjoittanut Helsingin Sanomiin yksin tai työryhmien jäsenenä vuoden 2022 aikana noin 40 artikkelia Venäjään liittyen. Hän on perannut muun muassa venäläisten tekemiä kiinteistökauppoja, Rotenbergin suvun toimia ja dosentti Johan Bäckmanin venäjämielisyyttä. Koulutukseltaan Salovaara on sekä kauppatieteiden maisteri että yhteiskuntatieteiden maisteri.

Palkintotiedotteessa mainitaan erikseen se, että Salovaara siirtyi vakituisesta toimittajan työstä vapaaksi toimittajaksi vuonna 2016 keskittyäkseen tutkivaan journalismiin.

”Päätös kertoo Outi Salovaaran sinnikkyydestä, sillä freetoimittajalle tutkivan journalismin tekeminen on erityisen haastavaa ja erityisen vaikeaa on kirjoittaa sotaa käyvästä Venäjästä”, tiedotteessa kirjoitetaan.

Salovaara on työskennellyt aiemmin Helsingin Sanomien aluetoimittajana, Taloussanomien ja Etelä-Saimaan lähialuetoimittajana sekä Etelä-Saimaassa erityisesti talous- ja Venäjä-aiheiden parissa.

Salovaara on saanut Tutkivan journalismin yhdistyksen Lumilapio-palkinnon 2009.