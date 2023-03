Orjana Lontooseen saapuvasta jamaikalaisnaisesta kertova The Confessions of Frannie Langton yhdistää pukudraamaa ja murha­mysteeriä.

Lontoo oli tasan kaksisataa vuotta sitten miljoonakaupunki ja tasaväkisesti myös maailman suurin kaupunki Pekingin rinnalla. Nykyaikaiseen yli kolmensadan kielen megapoliin oli tietysti vielä matkaa, vaikka ensimmäinen syntymäpaikan huomioinut väestönlaskenta paljasti samoihin aikoihin, että Lontoon asukkaista oli jo seitsemisen prosenttia siirtolaisia.

Tähän puolentoista miljoonan asukkaan pääkaupunkiin saapuu eräänlaisena siirtolaisena helmikuussa 1826 myös Frannie Langton (Karla-Simone Spence). Jamaikalla syntynyt ja Paradise-sokeriplantaasilla varttunut kaksikymppinen Langton ei tosin taittanut viikkoja vienyttä vaivalloista merimatkaa vapaaehtoisesti.

Hän on Lontooseen saapuessaan yhä alempiarvoinen orja, jonka hänen omistajansa, tiedemies John Langton (Steven Mackintosh) on päättänyt antaa puolipakon edessä lahjaksi kuuluisammalle kollegalleen George Benhamille (Stephen Campbell Moore).

Jamaikalla varttunut Frannie Langton (Karla-Simone Spence) saapuu helmikuussa 1826 Lontooseen isäntänsä John Langtonin (Steven Mackintosh) kanssa. Orjakauppa oli Brittiläisessä imperiumissa jo lopetettu, mutta orjia sai edelleen omistaa.

Neliosainen The Confessions of Frannie Langton (2022) perustuu Jamaikalla syntyneen englantilaisen Sara Collinsin samannimiseen esikoisromaaniin. Aikaisemmin parikymmentä vuotta juristina työskennellyt Collins on tehnyt sarjan käsikirjoituksen itse kirjan kohtauksellista tyyliä melko tarkkaan seuraten. Ehkä toteutus on siksi tavallista teatraalisempi, mutta eipä sarja muutenkaan vastaa kaikkein tavanomaisempia, historiallisiin draamoihin liitettyjä odotuksia.

”Ajattelette varmaan, että tästä tulee sellainen orjatarina, joka on sokeroitu kurjuudella ja epätoivolla”, sanoo Frannie Langtonin hahmo heti avausjaksossa. Ja ei, sitä siitä ei todella tule.

Tässä sarjassa sekä päähenkilö että teemat ovat poikkeuksellisia, kuten ensimmäisten minuuttien dramaattisesta kohtauksesta voi aavistaa. Siinä poliisi kiskoo järkyttyneen Langtonin sängystä, jossa hänen vieressään makaa verisenä isännän ranskalainen vaimo Marguerite Benham (Sophie Cookson).

Onko koulutettu ja maailmankirjallisuutta sujuvasti siteeraava jamaikalainen palvelija puukottanut kuoliaaksi sekä rakastamansa madamen että tämän vastenmielisen aviomiehen, joka makaa alakerran työhuoneessaan verilammikossa?

Poliisi on syyllisestä varma, ja muistinsa hetkellisesti menettänyt Langton passitetaan odottamaan oikeudenkäyntiä vankilaan, jossa hän alkaa kertoa ystävälleen poikkeuksellista ja kauhistuttavaakin tarinaansa. Sen hän tekee ilman itsesääliä, sillä hän tuntee oman arvonsa ja tiedostaa kokemansa monitasoisen syrjinnän.

Toisiinsa rakastuvat ja oopiumiuutteesta huumaantuvat Marguerite Benham (Sophie Cookson) ja Frannie Langton (Karla-Simone Spence) ovat olosuhteiden vankeja, vaikka eivät tietenkään tasa-arvoisia.

Rakkaustarinan ympärille kiertyvä melodraama ja murhamysteeri ei ole rasismin ja patriarkaatin kritiikissään pelkkää historiaa.

”Luulette voivanne tulla tänne ja viedä leivän englantilaisten suusta”, solvaa Benhamien pahansisuinen taloudenhoitaja juuriltaan reväistyä tulokasta kuin maahanmuuttoa vastustava brexiteeri.

