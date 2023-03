Grant kiertää Etelä-Euroopassa kirjojen ja kirjailijoiden seurassa. Liikkeelle lähdetään Elena Ferranten Napolista.

Kulttuuriturismilla on kaupallistakin potentiaalia, ja yksi esimerkki tästä on suosikkikirjailija Elena Ferranten Napoli, jossa järjestetään nykyään kierroksia hänen kirjasarjansa aidoilla paikoilla.

Sieltä lähtee liikkeelle myös brittinäyttelijä Richard E. Grant, jonka uuden matkailusarjan teemana on kirjallisuus. Kolmiosaisessa sarjassa kierretään eteläisessä Euroopassa, Italian jälkeen Ranskassa ja Espanjan Andalusiassa.

Elena Ferrante ei mainitse kirjoissaan tyttöjen kotilähiön nimeä, mutta paikalliset ovat tunnistaneet sen vaivatta. Grantille näytetään myös muun muassa myyttinen tunneli, jota pitkin tytöt pääsivät merenrannalle.

Grantin juontama sarja on toimiva yhdistelmä suosittua nykykirjallisuutta ja vanhempia klassikoita, ja mukana on eri lajejakin romaaneista ja runoudesta viihteeseen ja ruokakirjallisuuteen. Koska sarja on brittiläistä tekoa, mukana on myös tekijöitä, joita ei meillä niinkään tunneta tai joita ei ole edes käännetty suomeksi, mutta se ei paljon haittaa.

Italiassa Grant käy Napolin lisäksi Materassa, joka muuten on tullut nyt tutuksi tv-sarjasta Syyttäjä Imma Tataranni. Grant esittelee siellä kirjailija-kuvataiteilija Carlo Levin elämäntyötä ja kuulee, miksi Levin tunnetuimman teoksen nimi on Kristus pysähtyi Eboliin.

Ranskassa kierrellään muun muassa Alexandre Dumas’n Monte-Criston kreivin paikoilla Ifin vankilasaarella Marseillen edustalla.

Andalusia-jakso alkaa Federico García Lorcasta.

Andalusia-jakso on oikeastaan antoisin. Kierros alkaa itseoikeutetusti Federico García Lorcasta ja Granadasta. Siellä päästään puhumaan sisällissodasta, johon palataan Ernest Hemingwayn ja brittikirjailija Laurie Leen yhteydessä.

Jakson yllättävämpi hahmo on Chris Stewart, Genesis-yhtyeen alkuperäinen rumpali, joka omien sanojensa mukaan pakeni Thatcherin Britanniasta 1980-luvun lopulla ja päätyi vaimonsa kanssa karulle maatilalle Alpujarrasiin.

Siellä alkoi kynä luistaa, hän ryhtyi kertomaan elämästään Espanjassa, ja kirjoista tuli Britanniassa huippusuosittuja.

Sarjan englanninkielinen nimi Write Around the World voisi viitata siihen, että Grant matkaa vielä joskus Euroopan ulkopuolellekin.

