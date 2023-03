Muotisuunnittelija Ervin Latimer toteutti sukupuolineutraalin vaatemalliston Citymarketille, koska hän haluaa tarjota suomalaisten nuorten suunnittelijoiden töitä ja arvojensa mukaista muotia mahdollisimman monelle.

Jos haluaa tuoda arvojensa mukaista vaatesuunnittelua suomalaisille, on mentävä sinne, mistä suomalaiset ostavat vaatteensa: Markettiin.

Muotisuunnittelija Ervin Latimer, 34, on suunnitellut sukupuolineutraalin Freedom-vaatemalliston Keskon K-Citymarketille. Mallisto julkistettiin torstaina.

Aalto-yliopistosta valmistunut Latimer on aikaisemmin työskennellyt huippumuotimerkeille, muun muassa Alyx-muotimerkille Italiassa sekä Tanskassa Helliot Emil -merkin pääsuunnittelijana. Vuonna 2020 hänet palkittiin Suomessa Vuoden nuorena suunnittelijana.

Latimer sanoo olevansa arvopohjainen suunnittelija.

”Ajattelen paljon sitä, mitä merkityksiä vaatteeseen ja mallistoon ladataan.”

Tärkeimpiä arvoja ovat inklusiivisuus, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys. Työssään Latimer on pyrkinyt laajentamaan erityisesti maskuliinisuuteen ja yleisesti sukupuolen ilmaisuun liittyviä normeja.

Vuonna 2022 suunnittelijan oman Latimmier-merkin mallisto herätti ihastusta Firenzen Pitti Uomo -muotimessuilla. Amerikkalaisesta drag-kulttuurista inspiroituneen näytöksen huomioi esimerkiksi The New York Times, jonka mukaan mallisto rikkoi miesten muotiin ja sukupuoliin liittyviä stereotypioita.

Latimerin mukaan suunnittelijat välittävät mallistoillaan aina tiettyä unelmaa siitä, millaisena he maailmansa haluaisivat nähdä: Millaisille kehoille mitoitetaan vaatteiden istuvuus, kuka niitä esittää kampanjoissa, millaisten henkilöiden kanssa he tekevät yhteistyötä mallistoa luodessaan ja niin edelleen.

”Maahanmuuttajataustaisena homomiehenä on ollut hyvin luonnollista keskittyä tässä kaikessa kaltaisiini henkilöihin joiden identiteetti tai tausta puskee heitä marginaaliin yhteiskunnassa”, hän sanoo.

Suomalaisen huippumuodin markkina on kotimaassa kuitenkin varsin pieni. Vaatteet ovat kalliita, ja esimerkiksi Latimerin oman merkin vaatteet ovat hinnaltaan usein noin viisinkertaisia verrattuna marketeissa myytäviin vaatteisiin. Latimerin mukaan on ymmärrettävää, etteivät kaikki halua käyttää muotiin sellaisia summia.

Latimer kertoo tavoitelleensa suunnittelutyössään vaatteiden käytännöllisyyttä.

Latimer ajattelee, että jos haluaa nähdä muotimaailman muuttuvan arvoiltaan kestävämpään suuntaan, muutos on tehtävä siellä, missä suuret massa todella ostavat vaatteitaan.

Noin puolet suomalaisista ostaa käyttövaatteensa hypermarketeista, kertoo K-ryhmän tuore tutkimus. K-ryhmän teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisten ostopäätökseen vaikuttavat hinta ja helppous, siis se, että vaatteet ovat käden ulottuvilla, muutaman askeleen päässä maitohyllyiltä ja perunalaareilta.

Muodikkaina markettivaatteita ei kuitenkaan usein pidetä. Marketit ovat siksi tavoitelleet nuoria kuluttajia erilaisilla yhteistyömallistoilla. Vuonna 2020 Prisma teki yhteistyömalliston laulaja Antti Tuiskun kanssa, vuonna 2021 myyntiin tuli Tiia Vanhatapion suunnittelema Finlayson-mallisto, ja tänä vuonna vuorossa oli suomalainen vaatemerkki Papu. Prismalla on ollut myynnissä myös suunnittelija Stacy Igelin kanssa tehty Pride-vaatemallisto.

Latimerin mallisto tulee myyntiin lähes kaikkiin Suomen K-Citymarketeihin: jatkossa keväällä palkitun suunnittelijan sukupuolineutraaleja luomuksia voi siis ostaa Kemiä ja Rovaniemeä myöten.

Latimerin K-Citymarketille suunnitteleman malliston vaatteet on suunniteltu Suomessa ja valmistettu Turkissa ja Virossa.

Kestävän suunnittelun, materiaalien ja toteutuksen lisäksi taustalla oli ajatus työpaikkojen ja mahdollisuuksien luomisesta muille nuorille suomalaisille suunnittelijoille ja taiteilijoille.

”Kesko on monen suomalaisen ensimmäinen työpaikka. Ajattelin, että voisiko tässä olla vastaava mahdollisuus myös nuorille suomalaisille suunnittelijoille ja taiteilijoille”, Latimer sanoo.

Malliston printtikuoseja on suunnitellut suomalais-guinealainen taiteilija Gabby Electra ja malliston on valokuvannut valokuvataiteilija Hayley Tra My Lê.

Ervin Latimerille suunnittelun lähtökohtana oli vapaus olla sitä mitä on.

Latimer ei ajattele, että yhteistyömalliston tekeminen hypermarketin kanssa olisi riski huippumuotimerkkien parissa työskentelevälle suunnittelijalle, päin vastoin.

”Pääsin toteuttamaan sellaista puolta suunnittelijan identiteetistäni, jota en välttämättä pääse toteuttamaan oman mallistoni kanssa.”

Freedom-mallistossa korostuu hänen mukaansa käytännöllisyys ja kuosit. Mallistossa on rentoja arkivaatteita, puseroita, t-paitoja, housuja ja mekkoja sekä paitapusero, takki, liivi ja collegeasu, ja niitä voi käyttää kuka tahansa, mielensä ja tyylinsä mukaan.

Oli alusta saakka selvää, että vaatteet ovat sukupuolineutraaleja, Latimer sanoo.

Suunnittelun lähtökohtana oli vapaus olla sitä mitä on. Samat arvot vaikuttavat hänen suunnittelussaan, oli kyse sitten markettimallisto tai huippumuotimerkki.

Lue lisää: Suomalaisen suunnittelijan radikaali show riemastutti Firenzen Pitti Uomo -messuilla – The New York Times nosti Ervin Latimerin näyttävästi esiin