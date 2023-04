Anna Kuoppamäki mietti nuorena muita ammatteja mutta päätyi isänsä tavoin työskentelemään musiikin parissa. Nuorten musiikillinen toimijuus on hänen työuransa keskiössä.

”Minulla on iso perhe- ja sukuyhteisö, ja sen lisäksi on ollut musiikin tekemiseen liittyviä bändiyhteisöjä sekä tosi hienoja työ- ja tutkijayhteisöjä. Olen selvästi ihminen, joka nauttii toisten kanssa työskentelemisestä ja tekemisestä”, Anna Kuoppamäki sanoo.

Laulaja ja lauluntekijä Anna Kuoppamäki tuli 1990-luvulla tunnetuksi Wilma-yhtyeen keulakuvana, ja musiikista tuli hänelle ura myös päivätöissä. Kuoppamäki on toiminut musiikinopettajana 30 vuoden ajan, tutkinut nuorten musiikinoppimista ja ohjannut heitä biisintekemisessä.

Laulaja-lauluntekijä Jukka Kuoppamäen tyttären päätyminen alalle ei ollut itsestäänselvää. Hän aloitti pianotunnit 8-vuotiaana omasta pyynnöstään, ja nuorena musiikkiharrastus oli välillä tauollakin.

”Koska tulin musiikillisesta perheestä, se tuntui liian helpolta valinnalta, ja minulla oli muita urasuunnitelmia. Opettajuus ja Steiner-pedagogiikka kiinnostivat, mutta sitten löysin uudelleen musiikin harrastamisen ja soittamisen ja tajusin, että opettajuuden ja musiikin voi yhdistää”, Kuoppamäki kertoo.

Musiikinopettajaksi opiskelun rinnalla Kuoppamäestä tuli myös laulaja 1990-luvun alussa, kun hän perusti Wilma-yhtyeen yhdessä Hans Anderssonin kanssa. Brittivaikutteista kitarapoppia soittanut Wilma teki neljä albumia, ja Kuoppamäki oli myös yhtyeen säveltäjä ja sanoittaja.

”Levymme eivät koskaan myyneet isoja määriä, mutta saimme paljon radiosoittoa ja media otti meidät vastaan tosi hyvin. Keikkailimme aika paljon opiskelijakaupungeissa ja myös kaikilla senaikaisilla isoilla festareilla. Saan vieläkin välillä viestejä, että tyypit kuuntelevat Wilmaa, ja se on tosi ihanaa.”

Naispuolisena biisintekijänä Kuoppamäki oli 1990-luvulla harvinaisuus, mutta vähättelyä saati häirintää hän ei muista kokeneensa.

”Toki silloin ja vielä nykyäänkin ala on melko miehinen, mutta henkilökohtaisesti en kokenut, että se olisi rajoittanut minua, että satun olemaan nainen, joka tekee biisejä. Ehkä se johtui siitä, että meillä oli se bändi. Sooloartistina kokemus olisi voinut olla erilainen.”

Wilman toiminta hiipui vuosituhannen vaihteen jälkeen, kun Kuoppamäki tuli äidiksi.

”Sillä hetkellä tuntui siltä, ettei yhtään tehnyt mieli lähteä raahaamaan vauvaa jonnekin keikkapaikkojen takahuoneisiin. Oli ruuhkavuodet pienen lapsen kanssa, tein tosi paljon opetustöitä ja rupesin orientoitumaan jatko-opintoihin. Ehkä se oli luonnollista fokuksen siirtämistä muihin asioihin. Vaikka pidän itseäni aika kovana multitaskaajana, jossain se raja tulee vastaan.”

Anna Kuoppamäki tekee töitä nuorten kanssa ja on huolissaan heidän hyvinvoinnistaan. ”Vaalivoittajat ovat luvanneet laittaa Suomen kuntoon, ja toivoisin, että he laittaisivat ensimmäisenä kuntoon nuorten mielenterveyspalvelut. Olisi investointi tulevaisuuteen sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti, että pidettäisiin parempaa huolta lapsista ja nuorista.”

Opettaja- ja tutkijaurallaan Kuoppamäki on ollut kiinnostunut erityisesti nuorten musiikkiharrastuksesta. Hän tarkasteli väitöskirjassaan musiikin ryhmäopetustilanteita ja tutki sen jälkeen nuorten musiikinoppimispolkuja.

Kuoppamäen mukaan musiikin tekeminen ja oppiminen ovat demokratisoituneet valtavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana.

”Netissä on paljon alustoja omatoimiseen oppimiseen ja musiikin julkaisuun, joten monet nuoret toimivat tosi itsenäisesti. He tekevät biisejä, hakeutuvat nuorisotilojen studioihin äänittämään niitä ja julkaisevat ne itse. Mutta samalla monet kaipaisivat tekemiselleen pitkäkestoisempaa tukea ja mentorointia.”

Lasten ja nuorten musiikillisen tekijyyden tukeminen on Kuoppamäelle tärkeää. Sen parissa hän toimii myös ympäri maan järjestettävissä G Songlab -biisipajoissa.

”Nuoret kirjoittavat biisejä asioista, jotka koskettavat heitä ja ovat heille tärkeitä, ja ne aiheet ovat hirveän erilaisia. Biisien tekeminen on hyvä tapa myös käsitellä vähän dystooppista tilannetta, joka nyt on, kun on ympäristökriisit, sodat ja pandemiat. Tämä on nuorten näkökulmasta aika käsittämätön aika”, Kuoppamäki miettii.

