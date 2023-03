Ohjaaja Florian Zeller keskittyy hienon The Father -elokuvan jälkeen eroperheen pojan ahdistukseen.

Draama

The Son, ohjaus Florian Zeller. 123 min. K12. ★★★

Ranskalainen ohjaaja-käsikirjoittaja Florian Zeller teki pari vuotta sitten vaikuttavan elokuvan The Father, joka kuvasi vanhan miehen muistisairautta ja sen vaikutusta läheisiin. Uuden elokuvan nimi on The Son, ja nyt huomio keskittyy perheeseen, jonka 17-vuotias poika saa kantaakseen vanhempien erokriisin ja sen seuraukset.

Zeller on myös teatterintekijä, ja molemmat elokuvat perustuvat hänen näytelmiinsä. The Father-elokuvan isä Anthony Hopkins on tässäkin sivuroolissa isoisänä, mutta perhe ei ole sama. Nyt ollaan Yhdysvalloissa, New Yorkissa.

Asetelma on valitettavan tuttu. Vanhemmat ovat eronneet, isä on perustanut uuden perheen ja äiti on jäänyt yksinhuoltajaksi parin ainoan pojan kanssa. Äidillä on raskasta, isällä taas menee oikein hyvin, kun urakin on kovassa nousussa.

Elokuva alkaa siitä, kun äiti tulee ex-miehensä kotiovelle kertomaan, että pojalla, Nicholaksella, menee huonosti. On käynyt ilmi, että hän on lintsannut koulusta jo pitkään.

Zellerin ei tarvitse osoitella, vaan pienistä merkeistä voi jo lukea, että kumpikaan vanhemmista ei ole seurannut, mitä pojalle oikeasti kuuluu ja miten hän on toipunut erosta. Isä tuskin tapaa häntä, ja samaan aikaan Nicholaksen ahdistus on kasvanut äidin hoteissa.

Zen McGrath (vas.) näyttelee poikaa, joka alkaa voida huonosti, eivätkä hänen avioeroon päätyneet vanhempansa (Laura Dern ja Hugh Jackman) tajua sitä.

The Son menee syvälle tunteisiin kuten The Father teki, ja se voi herättää samaistumista kevyempienkin haasteiden äärellä. Teinien kanssa kun on aina omat vaikeutensa. Elokuvasta kuitenkin puuttuu jotakin The Fatheriin verrattuna, muun muassa eheä, persoonallinen visuaalinen näkemys.

The Sonin New York ja vanhempien sosiaaliset statukset ovat niin lattean ilmeisiä, että ihmetyttää. Onko tässä jokin ajatus? Ei tunnu olevan.

Hugh Jackman isän roolissa on niin ikään kaavamainen, yllätyksetön hahmo. Elokuva keskittyy isän ja pojan suhteeseen, ja sitä kautta päädytään Hopkinsin esittämään tunnekylmään tyranni-isään, joka asustaa hulppeassa kartanossa. Näitä on nähty liikaa.

Sen sijaan hienon brittinäyttelijän Vanessa Kirbyn potentiaali jää käyttämättä. Hän näyttelee isän uutta vaimoa. Laura Dern pysyttelee äidin roolissa enimmäkseen taustalla.

The Sonin suurin ansio on, että se saa ajattelemaan vanhempien roolia ja vastuuta, eläytymistä ja sen puutetta. Epäselväksi jää, miksei Nicholas saa ajoissa apua, kun vanhemmilla ei kuitenkaan ole rahasta pulaa.

Zen McGrath uppoutuu Nicholaksen rooliin uskottavalla energialla. En ole varma, voiko elokuvaa edes suositella, jos sen kuvaama tilanne on tai on ollut omalla kohdalla akuutti.

Käsikirjoitus Florian Zeller, Christopher Hampton, tuottajat Joanna Laurie, Iain Canning, Emile Sherman, Florian Zeller, Christophe Spadone, pääosissa Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern, Zen McGrath, Anthony Hopkins.